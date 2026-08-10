都市快报 2026-08-10 09:55:38

扫码就能领红包、做任务返利、刷单赚钱……注意！这不是商家福利回馈，而是电信网络诈骗团伙精心布置的引流陷阱。

明明没有网购，市民却收到了一件件匿名快递！

包裹里附赠刮奖卡、福利宣传单，印着诱人二维码。扫码就能领红包、做任务返利、刷单赚钱……

注意！这不是商家福利回馈，而是电信网络诈骗团伙精心布置的引流陷阱。

近日，杭州市富阳区检察院办理了多起利用快递渠道引流诈骗上下游案件：不少人为赚取微薄佣金，批量打包、邮寄涉诈卡片，沦为电诈犯罪“帮凶”。

多个市民中招受骗！

小小快递卡片掏空积蓄

近期，富阳区两名市民先后收到陌生快递，包裹内均带有印制诈骗引流二维码的广告卡片、刮奖卡，受骗过程高度相似——

先扫码进群，再被诱导下载陌生APP，靠小额返利降低警惕，最终被诱导大额转账，钱款难以追回。

市民A女士收到印有某平台“好物节领奖”的刮奖快递，卡片底部印刷诱导性二维码，宣称扫码即可参与刮奖兑现金、领平台礼品。

出于贪利心理扫描二维码下载APP，她随即被拉入专门刷单微信群。

群内“客服”以高额刷单佣金为诱饵，不断发布垫付任务，持续诱导A女士向指定陌生银行账户转账。

短短三日，A女士被骗45万元！

B先生收到内含二维码广告纸的快递，卡片标注扫码进群免费领现金红包。

扫码进入微信群后，群管理员发送专属下载链接，B先生被诱导下载陌生APP参与刷单任务。

多次完成小额任务并顺利收到小额返利，他放下戒备，按照对方指引累计转账15万元。

事后对方失联，钱款无法追回。

多人被追责！

涉诈寄递案件相继曝光

谭某某明知包裹内卡片用于电信网络诈骗引流，伙同他人批量打包邮寄涉诈快递。

其中杨某某负责对接发货渠道，统一印制、申领批量快递单，非法获利1.6万余元。

宣某某负责租赁仓库专门作为涉案物料存放、打包场地，并招募多名临时工进行分装、打包涉诈卡片，非法获利6000余元。

经查该团伙累计打包、邮寄涉诈引流包裹6万件。

谭某某作为核心组织者，非法获利5.5万余元。

受害者B先生收到的诈骗卡片快递，正是出自该团伙窝点投递，最终被骗15万元。

检察机关结合各涉案人员在共同犯罪中的参与程度、获利多少、主观恶性大小等因素，认定谭某某、杨某某主导快递邮寄，在共同犯罪中起主要作用，社会危害性突出，犯罪情节严重，依法以帮助信息网络犯罪活动罪提起公诉，已由法院作出有罪判决。

办案的检察官指出：电信诈骗分子通过快递投放引流卡片，违法链条产生双向危害！

一方面致使快递网点经营者、仓储打包人员因贪图蝇头小利触碰法律红线、承担相应法律责任。

另一方面极易误导普通群众落入刷单骗局，蒙受大额财产损失。

为此，检察官提醒快递行业从业者、快递网点经营者、仓储分拣、打包发货人员，务必严格执行寄递“三项制度”，对装有带二维码刮奖卡、广告宣传单的快件加强查验甄别，切勿为赚取微薄酬劳承接可疑批量寄递业务。

同时，市民要牢记以下几点——

不收不拆陌生无来源快递

未下单、无网购记录、无寄件人信息的匿名“幽灵快递”，直接拒收，不要出于好奇拆开查看，从源头隔绝诈骗引流物料。

不扫描包裹内陌生二维码

刮奖卡、福利宣传单、礼品卡片上的二维码扫描后极易跳转钓鱼网站、强制下载病毒APP，盗取身份证、银行卡、支付密码等个人隐私信息，一律不要扫描。

拒绝任何转账充值要求

对方以刷单返利、投资回本、兑奖交税等理由要求转账充值的，一律是电信网络诈骗，切勿轻信，切勿垫付资金。

一旦不慎扫码转账遭受财产损失，第一时间留存快递包装、卡片照片、聊天记录、转账凭证，立即拨打110报警。

同时向邮政管理部门举报违规寄递网点，配合相关部门溯源整治涉诈寄递产业链。

来源：都市快报

原标题：拆开一个陌生快递，杭州女子三天没了45万！已有多人中招

本文转自：温州新闻网 66wz.com