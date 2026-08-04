健康真相NO.748丨身上湿黏黏，体内却快脱水了！桑拿天必须注意这些

央视新闻客户端 2026-08-04 09:43:45

安全度过三伏天的智慧，在于“平衡”二字。既不能因为怕热就完全不活动，天天窝在空调房里；也不能盲目挑战，跟酷暑较劲。

最近，全国大多数地区的天气都开启了“桑拿模式”。我们的身体内部其实也正在经历着剧烈的“气象博弈”：一边是汗如雨下，体内水分告急；一边是湿气困脾，感觉浑身沉重得像裹了层湿棉被。所谓的“苦夏”，其实就苦在身体调节能力的极限拉扯上。

别等“旱情”严重了再“灌溉”

很多人都知道夏天要多喝水，但怎么喝、喝什么，里头的学问也很大。

最简单的错误就是渴了才喝水，一喝就猛灌。如果一次性喝进去大量白水，血液马上被稀释，肾脏就会启动应急程序，赶紧工作把多余的水排出去，喝下去的水在体内转了一圈，几乎没被细胞利用，反而加重了肾脏的负担。

正确的做法是“微量滴灌”。日常情况下，手边放个水杯，隔一二十分钟就喝两口，让水分持续、缓慢地进入身体。晨起一杯水，唤醒沉睡了一夜的身体；睡前一杯水（睡前一小时内少喝，避免起夜），为漫长的夜间代谢做好储备。

一天的饮水量推荐。根据《中国居民膳食指南（2022）》，在温和气候条件下，低身体活动水平的成年男性每天水的适宜摄入量为1700毫升，女性每天水的适宜摄入量为1500毫升，建议孕妇每天饮水适宜摄入量为1700毫升，乳母饮水适宜摄入量为每天2100毫升。在三伏天这种炎热、出汗较多的季节，成年人饮水量可增加到2000～2500毫升左右。

细算身体电解质的账

高温下劳动或身体活动导致大量出汗的情况下，只喝白水是不够的，因为身体在流汗的时候，流失的不仅是水，还有身体内的电解质。在35℃以上高温环境下运动30分钟，出汗量可达500~800毫升，相当于流失1.5~2克氯化钠和约150毫克钾。即便温度未达35℃，闷热潮湿的天气，也会阻碍人体散热，使出汗量大幅增加，同样加速电解质流失。所以，钠、钾这些矿物质会偷偷随着汗液往外跑，长时间高强度身体活动或高温导致大量出汗时，需及时补充电解质。电解质的丢失，很容易导致神经和肌肉的“电路”接触不良。典型的反应就是：浑身没劲儿、腿抽筋、心里发慌，甚至还会晕。

这时候，电解质就是身体的“救命稻草”。

电解质怎么补？适量饮用淡盐水或电解质饮料，可以改善人体的水合状态及维持电解质平衡，有助于疲劳的恢复。对普通人来说，饭桌上的番茄蛋花汤、冬瓜虾皮汤等就是很好的电解质来源，既补水又补盐。如果选择电解质饮料，还得擦亮眼睛看清饮料的营养标签，建议选低糖或无糖的电解质饮料，不要因为补电解质的同时又摄入了过量的添加糖。

三伏天还是腹泻的高发期。肠道微生物感染导致的腹泻，拉出的不仅是粪便和水，同时还有电解质。所以，一旦拉肚子，光喝白粥是不够的，一定要在稀饭里加少量盐，或者喝点口服补液盐溶液，这是防止脱水导致电解质紊乱非常关键的一步。

身体活动要适度

别跟太阳硬碰硬

很多人践行“冬练三九，夏练三伏”，觉得这时候出汗排毒效果好。但对于普通上班族，千万别在正午的大太阳底下跑步、暴走。

三伏天的身体活动，要讲究适度。时间可选在清晨太阳刚出来或者傍晚日落后，地点选在公园、河边这种有树荫、通风好的地方。活动项目也得“温柔”些，散步、慢跑、游泳都可以。游泳是个特别好的选择，既锻炼了心肺，又能降温。但要记住，运动完大汗淋漓的时候，别急着往水里跳，先擦干汗，等心率平复了再下水，以防抽筋或心血管意外事件发生。

说到底，安全度过三伏天的智慧，在于“平衡”二字。既不能因为怕热就完全不活动，天天窝在空调房里；也不能盲目挑战，跟酷暑较劲。恰到好处的合理饮食、身体活动和规律休息才能让我们在三伏天找到属于自己的那份从容与平衡。

来源：央视新闻客户端

原标题：身上湿黏黏，体内却快脱水了！桑拿天必须注意这些

本文转自：温州新闻网 66wz.com