别把冰箱当保险箱！夏季食物怎样妥善储存、安全食用？

人民日报 2026-08-03 10:33:34

很多家庭将冰箱当作食物保鲜“保险箱”，殊不知低温仅能抑制微生物生长，无法杀灭细菌。储存不当易造成食物变质，对老人、儿童、孕妇及免疫力薄弱人群存在健康隐患。

夏季高温湿热，急性胃肠炎等食源性疾病高发。很多家庭将冰箱当作食物保鲜“保险箱”，殊不知低温仅能抑制微生物生长，无法杀灭细菌。储存不当易造成食物变质，对老人、儿童、孕妇及免疫力薄弱人群存在健康隐患。夏季食物怎样妥善储存、安全食用？

北京工商大学食品与健康学院副院长、教授，中国科协“科普中国”专家王蓓介绍，微生物在5摄氏度至60摄氏度会快速繁殖，导致食材变质。冰箱冷藏可将食材降温至4摄氏度以下，减缓细菌滋生速度，但无法完全抑止。单核细胞增生李斯特菌可在冷藏环境缓慢生长，常见于即食肉制品、凉拌菜等食材中，对免疫力弱的人威胁极大，因此冰箱储食需掌握三大要点。

一是分清食材，分类冷藏。

熟肉、鱼虾、蛋奶、豆制品、切开的果蔬及剩饭剩菜，水分与营养充足，极易滋生细菌，需及时冷藏。同时，部分食材不适合冷藏，香蕉、芒果等热带水果低温易出现冷害，导致发黑变质、口感变差；土豆、洋葱、大蒜适合存放于阴凉干燥通风处，无需入柜。

二是分区存放，杜绝交叉污染。

冰箱储食隐患之一是生熟交叉污染，生肉、水产的汁液易携带致病菌，污染即食食材。冷藏室遵循“上熟下生”原则，上层存放熟食、即食食品，下层存放生肉、水产。冷冻室保持在零下18摄氏度，同样按照“上熟下生”的原则摆放面点、冰淇淋、生鲜食材等。食材建议分装小份存放，避免反复冻融。冰箱切勿塞满，预留30%空间保障冷气循环，及时清理汤汁积水，防止霉菌滋生。

三是理性看待，安全食用隔夜菜。隔夜菜能否食用，与是否过夜无关，主要取决于冷藏时效、密封状态、存放时长和复热效果。食用前需先检查食材状态，出现变色、发黏、发霉、异味等情况，需直接丢弃，切勿依靠加热杀菌。状态正常的剩菜，必须彻底加热后食用。夏季常温下，荤菜、剩余叶菜存放不宜超过2小时，气温超32摄氏度时需缩短至1小时，尽快入柜保存。炖菜、熟肉冷藏可保存3至4天，肉汤、肉汁建议1至2天内吃完。

王蓓提醒，冰箱保鲜重在把控温度、时间与清洁。夏季无需冷藏所有食材，做到易腐食材及时冷藏，畏寒食材避光通风存放，生熟分区，剩菜规范保存复热，就能有效规避饮食风险，守护健康。

来源：人民日报

原标题：食材分类冷藏、生熟分区存放 冰箱不是保险箱 食物储存有讲究

本文转自：温州新闻网 66wz.com