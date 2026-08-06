健康真相NO.751丨被严重低估的“护肝饮料”，每天1-2杯，肝病风险悄悄降低

央视网、人民日报健康客户端 2026-08-06 10:33:25

　　日常生活中，不少人酷爱咖啡，喜欢咖啡的醇香，更享受它带来的头脑清醒感。但多数人对咖啡的认知仍停留在提神上，对它的其他好处知之甚少。

　　最近，多项权威研究得出了一个令人意外的发现咖啡的好处远不止提神，适量饮用还能降低多种肝病风险，堪“护肝饮料”。

　　研究发现：

　　咖啡能帮你降低多种肝病风险

　　20267月，国际权威期刊《临床胃肠病学和肝病学》发表了一项覆盖35余名参与者的研究。这些人在研究开始时都没有肝硬化、肝癌，经过中位长达13年的跟踪随访后，结果令人意外适量喝咖啡可以显著降低多种肝病风险！

　　研究发现每天喝1~2咖啡的人，与完全不喝咖啡的人相比

　　肝硬化风险降低20%

　　肝癌风险降低24%

　　肝病相关死亡风险降低31%

　　其实，这并不是第一次发现咖啡护肝效果了。2021年，BMC公共卫生》期刊刊发一项纳入近50人、随访长达10年的大规模研究就发现，适量咖啡有护肝功效。咖啡的相比，适量喝咖啡的人

　　慢性肝病风险21%

　　非酒精性脂肪肝风险降低20%

　　慢性肝病相关死亡风险更是大幅下降49%

　　喝咖啡为什么能护肝？

　　关键在这“一升一降”

　　20267《临床胃肠病学和肝病学》的研究还对4.4万人的血浆蛋白组数据做了分析，筛选出74种同时与咖啡摄入量和肝硬化风险密切相关的蛋白，描绘出咖啡护肝的分子图景——堪称“双向发力”。

　　“好蛋白”更多咖啡喝得越多，反映肝脏合成功能、调控补体炎症的“好蛋白”水平就越高。这些蛋白充足，意味着肝脏的合成能力、抗氧化防御系统都保持在更佳状态。

　　“坏蛋白”更少：与此同时，那些和肝纤维化、炎症激活相关的“坏蛋白”，会随着咖啡摄入量增加而明显降低。

　　一句话总结：咖啡一边“加固”肝脏的正常功能，一边“压制”炎症和纤维化的损伤通路，保护力层层叠加。

　　更有意思的是，研究发现，含咖啡因的咖啡和脱咖啡因咖啡，护肝效果非常相似。这说明，咖啡因并不是唯一的“护肝功臣”。研究人员推测，咖啡中丰富的非咖啡因成分同样功不可没，比如绿原酸、多酚类物质、二萜类化合物，都是天然的抗氧化、抗炎“高手”。

　　咖啡虽

　　但每天别超过这个量

　　看到前面的数据，可能有人会想：既然喝得越多护肝效果越好，那是不是可以无上限地加量？

　　当然不是！日常生活中，不顾上限地敞开了喝，反而会带来风险。

　　20267月，美国心脏协会在《循环》杂志上发布了一份科学声明，全面评估了咖啡因与心血管疾病的关系。声明明确指出：对于大多数成年人，每日摄入不超过400毫克咖啡因是安全的，大约相当于3~5杯（每杯240毫升）普通黑咖啡。在这个范围内，适量饮用咖啡甚至与冠心病、心力衰竭、房颤、卒中及2型糖尿病等风险降低相关。但一旦超量，心血管系统的安全隐患就会明显上升。

　　所以，咖啡虽好，务必要有度一旦过量摄入，带来的后果可能就不再是健康益处。

　　健康喝咖啡，注意这几点

　　1.选对咖啡种类

　　避免添加糖、奶精等高能量咖啡伴侣配料，最好选择黑咖啡如果觉得黑咖啡口感不好可以加点牛奶不仅有了甘甜顺滑的口感，还能补充蛋白质和钙质。

　　2.咖啡尽量不要空腹喝

　　北京潞河医院营养科营养师姜珊曾表示，现在有许多人习惯一早起来先空腹喝一杯咖啡，这不仅会降低食欲，而且对肠胃也有刺激，建议可以吃完早餐或午餐以后饮用，此时喝咖啡可以帮助消化。

　　3.把握好喝咖啡时间

　　营养师谷传玲提醒，咖啡因的半衰期大概是46小时，如果15:00喝了杯含有200毫克的咖啡因，那么19:0021:00血液里的咖啡因含量仍然会高达100毫克午睡前喝咖啡，不影响晚上睡眠，提神效果也更好

　　咖啡不只是提神饮品，更是一杯被低估的“护肝饮料”。不过，只有适量饮用，才能在护肝与护心之间找到最佳平衡。而真正守护肝脏健康，除了咖啡，还需要均衡饮食、规律作息、适度运动和定期体检。

　　来源：央视网、人民日报健康客户端 

　　原标题：被严重低估的“护肝饮料”，每天1-2杯，肝病风险悄悄降低

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本文转自：温州新闻网 66wz.com

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