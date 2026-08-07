瓯海一建筑被台风吹塌了？假的！

温州辟谣 2026-08-07 12:35:00

经工作人员核实确认，该建筑是位于瓯海泽雅镇的中国寓言文化村板块“融空间”，建筑外观是特意设计的艺术造型，并非发生坍塌。

8月6日，温州一网民在抖音平台发布视频称，“白海豚”还没来，楼已塌？

温州辟谣侠向属地瓯海区泽雅镇核实情况。经工作人员核实确认，该建筑是位于瓯海泽雅镇的中国寓言文化村板块“融空间”，建筑外观是特意设计的艺术造型，并非发生坍塌。“瓯海发布”官方公众号曾于2026年6月29日发布《1.1万平方米！瓯海这一文旅新地标又有新动态》宣传该建筑。

中国寓言文化村“融空间”效果图（瓯海旅游投资集团提供）

该网民为博取热度吸引流量，在抖音平台借即将登陆的台风“白海豚”制造瓯海文化新地标建筑被台风提前吹塌的虚假错觉，造成不良社会影响。瓯海网信办对该网民进行教育训诫。

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本文转自：温州新闻网 66wz.com