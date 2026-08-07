健康真相NO.752丨9岁孩童确诊性早熟，“元凶”竟藏在这些日常里……

新华社微信公众号、东莞日报 2026-08-07 09:29:00

环境激素、光照干扰褪黑素分泌，再叠加肥胖、高糖饮食多重因素，最终点燃性早熟的“引信”。

近日，话题“东莞9岁女孩确诊性早熟”冲上热搜。

据报道，广东东莞9岁7个月女童小丽，因初次月经来潮到医院就诊，检查结果让家长崩溃：身高140cm、体重45kg，骨龄竟已达12岁3个月，远超实际年龄近3岁。医生评估其生长空间仅剩约10cm，成年身高或将比遗传身高少8厘米，骨骼接近闭合，生长潜力已被提前透支，最终确诊为性早熟。

骨龄检查提示骨龄12岁3个月（实际年龄9.7岁）

家长表示，家中极少给孩子吃炸鸡、反季节水果，对发病原因十分困惑。经详细排查，问题竟藏在日常习惯中：

小丽胃口很好，每顿吃下两碗米饭，经常吃面包、蛋糕当作点心。大量碳水刺激胰岛素分泌，协同性激素加速骨龄增长，看似“长壮”，实则在催熟骨骼。

小丽常常写作业到夜里11点，周末宅家上网课、刷短视频。熬夜错过夜间10点至凌晨2点生长激素分泌高峰；缺少日照与跳跃运动，脂肪不断堆积。肥胖会让脂肪细胞分泌芳香化酶，将雄性激素转化为雌激素，进一步加快骨骺生长板的老化闭合。

除此之外，长期使用香味圆珠笔、PC材质塑料水杯，夜间常开小夜灯。环境激素、光照干扰褪黑素分泌，再叠加肥胖、高糖饮食多重因素，最终点燃性早熟的“引信”。很多家长只盯着炸鸡反季水果，却忽略了这些潜藏在生活里的风险。

家长注意了

这些日常物品里可能藏着“催熟剂”

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·“香味有毒”的文具

圆珠笔、橡皮擦、笔记本，越香越要警惕。这些香味多来自邻苯二甲酸酯（塑化剂），它是一种环境内分泌干扰物，会模拟人体雌激素，干扰孩子正常的内分泌轴，导致发育提前启动。

·塑料水杯隐患

很多孩子常用的塑料水杯，尤其底部标识为“PC”材质（聚碳酸酯）的，遇热会释放双酚A。双酚A同样是强效的类雌激素，长期使用劣质塑料餐具装热水或热食，等于让孩子每天少量摄入“隐形雌激素”。

·睡前看小视频

这是最容易被忽视的心理因素。睡前刷短视频、看不符合年龄的言情剧，屏幕上强烈的视听刺激和成人化内容，会通过视神经刺激下丘脑—垂体—性腺轴提前兴奋，诱发性激素分泌。心理性刺激，是比饮食更直接、更快速的“催熟开关”。

·整夜开小夜灯

开灯睡觉会抑制褪黑素分泌，而褪黑素对性腺启动有抑制作用。褪黑素水平降低，等于解除了对性发育抑制的“刹车”，尤其对对光敏感的女童影响更明显。

性早熟最大的危害是骨龄提前，孩子长个儿的时间被“压缩”，最终成年身高往往低于遗传水平。更深远的影响是对心理的冲击，早熟的孩子常因身体变化被同伴嘲笑，产生自卑、焦虑，别让“等等看”耽误了孩子。

来源：新华社微信公众号、东莞日报

原标题：9岁孩童确诊性早熟，“元凶”竟藏在这些日常里……

本文转自：温州新闻网 66wz.com