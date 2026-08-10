健康真相NO.756丨真心建议：别整天刷短视频，可能诱发“脑腐”！

新华社微信公众号 2026-08-10 09:55:38

医生提醒，长期无节制刷短视频会造成记忆力衰退、专注力下滑、情绪易躁等认知损耗，这种现象被称作“脑腐”。

暑假期间，一些学生长时间刷短视频、玩网络游戏，甚至熬夜玩手机，不仅影响睡眠，还易出现注意力不集中、记忆力下降等问题。医生提醒，长期无节制刷短视频会造成记忆力衰退、专注力下滑、情绪易躁等认知损耗，这种现象被称作“脑腐”。

青少年儿童大脑发育不完善

要严格管控假期手机使用时长

“过度依赖手机可能‘脑腐’，这是长期暴露于碎片化信息而引发的认知衰退与脑功能损伤。”中南大学湘雅医学院副院长、神经外科专家李学军提醒，长时间刷短视频会刺激大脑，使负责自控、决策的前额叶皮层功能弱化。

“很多人有睡前刷短视频的习惯，这种习惯非常伤脑。”李学军说，夜晚刷手机产生的蓝光，会抑制褪黑素正常分泌，睡眠修复机制受阻，脑细胞得不到休息，削弱记忆存储能力。此外，频繁的被动零散资讯会打断深度思考，久而久之将削弱深度思考和静心阅读的能力。

湖南省健康管理学会学生心理健康专业委员会主任委员赵丽萍认为，一些学生沉迷网络短视频，长期缺乏面对面的人际交流。当家长和孩子讨论学习、生活等方面的情况时，一些孩子会出现抵触甚至烦躁情绪，但对短视频相关话题却充满兴趣。

7月18日，在河南省南阳市一公园广场，小朋友在练习轮滑。新华社发（高嵩摄）

赵丽萍指出，沉迷于短视频的学生容易出现失眠、记忆力减退、日间精神萎靡等症状。学生应该严格控制暑期使用手机的时长，刷短视频时间不能超过1小时。家长要和孩子理性沟通，共同合理划定使用手机的边界，平衡好线上线下生活节奏，守护孩子的大脑认知健康。

李学军建议，改善“脑腐”带来的认知损伤，需要控制孩子使用手机时长，用纸质阅读、户外运动、线下社交等填充空余时间，主动训练其持续思考能力；家长在孩子面前要少刷短视频，坚持睡前一小时远离手机，营造良好的睡眠环境。

来源：新华社微信公众号

原标题：真心建议：别整天刷短视频，可能诱发“脑腐”！

本文转自：温州新闻网 66wz.com