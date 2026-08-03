央视新闻微信公众号 2026-08-03 15:11:52

近日，一种号称能让燃气表少走字的“省气神器”在电商平台销售。这些“省气神器”真省气吗？

近日，一种号称能让燃气表少走字的 “省气神器”在电商平台销售。实际上，这是一款吸铁石，不少商家还发布视频演示所谓的磁铁吸燃气表能够让计量变慢的操作，打出“燃气省一半”的营销噱头。那么，这些“省气神器”真省气吗？

商家：“省气神器”让燃气表走得慢

一年省气两三万元

在短视频平台，有博主介绍 “省气”妙招，只需一块磁铁就能让燃气表走得慢。电商平台上，不少商家将一款吸铁石产品包装成“燃气专用磁石”“气表磁铁”，宣称能“让燃气表变慢”“一放表就停”“用完省一半”，价格在十几到几十元不等。

记者咨询多个售卖 “省气神器”的商家，客服均表示，磁铁让燃气表变慢的核心原理是磁场干扰内部磁性部件或电子传感计数，有商家特别提示“很隐秘不会被发现，可以放心使用”。

一位商家介绍，这种“省气神器”对老式燃气表的作用更大。“买越大的吸力越大，建议买小一点的或者中间的，因为它是强磁干扰，磁力也比较大，吸力太大给表吸坏了就麻烦了”，这位商家坦言。

△“省气神器”根据磁力大小分为不同规格

记者搜索发现，多数商家会将产品按照 “标准款”“升级款”“旗舰款/特级款”定不同价位，价格依次升高，不同规格的选项显示“变慢30%”“变慢55%”甚至“变慢99%、一年省气两三万”等不同“使用效果”。

商家告诉记者，不同规格的产品主要差在磁力大小，磁力越大、产品也越大，磁力大的燃气节省得多。在这些产品的评价页面中，不少买家表示“转速下降得很快”“省了很多钱”“燃气公司发现不了”，也有买家评论“是智商税”。

从业人员：

“强磁让燃气表跑得慢”毫无根据

一位有多年抄表和安检工作经验的燃气公司员工表示， “强磁可以让燃气表跑得慢”毫无根据。

他提出质疑：“当我们把燃气表换成全透明表壳，我们打开吹风机，能够清楚地看到燃气表是怎么工作的，这时我们发现，里面几乎全都是塑料件，强磁能吸住什么？”

山西朔州富华燃气有限公司客户服务部经理王晓乐证实了这一说法，他向中国之声明确，磁铁并不会影响燃气表的通气和走字。

王晓乐说， “现在不管是机械表，还是 IC卡表、物联网表，走字的原理就是利用进到表里面的天然气压力差，推动里面的皮膜放大和缩小来走字。它其实是塑料和橡胶材质，所以带磁性的东西不影响最基本的走字原理。”

△短视频平台上的 “省气神器”引流贴

专家：使用不合格计量器具造成损失

将责令赔偿损失并处罚款

那么， “强磁可以让燃气表跑得慢”的传言是怎么来的？

燃气安全技术专家许长亮告诉中国之声记者，这还要从燃气表的构造说起——一般来讲，主流的 燃气计量装置 通常由 基表 和电子显示器组成，计量过程可以通俗地理解为，燃气表的主体部分为机械结构，通气的同时推动齿轮转动、在基表上走字，而基表与电子显示器中电路板上的感应装置实时 “联动”，居民和抄表员就能在显示器上看到数字的变化。

根据《膜式燃气表》（ GB/T 6968-2019），当外界磁干扰时，附加装置应自动关闭控制阀且数据存储保持不变。许长亮解释——

这就意味着， 燃气表的电子显示屏通常不会像商家宣称的那样因此“走得慢”，而是干脆“不再走”；

如果强磁对电路板造成损毁，燃气表的实际通气量也并不会发生改变，用户依然无法通过这种“省气神器”省到钱。

许长亮说，“现在的物联网表，也就是能把数据传输到远端的燃气表，发生这样的事件，平台上马上就能看到。燃气公司也不会按电子显示器上的数、而是字轮上的数来结算，不管加什么装置，字轮上的数一点都少走不了。”

《燃气服务导则》（GB/T 28885-2025 ）

据《燃气服务导则》（GB/T 28885-2025 ），当 燃气表显示器发生故障时，燃气计量装置有基表计数器的，以基表计数器显示的数据为依据进行核算 ； 燃气计量装置无基表计数器的，仅为电子显示器故障时，可更换显示器读取数据，或借助辅助显示设备通过操作燃气表本机调出的计量数据为依据进行核算。

王晓乐提示，根据《中华人民共和国计量法》第二十六条规定，使用不合格的计量器具或者破坏计量器具准确度，给国家和消费者造成损失的，责令赔偿损失，没收计量器具和违法所得，可以并处罚款。

来源：央视新闻微信公众号

原标题：“一块磁铁能让燃气表变慢99%”，是真的吗？

本文转自：温州新闻网 66wz.com