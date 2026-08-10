健康真相NO.757丨家长必看！儿童电话手表有没有伤眼风险？医生提醒→

人民日报 2026-08-10 10:03:10

临床上发现，越来越多低龄儿童出现视疲劳、视力下降、假性近视等问题，罪魁祸首之一正是电话手表。

儿童电话手表已成为不少孩子的“随身设备”。在许多家长看来，它比手机、平板小得多，孩子使用时间短，伤眼风险似乎不大。但临床上却发现，越来越多低龄儿童出现视疲劳、视力下降、假性近视等问题，罪魁祸首之一正是电话手表。

健康使用电话手表，AI生成漫画

电话手表为何会伤眼？

首先是使用距离过近。儿童眼部结构尚未发育成熟，6岁前是眼球屈光系统、眼肌调节功能发育的关键窗口期，眼球可塑性强，同时也是视力受损的高危期。孩子看手表时，屏幕往往离眼睛不足20厘米，远低于国家护眼标准的40厘米近距离用眼安全距离。长期超近距离视物，会让眼部睫状肌持续处于高强度收缩状态，无法放松，反复痉挛后会引发假性近视，长期积累则会发展为真性近视。

其次是屏幕参数不友好。儿童电话手表多为小尺寸高清屏幕，像素密度高、光线对比度强，且部分低价手表存在频闪严重、蓝光超标、亮度不均匀等问题。孩子专注看屏幕时，眨眼次数会从正常的每分钟15—20次骤降至5—8次，泪液快速蒸发，极易引发眼干、眼涩、视疲劳，长期刺激会损伤视网膜感光细胞，削弱眼部调节能力。

第三是使用场景无限制。手机、平板多在固定场景使用，家长可随时管控；而电话手表全天候佩戴，孩子课间、上下学路上、睡前都能使用。碎片化、无规律地近距离用眼，让眼睛始终得不到休息，持续消耗孩子珍贵的远视储备。儿童远视储备一旦过早耗尽，近视便会不可逆发生。

电话手表使用的几个常见误区

屏幕小并不等于不伤眼，视力损伤的关键是用眼距离、时长和姿势；

“护眼模式”“防蓝光”也不是保护伞，它们仅能轻微降低屏幕强光和有害蓝光刺激，不能抵消不良用眼习惯带来的视力损伤；

“偶尔玩一会儿”也不能完全放心，低龄儿童眼部调节能力弱，对用眼疲劳的耐受度极低，碎片化地频繁使用会形成累积影响，逐步诱发近视。

电话手表使用时长建议

电话手表并非不能用，关键要合理管控、规范使用。

3岁以下婴幼儿应尽量减少接触电子产品的时间；

3至6岁儿童非必要不使用手表娱乐功能，仅用于紧急通话，每日屏幕使用累计时长不超过30分钟，单次不超过10分钟；

6至12岁学龄儿童每天使用手表屏幕的总时长宜控制在1小时内，单次不超过20分钟，避免课间、走路、乘车时使用；

12岁以上青少年则可适度放宽，但单次使用仍不超过30分钟。

家长如何科学管控

家长的科学管控，是避免电话手表损伤孩子视力的关键。

家长选购时不必追求“功能越多越好”。优先选择屏幕尺寸适中、频闪合格、蓝光达标、无过多游戏和短视频娱乐功能的基础款手表，让手表回归通信、定位的核心安全功能。

巧用手表的家长管控系统，开启使用时长限制、应用禁用、夜间锁屏、时段管控等功能，自动限制孩子娱乐使用时间。

同时，做好言传身教，家长避免在孩子面前长时间刷手机，营造少屏幕、多户外的家庭氛围。

最后，每天保证2小时以上日间户外活动，眼科领域公认，户外自然光照射是预防儿童近视最有效、最经济的方式。

此外，建议每3至6个月带孩子做专业视力筛查，重点监测远视储备、眼轴长度、睫状肌调节功能等核心指标。一旦发现孩子视力下降、视物模糊、频繁揉眼等异常情况，及时就医干预，避免假性近视发展为不可逆真性近视。

来源：人民日报

原标题：家长必看！儿童电话手表有没有伤眼风险？医生提醒→

本文转自：温州新闻网 66wz.com