健康真相NO.750丨一个吃饭习惯改变，他3个月甩掉37斤！5种慢病药停了4种

新华社微信公众号、人民日报健康客户端 2026-08-06 10:33:29

很多 人都 知道 肥胖 会导致 高血压 、 高血脂等 多种 慢性 疾病 ， 适当 减肥 能 缓解 甚至 逆转 慢性疾病。 浙江 宁波 62岁的李先生（化名）退休后，他一心想减肥，天天爬山、跑步，结果不但没掉几斤，还把脚腕练伤了。后来因伤没法运动，体重一路飙升到98.4公斤，每天靠5种慢病药顶着。

直到医生一句话点醒了他。 不疯狂运动，只踏踏实实 改变 了吃饭 习惯 ——3个月，体重从98.4公斤降到79.9公斤，整整瘦了37斤；原先每天必吃的5种慢病药， 医生 也 让他 陆续停了 4种 。

他到底是怎么做到的？

人民日报健康客户端资料图

一个吃饭习惯改变

3个月甩掉37斤，指标也正常了

据报道，来到 医院 就诊 时 ， 李先生 的 体重 已达到 98.4公斤，内脏脂肪面积216 平方厘米。有 2型糖尿病、原发性高血压、肝硬化、阻塞性睡眠呼吸暂停综合征、肥胖症，还有糖尿病肾病。

医生提醒他 ： “减肥从来都是 ‘ 七分吃 ， 三分练 ’ 。之前 爬山、跑步，运动强度不小，但饮食一点没控制，运动完反而吃得更多，相当于水池一边放水一边进水，当然瘦不下来。 ”

原来， 李先生退休后的生活看似规律清闲 ，每天都坚持运动，但 实则暗藏诸多不良习惯， 尤其是饮食上：

偏爱精细碳水 ， 三餐主食以白米白面为主；

蔬菜摄入很少、优质蛋白严重不足；

吃饭 口味偏重 ， 闲暇时 还 爱吃瓜子等高油零食；

饮用奶茶 等含糖饮品，饮水量严重不足。

李先生 3个月减肥的对比照

“咱们就从好好吃饭、坚持走路改起 。 ”医生说。

一个吃饭改变： 考虑到李先生有糖尿病、高血压和肾病，饮食按照 “地中海饮食”结合“211餐盘”的方案，同时严格计算蛋白摄入量 （详细方案见下文） 。

一场走路运动： 平时就 快走， 心率控制在 100 ～ 120次 /分钟 ， 早晚各出门快走一次，每周累计凑够 150分钟 ； 力量训练每周安排2 ～ 3次 ，用弹力带、轻哑铃做自重蹲起、臀桥等基础动作。

最终，李先生的体重从 98.4公斤降到了79.9公斤，3个月整整瘦了约37斤，而且不少指标趋于正常，5种慢病药医生也让他陆续停了4种。

特别提醒：李先生停药是在医生全程指导下进行的。慢病患者请勿自行停药或减药，任何用药调整，务必先找医生评估。

医生给出的饮食调整

到底是吃什么、怎么吃？

医生 给 李先生 制定 的 “地中海饮食+211餐盘” 调整其实很简单，全是可落地的细节 ：

早餐，从米饭配豆腐乳，改成两个水煮蛋搭配 150克焯菠菜，淋上少量橄榄油，用“慢碳水”替代精制白米；

每餐保证掌心大小的优质蛋白，鱼、蛋、酸奶、豆干换着花样安排；

各种饮料彻底戒掉了，饮水量也从每天两瓶矿泉水逐步增加到 2000毫升；

吃饭速度慢了 ，每口尽量咀嚼 20 ～ 30下。

李先生部分饮食打卡照片

这套 “地中海饮食+211餐盘”的方案，为啥这么管用？

地中海饮食：核心“高纤、高钙、抗氧化、低脂、低热量”

每餐都有水果、蔬菜、全谷物、橄榄油、豆类、坚果、香料；

每周至少吃 2次鱼和海鲜；

禽类、蛋类和奶制品每周可以酌情吃一点；

红肉和甜食只能偶尔吃。

“211餐盘”：即 每餐将餐盘（直径约 21 ～ 23 厘米 ） 分为 3部分， 2份蔬菜+1份蛋白质+1份碳水化合物，达到热量与均衡营养摄入的目标。

其中，蔬菜能增强饱腹感并延缓血糖波动，优质蛋白质可以维持肌肉量并促进代谢，而全谷物能稳定血糖并促进消化健康。

表自西安交大二附院

提到健康餐，很多人的第一反应是：水煮菜、戒掉主食，很难长期坚持。 从这套饮食我们也可以看到，鱼肉、鲜蔬、主食样样都能吃，在享受家常烟火味的同时，悄悄缩小腰围、稳住各项身体指标。

普通人日常饮食

先从这4个改变开始

看完是不是有点懵？别急，你不需要一步到位。只要从下面 4个细节开始微调 ：

改变一： 主食粗细搭配

优先选择糙米、燕麦、玉米等杂粮，替代部分白米、白面，全谷物占主食总量的 1/3 ～ 1/2即可 。

改变二： 蛋白质 荤素搭配

蛋白质建议 “ 荤素搭配、优选禽肉与豆制品 ”。

荤 ——

鱼、禽、肉、蛋等每日推荐摄入量为 120～200克 。

鱼虾类每周推荐摄入量 300～500克，海产品或淡水产品均可 ；

鸡蛋每日 1个（约50克）即可，适量摄入以补充优质蛋白；

优先选择无糖酸奶、低脂牛奶，推荐成人每日摄入量 300～500克 。

素 ——

大豆 每日与坚果合计摄入量约 35克（大豆制品可按干豆折算） 。

豆制品 优先选择豆腐、豆浆等家常品类即可；

核桃、杏仁、花生、瓜子等家常坚果皆可，每日吃几颗 。

少吃 ——

红肉（牛肉、猪肉）及加工肉类（腊肉、香肠等） 。

改变三：吃够一斤菜半斤果

每日蔬菜摄入量 300 ～ 500克 ，水果摄入量 200～350克 。建议 注重颜色多样性，多摄入深色蔬菜（菠菜、 西蓝花 、油菜、芹菜等）与低 GI水果（苹果、柚子、猕猴桃、梨等）。

改变四： 烹调 多蒸煮炖清炒

做饭建议 少盐少油，烹饪方式以蒸、煮、炖、清炒为主。优先选择菜籽油、花生油等家常植物油。成人每日食用盐摄入量不超过 5克，除减少烹饪用盐，还需控制咸菜、预制菜、酱油等高盐食品摄入。

来源：新华社微信公众号、人民日报健康客户端

原标题：一个吃饭习惯改变，他3个月甩掉37斤！5种慢病药停了4种

本文转自：温州新闻网 66wz.com