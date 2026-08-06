健康真相NO.750丨一个吃饭习惯改变，他3个月甩掉37斤！5种慢病药停了4种
很多人都知道肥胖会导致高血压、高血脂等多种慢性疾病，适当减肥能缓解甚至逆转慢性疾病。浙江宁波62岁的李先生（化名）退休后，他一心想减肥，天天爬山、跑步，结果不但没掉几斤，还把脚腕练伤了。后来因伤没法运动，体重一路飙升到98.4公斤，每天靠5种慢病药顶着。
直到医生一句话点醒了他。不疯狂运动，只踏踏实实改变了吃饭习惯——3个月，体重从98.4公斤降到79.9公斤，整整瘦了37斤；原先每天必吃的5种慢病药，医生也让他陆续停了4种。
他到底是怎么做到的？
人民日报健康客户端资料图
一个吃饭习惯改变
3个月甩掉37斤，指标也正常了
据报道，来到医院就诊时，李先生的体重已达到98.4公斤，内脏脂肪面积216平方厘米。有2型糖尿病、原发性高血压、肝硬化、阻塞性睡眠呼吸暂停综合征、肥胖症，还有糖尿病肾病。
医生提醒他：“减肥从来都是‘七分吃，三分练’。之前爬山、跑步，运动强度不小，但饮食一点没控制，运动完反而吃得更多，相当于水池一边放水一边进水，当然瘦不下来。”
原来，李先生退休后的生活看似规律清闲，每天都坚持运动，但实则暗藏诸多不良习惯，尤其是饮食上：
偏爱精细碳水，三餐主食以白米白面为主；
蔬菜摄入很少、优质蛋白严重不足；
吃饭口味偏重，闲暇时还爱吃瓜子等高油零食；
饮用奶茶等含糖饮品，饮水量严重不足。
李先生3个月减肥的对比照
“咱们就从好好吃饭、坚持走路改起。”医生说。
一个吃饭改变：考虑到李先生有糖尿病、高血压和肾病，饮食按照“地中海饮食”结合“211餐盘”的方案，同时严格计算蛋白摄入量（详细方案见下文）。
一场走路运动：平时就快走，心率控制在100～120次/分钟，早晚各出门快走一次，每周累计凑够150分钟；力量训练每周安排2～3次，用弹力带、轻哑铃做自重蹲起、臀桥等基础动作。
最终，李先生的体重从98.4公斤降到了79.9公斤，3个月整整瘦了约37斤，而且不少指标趋于正常，5种慢病药医生也让他陆续停了4种。
特别提醒：李先生停药是在医生全程指导下进行的。慢病患者请勿自行停药或减药，任何用药调整，务必先找医生评估。
医生给出的饮食调整
到底是吃什么、怎么吃？
医生给李先生制定的“地中海饮食+211餐盘”调整其实很简单，全是可落地的细节：
早餐，从米饭配豆腐乳，改成两个水煮蛋搭配150克焯菠菜，淋上少量橄榄油，用“慢碳水”替代精制白米；
每餐保证掌心大小的优质蛋白，鱼、蛋、酸奶、豆干换着花样安排；
各种饮料彻底戒掉了，饮水量也从每天两瓶矿泉水逐步增加到2000毫升；
吃饭速度慢了，每口尽量咀嚼20～30下。
李先生部分饮食打卡照片
这套“地中海饮食+211餐盘”的方案，为啥这么管用？
地中海饮食：核心“高纤、高钙、抗氧化、低脂、低热量”
每餐都有水果、蔬菜、全谷物、橄榄油、豆类、坚果、香料；
每周至少吃2次鱼和海鲜；
禽类、蛋类和奶制品每周可以酌情吃一点；
红肉和甜食只能偶尔吃。
“211餐盘”：即每餐将餐盘（直径约21～23厘米）分为3部分，2份蔬菜+1份蛋白质+1份碳水化合物，达到热量与均衡营养摄入的目标。
其中，蔬菜能增强饱腹感并延缓血糖波动，优质蛋白质可以维持肌肉量并促进代谢，而全谷物能稳定血糖并促进消化健康。
表自西安交大二附院
提到健康餐，很多人的第一反应是：水煮菜、戒掉主食，很难长期坚持。从这套饮食我们也可以看到，鱼肉、鲜蔬、主食样样都能吃，在享受家常烟火味的同时，悄悄缩小腰围、稳住各项身体指标。
普通人日常饮食
先从这4个改变开始
看完是不是有点懵？别急，你不需要一步到位。只要从下面4个细节开始微调：
改变一：主食粗细搭配
优先选择糙米、燕麦、玉米等杂粮，替代部分白米、白面，全谷物占主食总量的1/3～1/2即可。
改变二：蛋白质荤素搭配
蛋白质建议“荤素搭配、优选禽肉与豆制品”。
荤——
鱼、禽、肉、蛋等每日推荐摄入量为120～200克。
鱼虾类每周推荐摄入量300～500克，海产品或淡水产品均可；
鸡蛋每日1个（约50克）即可，适量摄入以补充优质蛋白；
优先选择无糖酸奶、低脂牛奶，推荐成人每日摄入量300～500克。
素——
大豆每日与坚果合计摄入量约35克（大豆制品可按干豆折算）。
豆制品优先选择豆腐、豆浆等家常品类即可；
核桃、杏仁、花生、瓜子等家常坚果皆可，每日吃几颗。
少吃——
红肉（牛肉、猪肉）及加工肉类（腊肉、香肠等）。
改变三：吃够一斤菜半斤果
每日蔬菜摄入量300～500克，水果摄入量200～350克。建议注重颜色多样性，多摄入深色蔬菜（菠菜、西蓝花、油菜、芹菜等）与低GI水果（苹果、柚子、猕猴桃、梨等）。
改变四：烹调多蒸煮炖清炒
做饭建议少盐少油，烹饪方式以蒸、煮、炖、清炒为主。优先选择菜籽油、花生油等家常植物油。成人每日食用盐摄入量不超过5克，除减少烹饪用盐，还需控制咸菜、预制菜、酱油等高盐食品摄入。
来源：新华社微信公众号、人民日报健康客户端
原标题：一个吃饭习惯改变，他3个月甩掉37斤！5种慢病药停了4种
本文转自：温州新闻网 66wz.com