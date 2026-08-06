健康真相NO.751丨被严重低估的“护肝饮料”，每天1-2杯，肝病风险悄悄降低
日常生活中，不少人酷爱咖啡，喜欢咖啡的醇香，更享受它带来的头脑清醒感。但大多数人对咖啡的认知仍停留在提神上，对它的其他好处知之甚少。
最近，多项权威研究得出了一个令人意外的发现：咖啡的好处远不止提神，适量饮用还能降低多种肝病风险，堪称“护肝饮料”。
研究发现：
咖啡能帮你降低多种肝病风险
2026年7月，国际权威期刊《临床胃肠病学和肝病学》发表了一项覆盖35万余名参与者的研究。这些人在研究开始时都没有肝硬化、肝癌，经过中位长达13年的跟踪随访后，结果令人意外：适量喝咖啡可以显著降低多种肝病风险！
研究发现：每天喝1~2杯咖啡的人，与完全不喝咖啡的人相比：
肝硬化风险降低20%
肝癌风险降低24%
肝病相关死亡风险降低31%
其实，这并不是第一次发现咖啡有护肝效果了。2021年，《BMC公共卫生》期刊刊发了一项纳入近50万人、随访长达10年的大规模研究就发现，适量喝咖啡有护肝功效。与不喝咖啡的人相比，适量喝咖啡的人：
慢性肝病风险降低21%
非酒精性脂肪肝风险降低20%
慢性肝病相关死亡风险更是大幅下降49%
喝咖啡为什么能护肝？
关键在这“一升一降”
2026年7月，《临床胃肠病学和肝病学》的研究还对4.4万人的血浆蛋白组数据做了分析，筛选出74种同时与咖啡摄入量和肝硬化风险密切相关的蛋白，描绘出咖啡护肝的分子图景——堪称“双向发力”。
“好蛋白”更多：咖啡喝得越多，反映肝脏合成功能、调控补体炎症的“好蛋白”水平就越高。这些蛋白充足，意味着肝脏的合成能力、抗氧化防御系统都保持在更佳状态。
“坏蛋白”更少：与此同时，那些和肝纤维化、炎症激活相关的“坏蛋白”，会随着咖啡摄入量增加而明显降低。
一句话总结：咖啡一边“加固”肝脏的正常功能，一边“压制”炎症和纤维化的损伤通路，保护力层层叠加。
更有意思的是，研究发现，含咖啡因的咖啡和脱咖啡因咖啡，护肝效果非常相似。这说明，咖啡因并不是唯一的“护肝功臣”。研究人员推测，咖啡中丰富的非咖啡因成分同样功不可没，比如绿原酸、多酚类物质、二萜类化合物，都是天然的抗氧化、抗炎“高手”。
咖啡虽好
但每天别超过这个量
看到前面的数据，可能有人会想：既然喝得越多护肝效果越好，那是不是可以无上限地加量？
当然不是！日常生活中，不顾上限地敞开了喝，反而会带来风险。
2026年7月，美国心脏协会在《循环》杂志上发布了一份科学声明，全面评估了咖啡因与心血管疾病的关系。声明明确指出：对于大多数成年人，每日摄入不超过400毫克咖啡因是安全的，大约相当于3~5杯（每杯240毫升）普通黑咖啡。在这个范围内，适量饮用咖啡甚至与冠心病、心力衰竭、房颤、卒中及2型糖尿病等风险降低相关。但一旦超量，心血管系统的安全隐患就会明显上升。
所以，咖啡虽好，务必要有度，一旦过量摄入，带来的后果可能就不再是健康益处。
健康喝咖啡，注意这几点
1.选对咖啡种类
避免添加糖、奶精等高能量咖啡伴侣配料，最好选择黑咖啡。如果觉得黑咖啡口感不好，可以加点牛奶，不仅有了甘甜顺滑的口感，还能补充蛋白质和钙质。
2.咖啡尽量不要空腹喝
北京潞河医院营养科营养师姜珊曾表示，现在有许多人习惯一早起来先空腹喝一杯咖啡，这不仅会降低食欲，而且对肠胃也有刺激，建议可以吃完早餐或午餐以后饮用，此时喝咖啡可以帮助消化。
3.把握好喝咖啡时间
营养师谷传玲提醒，咖啡因的半衰期大概是4～6小时，如果15:00喝了杯含有200毫克的咖啡因，那么19:00～21:00血液里的咖啡因含量仍然会高达100毫克。午睡前喝咖啡，不影响晚上睡眠，提神效果也更好。
咖啡不只是提神饮品，更是一杯被低估的“护肝饮料”。不过，只有适量饮用，才能在护肝与护心之间找到最佳平衡。而真正守护肝脏健康，除了咖啡，还需要均衡饮食、规律作息、适度运动和定期体检。
来源：央视网、人民日报健康客户端
原标题：被严重低估的“护肝饮料”，每天1-2杯，肝病风险悄悄降低
本文转自：温州新闻网 66wz.com