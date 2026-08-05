科技日报 2026-08-05 09:31:04

针对“激素蛋会导致性早熟”的传言，专家表示，目前市场上基本不存在所谓的“激素蛋”。

“激素蛋会导致性早熟”“橡皮蛋是人工合成的假鸡蛋”“散黄蛋都有毒”……作为日常生活中不可或缺的优质营养来源，鸡蛋最近有点“不顺”。有关它的各类传言，在多个短视频平台散布。那么，真相究竟如何？科技日报记者就此采访了黑龙江省农科院畜牧研究所高级畜牧师李满雨。

针对“激素蛋会导致性早熟”的传言，李满雨表示，目前市场上基本不存在所谓的“激素蛋”。她解释，我国《兽药管理条例》等法规明确禁止在蛋鸡养殖饲料和饮用水中添加激素类药品。除此之外，给蛋鸡使用激素不仅会增加养殖成本，而且会影响鸡的健康和产蛋率，养殖户缺乏使用激素的经济动机。

不少消费者认为，双黄蛋就是激素催出来的。“其实，二者毫无关系。”李满雨解释，双黄蛋的形成原因是母鸡卵巢同时排出两个卵子，或两个卵子成熟时间过近，两者先后进入输卵管，在输卵管中分别被蛋白和壳膜包裹，最后在形成蛋壳的阶段被合并在一起，从而形成双黄蛋。

橡皮蛋是指煮熟后蛋黄呈弹性胶质状的鸡蛋。“橡皮蛋绝不是人工合成鸡蛋。”李满雨说，从生产成本和技术角度看，批量生产假鸡蛋难度大、成本高，造假者无利可图，因此市面上基本不可能存在假鸡蛋。

那么，这类鸡蛋煮熟后蛋黄为何会如此“Q弹”？李满雨介绍，原因主要有以下三点。一是鸡饲料中棉籽饼比例过高，棉酚含量增加，进而引起蛋液变性；二是鸡蛋储存时间过长，蛋白质结构发生变化；三是部分鸡蛋的蛋黄本身弹性就比较大。“只要鸡蛋没有因储存不当变质，对人体无害，消费者就可以正常食用。”她说。

和橡皮蛋不同，散黄蛋的成因相对简单。李满雨解释，散黄蛋多是在运输过程中受到震荡，或存放时间较长，导致蛋黄系带松弛。只要这类鸡蛋没有异味、颜色正常，经过高温加热后，仍然可以食用。

李满雨提醒，真正不能食用的鸡蛋具有明确特征，比如出现腐臭味、蛋黄变黑且蛋白变绿、蛋壳或内部有霉斑等。此时，鸡蛋可能已经被微生物污染或产生有害物质，消费者切勿食用。

来源：科技日报

原标题：激素蛋致早熟、橡皮蛋是假蛋、散黄蛋都有毒……这些有关鸡蛋的传言是真的吗

记者：朱虹

本文转自：温州新闻网 66wz.com