央视新闻 2026-08-07 09:29:00

记者从电力部门了解到，如果是短暂外出，可以不关闭空调，而是将其温度调高1到2℃，这样比频繁启停更省电。

据央视新闻报道，烈日炎炎，又到了离不开空调的季节。最近，“空调24小时开着反而更省电”的说法在网络上引发热议。

有网友发视频称，自己实验了一下，24小时不关空调，一个月电费118元；晚开早关，一个月198元；频繁开关，一个月490元。

事实真的是这样吗？评论区网友们有不同意见。

有一半网友说24小时开着确实便宜，一个月电费200多元，反而是频繁开关空调一个月电费要500多。

另一半网友遇到的情况截然不同。有人发现每天定时开更省钱，一个月电费几十元，还有人说自家空调24小时不关，一个月电费普遍都要一千多，最高的甚至要2506元。

更是有网友直接晒出账单，因为她也信了“不关更省电”的说法，这个月她家电费飙升至1204元。

事实果真如此吗？

记者从电力部门了解到，如果是短暂外出，可以不关闭空调，而是将其温度调高1到2℃，这样比频繁启停更省电。但如果长时间离家，比如上班一整天，不如回家重新开机更划算。

空调到底应该怎么开才最省电？为什么同样都是夏天开空调，别人家的电费总是更少？为此，国网北京市电力公司推荐了一些夏日空调省电小妙招。

换季时，首先要对空调进行清洗，去除积尘，这样可以有效提高制冷效率，降低能耗。

巧用辅助，也能为空调“减负增效”：

使用空调的时候，如果同步开启电扇，可以使得体感温度下降2至3℃。

如果拉上窗帘挡住强光，同样可以让空调更“省力”。

如果只是短时间外出，比如外出时间小于1小时，也可以不关闭空调，而是将空调的温度调高1到2℃，这样比频繁启停更省电。

日常空调温度建议设置在26℃至28℃的“黄金区间”。白天25℃至26℃体感舒适，夜间睡觉时可升至27℃至28℃，避免后半夜过冷。

刚刚回家打开空调，可先开23℃快速降温，30分钟后调回26℃，避免长时间低温运行。

空调的出风口到底朝哪吹，屋里凉得更快？

其实，将空调的出风口朝上，制冷效果更好。此外，巧用空调“除湿”模式，不仅更舒适，还更省电。“除湿”模式会自动调低风速，让空气缓慢经过空调蒸发器，充分凝结空气中的水汽，降低空气湿度。它不会吹出刺骨冷风，室内温度波动极小，体感更柔和。当室内湿度降到40%至60%时，汗液可以正常蒸发，体感温度会直接降低2℃至4℃。这也是为什么潮湿天气开除湿模式，不觉得冷，却浑身干爽通透的原因。一般来说，使用空调除湿模式建议不要超过2小时，更不要彻夜开启，以免因空气过度干燥而危害健康。

老人吹空调，要格外当心。老人可能在“不觉得热”的情况下出现“隐性中暑”。随着年龄升高，老年人的皮肤温度感受器敏感性下降，对外界温度、湿度的体感变得不明显，所以即便室温偏高，他们也可能感觉不到很热。因此，不能等老人喊热再开空调，而要根据室温提前开启。长期处在高温高湿、不通风的室内环境，很容易出现脱水、散热不佳、体内电解质紊乱的症状，从而中暑。应该及时开空调，并保持室内适当通风。

特别提示：2至3小时开窗通风一次。

长时间关窗开空调会使空气不流通，空气质量下降，容易引起鼻塞、喉咙干、打喷嚏等呼吸道不适。应该注意时常换气，建议每2至3小时开一次窗，每次通风约10～15分钟，保证室内空气新鲜。

来源：央视新闻

原标题：空调24小时开着反而更省电？电力部门回应

本文转自：温州新闻网 66wz.com