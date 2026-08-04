男子被蚊子叮咬颈部，流血足足400毫升？

橙柿互动·都市快报 2026-08-04 09:48:34

医生解释，当蚊子刚好叮咬在已经变薄的颈外静脉瘤位置，叮咬后皮肤发痒，下意识用力抓挠，直接抓破薄弱的血管壁，就会出现肉眼看上去十分吓人的出血。

近日，一则“男子被蚊子叮咬后脖子血流不止，紧急送医包扎”的短视频刷屏网络，话题迅速登上热搜。

视频里，一位身材健硕的黑衣男士颈部不断渗血，急诊包扎的伤口层层叠叠，连接诊医生都直言“头一回遇到这样的情况”。

网友纷纷调侃：这是全网首个被蚊子“单杀”的人。

大出血真的是因为蚊子？

网友有不同看法

新闻热度之下，质疑声也随之而来——

“是这兄弟自己给抠破了吧？？”

“查查抗凝血吧，大概率跟蚊子没关系。”

“普通破皮几分钟就能止住，压半小时止不住说不通。”

“蚊子一次吸血才几滴，四百多毫升差不多一次献血量，光靠蚊子叮咬怎么可能流这么多血？”

“感觉不可能，蚊子咬不到动脉吧？蚊子的口器没这么强。”

甚至有医务人员也留言了：“干临床这么多年，从来没有遇到过这种情况，非常怀疑真实性……”

一只蚊子真的有这么大的威力吗？

酷爱健身，一周三练是常态

事发前撸铁2小时

为了还原真相，快报记者联系到视频主角——28岁的熊先生。

熊先生是河南信阳人，在上海从事销售工作。他平时很喜欢健身，每周三练是常态。7月19日晚上，熊先生在健身房健身。先是龙门架、蝴蝶机，再是150公斤大重量的坐姿蹬腿，最后又去跑步机进行有氧运动，总共健身时长达到2个小时。

“晚上11点左右，我健完身打车回家。当时感觉脖子上一阵痒，车子到了之后，我左手拉开车门，右手随手拍了一下脖子，刚好那只蚊子就叮在我左侧脖子上。”

熊先生回忆，当时完全没有痛感，就是有点痒，他随手又轻轻拍了两下，抓了抓叮咬位置，没当回事，上车后靠在后座就睡着了。

回家车程大概四十分钟，车开了一半的时候，熊先生迷迷糊糊醒过来，感觉脖子黏糊糊的。“我随手摸了一把，手上全是血！我当时整个人都懵了，赶紧让司机开灯。”

灯光亮起的一瞬间，熊先生和出租车司机双双吓住：整身运动背心全部被鲜血浸透，脖子上、衣服上、座椅上全是血迹！“我第一反应就是出事了，马上让司机改道，直接去最近的医院。”

流血一小时止不住

“医生，我不会死吧？”

路上整整半个小时，司机师傅手忙脚乱地送上纸巾、湿巾，熊先生用它们轮番按压伤口止血，但完全止不住。

23:50左右，熊先生到了复旦大学附属华山医院急诊。“医生看我血止不住，让我查个凝血。”熊先生当即告诉医生，自己不久前刚体检验过血常规，凝血功能是正常的。

“医生，我这是动脉破了吗？我不会死吧？”包扎的时候，熊先生弱弱地发问。

医生告诉熊先生：“肯定不是动脉，动脉破了脖子是会鼓包的。”

眼看熊先生已经流血过多有些头晕与恐慌，医生当场给出两个方案：要么缝针，要么长时间压迫止血、留院观察。一想到脖子上缝两针会影响外观，熊先生还是选择了后者。

医生给他加压包扎止血，连续按压十分钟左右，血依旧没有完全止住。

“因为实在是止不住血，我跟医生说要不包扎得再紧一点，医生只好一层层加码，看着裹得很厚实，都是为了能够止血。” 随后，熊先生在急诊整整留观七个多小时，从深夜一直待到第二天清晨七点钟，确认彻底不流血了，才敢离开医院。

“医生说我失血量有400多毫升，我整件背心被血浸透，回家丢进盆里清洗，一盆清水直接染成血红色！”熊先生告诉记者，接诊的医生也是第一次遇到过这样的情况，认为这可能和他刚结束健身，血液循环加快、血流充沛，被蚊子咬后的拍打和抓挠，最终引发持续性渗血。

熊先生整件背心被血浸透，回家丢进盆里清洗，一盆清水直接染成血红色。

“刚开始朋友都以为我是跟人打架了，不信这是被蚊子咬的。我实在解释不清，就把拍的视频剪辑发了抖音，没想到，两天播放量就超过2000万，转发量也有100多万。”熊先生表示，整件事情的发展完全是在意料之外。

熊先生当天朋友圈。

血管外科医生解惑：

不是蚊子威力大，是血管“中招了”

浙大二院血管外科高志伟副主任医师也看到了该视频，“大家看了视频都觉得很震惊，但临床上我们确实遇到过类似的情况。”

高志伟解释，正常人体收缩压不超过140mmHg（相当于1.8个大气压），这个压力可以将水压至超过六层楼的高度。一旦动脉发生破裂，血液呈鲜红色、喷射而出，仅靠徒手压迫往往很难止血，就算在手术室，处理动脉出血也是不小的挑战。视频当中的出血为持续渗涌、没有喷射，符合静脉出血特征。

只是蚊子叮一下，为什么脖子会大量出血？

其实根源并不在蚊子的口器，而在于男子本身的血管状态。很多健身爱好者，经常进行举重、哑铃等力量训练，还有练习瑜伽倒立的人群，颈部静脉长期承受较高压力，容易出现颈外静脉瘤，血管壁变薄向外鼓起，也就是大家肉眼看到脖子上暴起的“青筋”，血管位置表浅，管壁十分脆弱。

蚊子专挑静脉血管咬

对二氧化碳十分敏感

有意思的是，蚊子本身就偏爱叮咬静脉，对二氧化碳十分敏感。蚊子触须处有一个“机械性刺激感受器”，是用来追踪血管的，蚊子用“机械性刺激感受器”轻刺皮肤后，就可以根据不同的阻力找到细动脉和小静脉等血管。

静脉血二氧化碳浓度更高，就会成为蚊子优先锁定的目标，这也是睡觉时蚊子为什么总爱在你的头部盘旋的原因——呼吸会持续释放二氧化碳。

高志伟说，当蚊子刚好叮咬在已经变薄的颈外静脉瘤位置，叮咬后皮肤发痒，下意识用力抓挠，直接抓破薄弱的血管壁，就会出现肉眼看上去十分吓人的出血。

“这个原理，和下肢静脉曲张抓破大出血一模一样。”高志伟打了一个通俗比方。夏季很多静脉曲张患者，腿上布满如同蚯蚓一样凸起的血管，受热后血管进一步扩张，皮肤瘙痒，随手抓挠就可能抓破静脉，鲜血大量流出，很多人就是经历过这一幕之后，才下定决心接受手术。区别只是，出血位置一个在腿部，一个相对少见地出现在颈部。

表浅静脉出血不必过度恐慌

规范按压就可以成功止血

“同样是出血，动脉出血和静脉出血危险程度天差地别。”浙大二院血管外科抢救过多例颈动脉外伤患者，这类大出血大多来自车祸、斗殴、穿刺、鼻咽癌放疗后血管破溃，出血迅猛，随时危及生命，必须立刻送往大型医院急救。

而视频中这类颈部表浅静脉出血，市民遇到不必过度恐慌，但处理方式一定要正确。优先拿干净纱布或纸巾，直接覆盖在出血伤口上，持续按压出血点。切忌慌乱反复擦拭、来回挪动按压位置，越乱越止不住血。

多数表浅静脉出血，规范按压就可以成功止血。止血后依然建议前往医院就诊；如果破口偏大，医生找到血管破裂点，简单缝合或者结扎，就能彻底解决隐患。也有部分小血管破裂，到院时已经自行闭合，找不到出血点，这种情况一般无需特殊处理。

高志伟特别提醒市民，“日常生活被蚊虫叮咬，尽量不要大力抓挠，如果持续出血止不住，首先要排除凝血功能问题。本身存在静脉曲张、体表血管异常凸起的人群，更要保护好皮肤，抓破看似小事，却有可能引发意料之外的大出血。”

来源：橙柿互动·都市快报

原标题：男子被蚊子叮咬颈部，流血足足400毫升

本文转自：温州新闻网 66wz.com