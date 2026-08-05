借汛情造谣博流量，广西横州18人被依法查处（2026·08·05）

全国网络辟谣 2026-08-05 17:51:42

辟 谣 “新疆喀什疏附县发生8.5级地震”系谣言

详情：近日，有网民在某平台科普账号的视频评论区留言称：“新疆喀什疏附县发生8.5级大地震，学校操场现场天崩地裂、天旋地转。学校教室、围墙瞬间如同积木一般全部倒塌，地面裂开巨大缝隙，公路也出现断裂。”经核查，近日新疆喀什疏附县未发生地震，疏附县有记录以来也从未发生过8.5级地震。该网民描述的“校舍倒塌、地裂路断”等情节纯属虚构，系网络谣言。网信部门提醒广大网民，请通过官方及权威渠道获取信息，切勿轻信、转发来源不明的信息。互联网不是法外之地，网信、公安部门将对造谣传谣人员依法严肃处置。（来源：@喀什网络辟谣）

误 区 2026年8月12日地球将失去引力7秒，致万人死亡？

真相：这种说法纯属无稽之谈。该说法是借2026年8月12日将发生的日全食这一天文现象来制造恐慌，但事实上两者之间没有任何科学联系。

从科学原理来看，引力是天体质量的固有属性，只要地球质量不发生改变，引力就绝不可能凭空消失，哪怕是一秒钟。并且，日全食仅仅是月球运行到太阳和地球之间，遮挡了太阳光，就像日常的云彩蔽日，并不会对地球的引力场产生影响。此外，美国国家航空航天局（NASA）等权威科学机构也从未发布过此类预警。

此类末日预言是典型的网络谣言套路，提醒大家保持理性，不要轻信和传播。（来源：中国新闻网、科学辟谣）

通 报 借命案恶意“摆拍”蹭流量，两名造谣网民被依法查处

详情：近日，河南驻马店西平县发生一起致1人死亡刑事案件。案发后，个别网民为博取流量造谣传谣。经属地公安机关核查，网民黄某某、张某某摆拍虚假视频并发布至某短视频平台，内容引发公众关注，扰乱公共秩序。【相关辟谣信息请见→网传“河南驻马店西平县发生五人灭门惨案”系谣言】目前，公安机关已依法对黄某某、张某某作出行政处罚。（来源：@大河网、“西平公安”微信公众号）

通 报 借汛情造谣博流量，广西横州18人被警方依法查处

详情：近期，台风“美莎克”致广西横州部分地区发生汛情。期间，个别网民借机编造、散布涉灾谣言，扰乱公共秩序。为切实维护清朗网络空间，横州市公安局依法对一批网络谣言违法行为进行查处。截至目前，共查处相关违法人员18人，现将部分典型案例通报如下：

案例一：多名网民发布针对横州市云表镇某超市涉灾死亡人数的不实言论，称该超市内死亡数十人至上百人不等。经查，相关说法纯属主观臆测或道听途说，与实际严重不符。上述谣言经网络传播后引发群众恐慌，干扰了防汛救灾正常秩序。公安机关依法对涉事网民分别处以行政拘留三日的处罚。

案例二：某网民发布经“嫁接”处理的受灾视频，视频中显示大量学生在水中艰难前行，并配文称“横州加油”。经查，该视频内容与实际严重不符，系该网民为博取关注、吸引眼球而故意用外地视频嫁接编造发布，扰乱了公共秩序。公安机关依法对其处以行政拘留两日的处罚。

案例三：某网民散布“灾区群众没有收到物资”“资助款项未发放到受灾群众手上”“捐赠物资是他人赚钱工具”等不实言论。经查，上述说法纯属捏造，系其为蹭流量、博取关注而故意编造。该谣言混淆视听，损害了防汛救灾工作声誉，公安机关依法对其处以行政拘留五日的处罚。（来源：“广西网络举报”微信公众号、横州市公安局）

本文转自：温州新闻网 66wz.com