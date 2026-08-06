健康真相NO.751丨被严重低估的“护肝饮料”，每天1-2杯，肝病风险悄悄降低

央视网、人民日报健康客户端 2026-08-06 10:33:25

日常生活中，不少人酷爱咖啡， 喜欢 咖啡 的醇香，更享受它带来的 头脑 清醒感。但 大 多数人对咖啡的认知仍停留在提神上，对它的其他好处知之甚少。

最近，多项权威研究得出了一个令人意外的 发现 ：咖啡的好处远不止提神，适量饮用还能降低多种肝病风险，堪 称 “护肝饮料”。

研究发现：

咖啡能帮你降低多种肝病风险

2026 年 7 月，国际权威期刊《临床胃肠病学和肝病学》发表了一项覆盖 35 万 余名参与者的研究。这些人在研究开始时都没有肝硬化、肝癌，经过中位长达 13 年的跟踪随访后，结果 令人 意外 ： 适量 喝咖啡可以显著降低多种肝病风险！

研究发现 ： 每天喝 1~2 杯 咖啡的人， 与完全不喝咖啡的人相比 ：

肝硬化风险降低 20%

肝癌风险降低 24%

肝病相关死亡风险降低 31%

其实，这并不是第一次发现咖啡 有 护肝效果了。 2021 年， 《 BMC 公共卫生》 期刊 刊发 了 一项 纳入近 50 万 人、随访长达 10 年的大规模研究就发现， 适量 喝 咖啡有护肝功效。 与 不 喝 咖啡的 人 相比，适量喝咖啡的人 ：

慢性肝病风险 降 低 21%

非酒精性脂肪肝风险降低 20%

慢性肝病相关死亡风险更是大幅下降 49%

喝咖啡为什么能护肝？

关键在这“一升一降”

2026 年 7 月 ， 《临床胃肠病学和肝病学》的研究还对 4.4 万人的血浆蛋白组数据做了分析，筛选出 74 种同时与咖啡摄入量和肝硬化风险密切相关的蛋白，描绘出咖啡护肝的分子图景——堪称“双向发力”。

“好蛋白”更多： 咖啡喝得越多，反映肝脏合成功能、调控补体炎症的“好蛋白”水平就越高。这些蛋白充足，意味着肝脏的合成能力、抗氧化防御系统都保持在更佳状态。

“坏蛋白”更少： 与此同时，那些和肝纤维化、炎症激活相关的“坏蛋白”，会随着咖啡摄入量增加而明显降低。

一句话总结：咖啡一边 “加固”肝脏的正常功能，一边“压制”炎症和纤维化的损伤通路， 保护力层层叠加。

更有意思的是，研究发现，含咖啡因的咖啡和脱咖啡因咖啡，护肝效果非常相似。 这说明，咖啡因并不是唯一的“护肝功臣”。研究 人员 推测，咖啡中丰富的非咖啡因成分同样功不可没，比如绿原酸、多酚类物质、二萜类化合物，都是天然的抗氧化、抗炎 “高手”。

咖啡虽好

但每天别超过这个量

看到前面的数据，可能有人会想：既然喝得越多护肝效果越好，那是不是可以无上限地加量？

当然不是！ 日常 生活中，不顾上限地敞开了喝，反而会带来风险。

2026 年 7 月，美国心脏协会在《循环》杂志上发布了一份科学声明，全面评估了咖啡因与心血管疾病的关系。声明明确指出：对于大多数成年人，每日摄入不超过 400 毫克咖啡因是安全的，大约相当于 3~5 杯（每杯 240 毫升）普通黑咖啡。在这个范围内，适量饮用咖啡甚至与冠心病、心力衰竭、房颤、卒中及 2 型糖尿病等风险降低相关。但一旦超量，心血管系统的安全隐患就会明显上升。

所以， 咖啡 虽好，务必要有度 ， 一旦过量摄入，带来的后果可能就不再是健康益处。

健康喝咖啡，注意这几点

1. 选对 咖啡种类

避免添加糖、奶精等高能量咖啡伴侣配料， 最好 选择黑咖啡 。 如果 觉得黑咖啡 口感不好 ， 可以 加点牛奶 ，不仅有了甘甜顺滑的口感，还能补充蛋白质和钙质。

2. 咖啡尽量不要空腹喝

北京潞河医院营养科营养师姜珊曾表示，现在有许多人习惯一早起来先空腹喝一杯咖啡，这不仅会降低食欲，而且对肠胃也有刺激，建议可以吃完早餐或午餐以后饮用，此时喝咖啡可以帮助消化。

3. 把握好 喝咖啡 时间

营养师谷传玲提醒，咖啡因的半衰期大概是 4 ～ 6 小时，如果 15:00 喝了杯含有 200 毫克的咖啡因，那么 19:00 ～ 21:00 血液里的咖啡因含量仍然会高达 100 毫克 。 午睡前 喝咖啡 ，不影响晚上睡眠， 提神效果也更好 。

咖啡不只是提神饮品，更是一杯被低估的 “护肝饮料”。不过，只有适量饮用，才能在护肝与护心之间找到最佳平衡。而真正守护肝脏健康，除了咖啡，还需要均衡饮食、规律作息、适度运动和定期体检。

来源：央视网、人民日报健康客户端

原标题：被严重低估的“护肝饮料”，每天1-2杯，肝病风险悄悄降低

本文转自：温州新闻网 66wz.com