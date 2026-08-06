健康真相NO.750丨一个吃饭习惯改变，他3个月甩掉37斤！5种慢病药停了4种

新华社微信公众号、人民日报健康客户端 2026-08-06 10:33:29

　　很多人都知道肥胖会导致高血压高血脂等多种慢性疾病适当减肥缓解甚至逆转慢性疾病。浙江宁波62岁的李先生（化名）退休后，他一心想减肥，天天爬山、跑步，结果不但没掉几斤，还把脚腕练伤了。后来因伤没法运动，体重一路飙升到98.4公斤，每天靠5种慢病药顶着。

　　直到医生一句话点醒了他。不疯狂运动，只踏踏实实改变了吃饭习惯——3个月，体重从98.4公斤降到79.9公斤，整整瘦了37斤；原先每天必吃的5种慢病药，医生让他陆续停了4种

　　他到底是怎么做到的？

人民日报健康客户端资料图

　　一个吃饭习惯改变

　　3个月甩掉37斤，指标也正常了

　　据报道，来到医院就诊李先生体重已达到98.4公斤，内脏脂肪面积216平方厘米。有2型糖尿病、原发性高血压、肝硬化、阻塞性睡眠呼吸暂停综合征、肥胖症，还有糖尿病肾病。

　　医生提醒他“减肥从来都是七分吃三分练。之前爬山、跑步，运动强度不小，但饮食一点没控制，运动完反而吃得更多，相当于水池一边放水一边进水，当然瘦不下来。

　　原来，李先生退休后的生活看似规律清闲，每天都坚持运动，但实则暗藏诸多不良习惯，尤其是饮食上：

　　偏爱精细碳水三餐主食以白米白面为主；

　　蔬菜摄入很少、优质蛋白严重不足；

　　吃饭口味偏重闲暇时爱吃瓜子等高油零食；

　　饮用奶茶等含糖饮品，饮水量严重不足。

李先生3个月减肥的对比照

　　“咱们就从好好吃饭、坚持走路改起”医生说。

　　一个吃饭改变：考虑到李先生有糖尿病、高血压和肾病，饮食按照“地中海饮食”结合“211餐盘”的方案，同时严格计算蛋白摄入量（详细方案见下文）

　　一场走路运动：平时就快走，心率控制在100120次/分钟早晚各出门快走一次，每周累计凑够150分钟力量训练每周安排23次，用弹力带、轻哑铃做自重蹲起、臀桥等基础动作。

　　最终，李先生的体重从98.4公斤降到了79.9公斤，3个月整整瘦了约37斤，而且不少指标趋于正常，5种慢病药医生也让他陆续停了4种。

　　特别提醒：李先生停药是在医生全程指导下进行的。慢病患者请勿自行停药或减药，任何用药调整，务必先找医生评估。

　　医生给出的饮食调整

　　到底是吃什么、怎么吃？

　　医生李先生制定“地中海饮食+211餐盘”调整其实很简单，全是可落地的细节

　　早餐，从米饭配豆腐乳，改成两个水煮蛋搭配150克焯菠菜，淋上少量橄榄油，用“慢碳水”替代精制白米；

　　每餐保证掌心大小的优质蛋白，鱼、蛋、酸奶、豆干换着花样安排；

　　各种饮料彻底戒掉了，饮水量也从每天两瓶矿泉水逐步增加到2000毫升；

　　吃饭速度慢了，每口尽量咀嚼2030下。

李先生部分饮食打卡照片

　　这套“地中海饮食+211餐盘”的方案，为啥这么管用？

　　地中海饮食：核心“高纤、高钙、抗氧化、低脂、低热量”

　　每餐都有水果、蔬菜、全谷物、橄榄油、豆类、坚果、香料；

　　每周至少吃2次鱼和海鲜；

　　禽类、蛋类和奶制品每周可以酌情吃一点；

　　红肉和甜食只能偶尔吃。

　　“211餐盘”：即每餐将餐盘（直径约2123厘米分为3部分，2份蔬菜+1份蛋白质+1份碳水化合物，达到热量与均衡营养摄入的目标。

　　其中，蔬菜能增强饱腹感并延缓血糖波动，优质蛋白质可以维持肌肉量并促进代谢，而全谷物能稳定血糖并促进消化健康。

表自西安交大二附院

　　提到健康餐，很多人的第一反应是：水煮菜、戒掉主食，很难长期坚持。从这套饮食我们也可以看到，鱼肉、鲜蔬、主食样样都能吃，在享受家常烟火味的同时，悄悄缩小腰围、稳住各项身体指标。

　　普通人日常饮食

　　先从这4个改变开始

　　看完是不是有点懵？别急，你不需要一步到位。只要从下面4个细节开始微调

　　改变一：主食粗细搭配

　　优先选择糙米、燕麦、玉米等杂粮，替代部分白米、白面，全谷物占主食总量的1/31/2即可

　　改变二：蛋白质荤素搭配

　　蛋白质建议荤素搭配、优选禽肉与豆制品”。

　　——

　　鱼、禽、肉、蛋等每日推荐摄入量为120～200克

　　鱼虾类每周推荐摄入量300～500克，海产品或淡水产品均可

　　鸡蛋每日1个（约50克）即可，适量摄入以补充优质蛋白；

　　优先选择无糖酸奶、低脂牛奶，推荐成人每日摄入量300～500克

　　——

　　大豆每日与坚果合计摄入量约35克（大豆制品可按干豆折算）

　　豆制品优先选择豆腐、豆浆等家常品类即可；

　　核桃、杏仁、花生、瓜子等家常坚果皆可，每日吃几颗

　　少吃——

　　红肉（牛肉、猪肉）及加工肉类（腊肉、香肠等）

　　改变三：吃够一斤菜半斤果

　　每日蔬菜摄入量300500克，水果摄入量200～350克。建议注重颜色多样性，多摄入深色蔬菜（菠菜、西蓝花、油菜、芹菜等）与低GI水果（苹果、柚子、猕猴桃、梨等）。

　　改变四：烹调多蒸煮炖清炒

　　做饭建议少盐少油，烹饪方式以蒸、煮、炖、清炒为主。优先选择菜籽油、花生油等家常植物油。成人每日食用盐摄入量不超过5克，除减少烹饪用盐，还需控制咸菜、预制菜、酱油等高盐食品摄入。

　　来源：新华社微信公众号、人民日报健康客户端

　　原标题：一个吃饭习惯改变，他3个月甩掉37斤！5种慢病药停了4种

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本文转自：温州新闻网 66wz.com

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