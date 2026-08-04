央视新闻客户端 2026-08-04 09:43:45

警方提醒：任何单位发放高温津贴均不需要个人申领，不要轻信各类补贴申领、发放的信息。

近日，浙江嘉兴某企业员工高先生收到一条高温津贴领取链接。

他一看，消息是来自企业微信里的同事，想想现在正是高温季节，顿时放下防备点击链接，按步骤填写了自己的身份证、银行卡等信息，可下一秒……

高先生没等来补贴，却收到了三笔莫名其妙的扣款信息，共计约1800元。这时他突然意识到刚才申领时，不仅填写了自己的身份信息、银行账号，还把支付密码和验证码也填进去了。意识到被骗的高先生马上报警。

反诈队员赶到现场后，第一时间向高先生的企业微信同事核实。“我好久都没有用过企业微信了，根本没有发过消息。”原来是骗子盗用了同事的账号，向通讯录好友群发了诈骗信息。目前案件还在进一步侦办中。

警方提醒：任何单位发放高温津贴均不需要个人申领，不要轻信各类补贴申领、发放的信息。如果接收到类似可疑邮件或链接，务必第一时间与所在单位相关部门核实，切勿盲目领取，以免上当受骗。

来源：央视新闻客户端

原标题：高温津贴领取链接千万别点！有人已中招

本文转自：温州新闻网 66wz.com