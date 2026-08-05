健康真相NO.749丨35岁男子睡前看手机，视网膜被砸脱落，不手术将彻底失明……

都市快报 2026-08-05 09:49:55

被手机砸到眼睛这类患者每年都在增加，大多是年轻人，都觉得“砸一下没事”，硬生生拖到症状加重才就诊，往往已经产生严重的后果。

结束一天的疲惫，躺在床上刷手机，是绝大多数人的睡前标配。殊不知，这一简单的动作背后暗藏“杀机”，35岁的刘先生差点因此失明。

手机砸后眼前现黑影

刘先生，是资深“睡前手机党”，每天睡前平躺举着手机打游戏、刷短视频，常常玩到深夜。

上周末深夜，他困意来袭、手部发软，手机突然脱手，重重砸在自己右眼上！当时，右眼瞬间剧痛、流泪不止，视线变得模糊。过了一会儿，疼痛渐渐减退，刘先生看眼睛没有流血、没有肿胀，觉得只是普通磕碰，忍一忍就好，就继续睡了。

接下来两天，他感觉右眼眼角出现一块固定黑影，眨眼、揉眼都无法消失，看东西像隔着一层黑纱。察觉到不对劲，他立刻前往浙江省立同德医院眼科就诊。

经过详细的眼底检查，王斌主任医师给出确诊结果：右眼外伤性视网膜脱离，右眼视力已经降到0.3，需要立刻安排手术，一旦拖延，甚至有彻底失明的可能。

王斌主任医师坦言：被手机砸到眼睛这类患者每年都在增加，大多是年轻人，都觉得“砸一下没事”，硬生生拖到症状加重才就诊，往往已经产生严重的后果。

近视人群视网膜易被砸脱落

手机重量不过几百克，砸一下眼睛，为什么会伤及眼底、造成视网膜脱离？王斌解释——

首先，冲击力虽小，但对眼球内部伤害极大。

可以把眼球想象成一间房间，视网膜就是贴在墙壁上的墙纸，正常情况下紧密贴合眼球壁。外力撞击后，玻璃体剧烈晃动、牵拉视网膜，极易把脆弱的视网膜“扯出破孔”，眼内液体会顺着破孔渗入，导致视网膜从眼球壁上脱落，也就是视网膜脱离。

其次，近视人群，是绝对高危人群。高度近视患者，被手机砸眼后视网膜脱离的概率，是普通人的10倍以上。

高度近视人群眼轴被拉长，眼球壁变薄，视网膜本身就处于变薄、脆弱、营养不足的状态，就像被撑薄的保鲜膜，本身就存在潜在裂孔风险。普通外力对普通人无碍，但对近视人群的视网膜，一次轻微撞击，就可能直接诱发裂孔、脱离。这也是为什么所有重症病例，几乎都是近视患者。

最后，手机砸眼导致的视网膜损伤，大多没有外伤、不流血、不红肿。初期只是轻微模糊、偶尔闪光、小黑影，很多人会误以为是用眼疲劳，选择忽视。

但视网膜脱离是不可逆、进行性加重的眼病，拖延一天，脱离范围就扩大一分，一旦累及黄斑区，即使后续手术，也无法恢复原有视力，会留下永久性视物模糊、变形、视野缺损。

被砸后该怎么办？

立刻停止用眼：放下手机，闭眼休息，不要揉眼、不要按压眼球，避免加重视网膜牵拉；

切勿自行观察拖延：不要抱着“等等就好”的心态，眼底损伤肉眼完全看不出来；

24小时内就医：前往正规医院眼科眼底专科，做眼部B超、眼底照相等眼底检查，快速排查视网膜裂孔、脱离；

高危人群定期筛查：600度以上高度近视、有眼部外伤史、家族眼底病史的人，建议每半年做一次眼底筛查。

三个伤眼睡姿要避开

1.平躺举手机

这是最危险的姿势！手臂悬空举手机，极易手滑坠落，垂直砸向眼球，冲击力最大，是外伤性视网膜脱离的首要诱因。

2.单侧侧躺玩手机

长期侧躺压迫单侧眼球，会导致眼压升高、眼部血液循环不畅，加重视网膜缺血，让视网膜变得更脆弱，轻微外力就容易受损。

3.关灯黑暗中玩手机

黑暗环境下，瞳孔会自然散大，虹膜受到挤压，堆积在房水的出水口，阻碍房水流出，引发房角关闭，继而导致眼压升高，容易引发青光眼。

来源：都市快报

原标题：35岁男子睡前看手机，视网膜被砸脱落，不手术将彻底失明……

本文转自：温州新闻网 66wz.com