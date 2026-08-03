健康真相NO.747丨用这种杯子喝水的人“天塌了”！全是毒！赶快自查！

新闻坊、成都日报、人民日报 2026-08-03 11:09:00

近日，浙江一位女生长期反复拉肚子找不到原因，当她剪开常用的硅胶吸管后才发现，吸管内壁覆盖着一层厚厚的黑色黏稠污垢，而这就是腹泻真正的元凶。

所有人立刻检查自己的吸管杯！

近日，浙江一位女生长期反复拉肚子找不到原因，当她剪开常用的硅胶吸管后才发现，吸管内壁覆盖着一层厚厚的黑色黏稠污垢，而这就是腹泻真正的元凶。

相关话题也冲上热搜，网友立马不淡定了:“还是老老实实的用直饮水吧”“我的天哪，天天都在喝毒”。

不少网友都表示，自己使用的吸管水杯也存在这类问题，尤其是进入夏季，情况更加严重。还有人认为“我只用吸管喝白开水，冲冲就干净了。”

错！大错特错！

你以为的干净

其实是细菌的“豪宅”！

“吸管杯的清洁盲区，远比我们想象得多。”华中科技大学同济医学院附属协和医院感染科副主任赵雷接受媒体采访时指出，吸管杯和普通敞口杯最大的区别有两点：

一是结构复杂，吸管内部细长、有弯折，咬嘴、密封圈、重力球等部件形成大量死角；

二是长期潮湿、难以彻底干燥，这恰好是微生物繁殖的“最佳条件”。

另外，我们每次喝水，口腔里的唾液、食物残渣、细菌都会顺着吸管“回流”到杯内，日积月累，在管壁上形成一层滑腻的生物膜。这就是杯子用久了会发黏、有异味的真正“元凶”。再加上夏天闷热潮湿，杯子内部长期处于“温暖湿润”的密闭环境，简直是微生物繁殖的“理想泳池”。

吸管内壁常见的致病性微生物包括：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等肠道致病菌：随饮水进入消化道，可能引起急性胃肠炎，出现腹痛、腹泻、恶心等症状；曲霉菌、青霉菌等霉菌：释放的孢子会随水雾或气流吸入呼吸道，诱发慢性咳嗽、打喷嚏、鼻塞甚至呼吸困难。

医生提醒：

这4类饮品最易在杯子中滋生细菌

除了白开水以外，不少人习惯用吸管杯冲泡各种饮品，这会加剧水杯藏污纳垢的风险。赵雷医生提醒，这4类饮品最容易在杯中残留变质：

1. 蛋白粉和奶制品：蛋白质在常温下极易附着管壁，凝固后很难冲掉，细菌繁殖速度快。

2. 奶茶、含糖饮料：高糖分是微生物的“豪华大餐”，一旦残留，细菌会大量繁殖。

3. 柠檬水、果汁：果酸和果糖残留不仅养菌，酸性成分还会加速硅胶密封圈老化，缩短使用寿命。

4. 咖啡：咖啡因和油脂容易附着在吸管内壁，清洗不彻底就会产生异味，同时滋生细菌。

保姆级清洁指南（建议收藏）

1. 所有配件全部拆开洗

吸管、密封圈、咬嘴，死角最多，绝对不能偷懒。

2. 必须用吸管刷深度刷洗

清水冲没用，必须物理刮掉内壁生物膜。

3. 每周白醋/小苏打浸泡一次

软化陈年黏泥，杀掉隐藏霉菌。

4. 硅胶吸管3—6个月直接换新

不贵，但救命。

5. 洗完一定要彻底晾干再组装

潮湿密封=一夜滋生百万细菌。所以，别再偷懒了，今天立刻自查！

来源：新闻坊、成都日报、人民日报

原标题：用这种杯子喝水的人“天塌了”！全是毒！赶快自查！

本文转自：温州新闻网 66wz.com