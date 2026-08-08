健康真相NO.753丨女子洗虾洗出密密麻麻线状虫子 医生提醒

广州日报、四川手机报、科普中国 2026-08-08 11:54:43

眼下，不少人爱吃生腌食品，医生特别提醒，有的寄生虫能在人体内存活20到30年，或诱发严重病症，甚至危及生命。

近日，江苏连云港一女子处理活虾时发现大量虫子。

8月6日，女子告诉广州日报记者，自己处理的是刚买回来的活虾。碗里剩下最后两只时，她发现虾体上附着了大量的小虫子，“当时特别意外，也很膈应”。

图片来源：四川手机报

发现这一情况后，她返回市场找到商家，商家顺利帮其退货退款。

不少网友也疑惑：这些到底是寄生虫，还是虾的幼崽？对此，成都市第一人民医院急诊科主治医师韩恩泽回应，虫子确实属于寄生虫。

眼下，不少人爱吃生腌食品，医生特别提醒，有的寄生虫能在人体内存活20到30年，或诱发严重病症，甚至危及生命。

也许有人会说：我从小就吃，也没啥问题啊？这是因为寄生虫的存活或导致的健康问题可能会潜伏几十年。以肝吸虫为例，它在人体内的平均存活时间通常为15—25年。感染了肝吸虫，并不一定会出现症状。在轻度感染的情况下，可能没有症状或者只有轻微的表现，而这些表现可能与其他常见疾病相似，因此容易被忽视。

有人认为，淡水鱼容易有寄生虫，海鱼长期生活在高盐的海水里，是不是就没有寄生虫的问题？其实，海水中的寄生虫有上千种。海鱼中常见的寄生虫主要是异尖线虫，像鲳鱼、鳕鱼、墨鱼、带鱼、黄花鱼等都会感染。

感染此类寄生虫后，症状可能在几小时之内显现，延迟的话，则大约在一周后出现。表现为轻微的可能是胃肠道不适，而严重时可能会出现剧烈的腹部疼痛、持续的腹泻、呕吐、胃部溃疡，以及在极端情况下的胃部穿孔。

为了确保食用海鲜的安全性

我们可以采取一些预防措施

正规途径购买新鲜食材

正规途径和新鲜，二者缺一不可。超市、大型市场的水产一般会定期抽检，安全性更为可靠。

另外，海鲜的新鲜度不仅会影响口感，也决定了其安全与否。一些青皮红肉鱼不新鲜了，会产生有毒的组胺，组胺是一种生物胺，当人体摄入过量时，会引起中毒反应，如头晕、疼痛、呕吐等症状。

图片来源：广州日报

一定要做熟

无论是寄生虫，还是细菌、病毒，经过高温加热，能大大降低生存率。

为此，中国疾病预防控制中心也呼吁，在有生食鱼虾习惯的地区，要移风易俗，革除不良饮食习惯，不吃生鱼、生虾，不吃未煮熟的鱼虾。

虽然生活节奏很快，但我们追求的不能仅仅是味蕾的刺激，更要关心食物的安全与健康。生腌海鲜，这道让人心驰神往的美味，背后隐藏的不确定因素，让我们不得不重新审视。尽管它的风味让人难以抗拒，但安全，才是我们餐桌上的首选。

来源：广州日报、四川手机报、科普中国

原标题：女子洗虾洗出密密麻麻线状虫子，网友：这是寄生虫还是虾崽？医生提醒

本文转自：温州新闻网 66wz.com