新华社微信公众号综合人民网、封面新闻 2026-08-06 10:29:06

近期，“抱冬瓜睡觉降温”在社交平台走红，不少网友将冬瓜当作天然凉枕。然而，这份“清凉”没维持几天，便有人遭遇了“半夜炸瓜”的情况——冬瓜突然破裂，大量腐臭汁水流出，把床单、地面弄脏。抱冬瓜降温到底是啥原理？好端端的冬瓜为何会爆裂？

网友晒出破裂的冬瓜

近日，记者采访了成都市农林科学院高级农艺师敖清艳，揭开这个“降温神器”背后的隐患。

如何降温？

抱冬瓜真能降温吗？

“从物理原理来看，短时间的体感清凉是真实的，但降温效果无法持久。”敖清艳介绍，新鲜冬瓜的含水量高达96%左右，而水比热容较大，吸热能力强。常温下的冬瓜温度普遍低于人体体表（36℃～37℃），贴身抱着时，体表热量迅速传导给冬瓜，给人带来丝丝凉意，这与抱着冷水袋的原理类似。

然而，冬瓜本身并没有持续制冷的功能。随着人体热量不断输入，冬瓜温度会渐渐上升。大约半小时至一小时后，冬瓜的温度便会接近体温，不仅不再降温，反而会沦为一块温热的“湿枕头”。因此，这种方式只能临时解暑，无法实现整夜持续降温。

为何“炸瓜”？

不少网友遭遇的“炸瓜”，并非冬瓜自然开裂，而是微生物发酵引发的“爆破”。

敖清艳解释，冬瓜外皮自带一层致密蜡质层，原本具有较好的密封防护作用。然而，当人们整夜贴身怀抱睡觉，人体散发的热量与被褥的密闭环境，无异于给冬瓜搭建了一个“恒温孵化箱”；加上汗液浸润与肢体频繁摩擦，极易破坏这层表层保护膜，微小的伤口随之成为细菌、霉菌入侵的通道。

在温暖潮湿的环境下，微生物大量繁殖并疯狂分解冬瓜果肉中的糖分与有机质，源源不断地产生二氧化碳等气体。由于冬瓜外皮过于密闭，气体无法排出，内部气压持续累积。当内部压力突破瓜皮承受极限时，气体就会夹杂着腐烂果肉与酸臭汁水，从瓜蒂或伤痕等薄弱处猛烈爆开。

避坑指南

若仍想体验这种消暑方法，敖清艳也给出了科学的应对之策。在挑选冬瓜时，应优先选择表皮完整、无凹陷和磕碰划痕的黑皮冬瓜，借助完好的蜡质层延缓细菌侵入；坚决避开瓜蒂脱落、表皮发软或局部发霉的变质瓜；体型适中即可，瓜体越大，一旦爆裂后果越麻烦。

在实际使用中，更需防范安全隐患。敖清艳特别提醒，严禁整夜贴身怀抱。仅建议睡前短时间纳凉，入睡前应立刻将冬瓜移至床边阴凉通风处，下方可垫上旧毛巾防渗水弄脏床品。同时要定期检查瓜体，建议一周左右更换一次。

此外，老人、孩童及皮肤易过敏人群应尽量避免贴身抱瓜，以免腐败滋生的霉菌刺激皮肤与呼吸道。

“冬瓜只要表皮完好、不持续贴身捂着，变质速度其实很慢，整夜怀抱加温才是催生‘炸瓜’的关键。”敖清艳提醒，抱冬瓜属于低成本的临时消暑方法，存在变质炸裂、滋生霉菌等隐患。想要舒适安全地度过盛夏，空调、凉席、正规冰枕或水冷垫等方式稳定性更高、风险更低。面对网络消暑妙招，大家还需理性看待，切勿盲目跟风。

来源：新华社微信公众号综合人民网、封面新闻

原标题：冬瓜降温靠谱吗？当心“瓜炸”！

本文转自：温州新闻网 66wz.com