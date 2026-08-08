温州晚报 2026-08-08 15:33:14

难道台风真的有“周末生物钟”？中央气象台气象专家给出了三重解释。

周末影响我国的台风

不久前，台风“巴威”在周末影响我市，并于周日二次登陆乐清。根据目前的预报消息，台风“白海豚”将又一次在周末影响我市。不少市民疑惑，为什么台风老挑周末来？是错觉还是规律？

先来盘点下最近影响我国的三个台风：第9号台风“巴威”7月11日（周六）深夜登陆浙江玉环，12日（周日）二次登陆浙江乐清；第10号台风“美莎克”7月3日（周五）晚间登陆海南，4日（周六）夜间又在广西东兴沿海二次登陆；第12号台风“红霞”7月26日（周日）凌晨在广东惠州登陆。几次登陆，全部赶在周末或周末前夜。

如果把视野放得更远一些，我们再翻看近年给温州带来影响的台风：“利奇马”2019年8月10日（周六）凌晨登陆温岭；“烟花”2021年7月25日（周日）中午登陆舟山；“轩岚诺”2022年9月4日恰逢周日从浙江近海擦肩北上。

难道台风真的有“周末生物钟”？中央气象台气象专家给出了三重解释：

第一重：纯属“生命周期”撞上时间节点。西北太平洋生成的普通台风，从形成到整体消散平均5至7天。短的如2020年“米克拉”，8月10日生成、11日便登陆福建，仅1天；长的如2018年“山竹”走了约9天，今年7月的“巴威”走了9天半。看似台风掐着点冲向岸边，实则是生成时间随机、移动速度随机，最终恰好落在周五至周日，纯属“生命周期”与日历巧合，台风本身可没有“周末概念”。

第二重：周末的“存在感”本就高。一周7天里周五到周日占了3天，纯随机分布下，台风登陆日落在周末的概率就有四成多。更何况，台风的风雨影响远不止登陆那一天，往往前奏、主体、后续影响持续数日——只要风雨“窗口期”覆盖周末，就会被人们归为“周末台风”。

第三重：被“改写”的周末，谁忘得了？这是最关键的心理学因素——人对破坏休息的事件的敏感度，远高于干扰工作的事件。工作日加班值守往往视作常态，周末加班防台风就格外印象深刻。更扎心的是，台风改写的不是普通的一天，而是被满怀期待的周末：订好的高铁票退了、约好的露营取消了、孩子的兴趣班泡汤了，甚至全员应急、时刻保持战斗状态。数月甚至数年后，你印象最深的可能不是风有多大、雨有多大，而是——“那个周末被彻底改写了”。

来源：温州晚报

原标题：台风为何总“偏爱”周末？专家解释：纯属巧合

记者 张嫣彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com