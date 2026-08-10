央视新闻微信公众号 中国之声 2026-08-10 10:39:00

旅游“种草”变“踩坑”，图是假的，引流是真的。

这个暑假，相信不少人都刷到过“世外桃源”一般的民宿图片，可同一张图，也许今天在四川成都青城山，明天在浙江湖州安吉，后天又跑到了吉林长白山，因为这张图并非真实房源照片，而是疑似由AI生成。

更蹊跷的是，当记者拿着图去问商家能不能订房时，还没等说出预订时间，得到的回答出奇一致：“ 订完了”“近期没房”。然后对方话锋一转，开始推荐别的房源。原来图是假的，引流是真的。

早在2025年 9月1日，《人工智能生成合成内容标识办法》施行，要求AI生成的图片必须“亮明身份”。为什么这些没有标识的AI民宿图还在网上传播？消费者该如何躲开这些AI “ 照骗”？

旅游 “ 种草 ” 变 “ 踩坑 ”

民宿商家用 AI 假图宣传引流

记者在社交媒体和商旅平台搜索此类“种草笔记 ” ，发现部分房型图片有较为明显的 AI生成痕迹。图片大多展示豪华独栋别墅、各类游乐设施，画面中还有不少人在戏水。仔细看可以发现，光线并不自然，人物动作生硬。

记者下载多张此类图片，使用国家反诈中心 App中的“AI内容鉴定”功能检测后发现，结果均提示，这些照片都含AI生成痕迹。

△相关“ 种草笔记”AI生图迹象明显。

记者以“希望订民宿”为名，联络了几位发布者，对方的话术一致，甚至记者连日期都没提，他们就表示笔记中的房型已经订满，而且很长一段时间都没房，随后又推荐了一些类似民宿。

记者执意要预订笔记中的房间，希望至少知道是哪家酒店时，对方又改称不知道记者说的是哪家酒店，就挂断了电话。记者随后添加了该旅行社工作人员微信号，对方闭口不提“种草笔记”中的民宿，反而推荐了十多家其他民宿。

记者联系其他此类 “种草笔记”发布者时，也 都被要求私下通过微信联系，然后被告知已经订满，但有其他民宿或酒店可以预订。

其中一家旅行社承认，记者看到的图片经过了“渲染”。当记者想了解笔记中的到底是哪家酒店时，该旅行社突然表示很忙，不太方便，截至发稿，记者也没收到图片中酒店的任何信息。

民宿用AI图吸睛、一预订就 “没房”

属于典型的虚假广告

AI“照骗” 近期为何 在民宿行业 频繁出现 ？北京社会科学院副研究员王鹏分析，民宿 属于非标准化住宿产品，消费者很难只凭图片判断房源真实情况。其次，生成一张氛围感拉满的民宿照，只需要几秒钟，成本几乎为零，同一张照片还可以套上不同地名，反复引流，而普通的民宿实拍很难在海量“种草”内容里突围，部分商家靠 AI图能够轻松占领流量，同行如果不跟进，就会失去曝光度。

△ 某“种草笔记 ” 民宿图片，图中人物明显为拼接。

北京航空航天大学法学院副教授赵精武表示，民宿商家用 AI生成图引流，消费者问询就称“没房”，转手再推荐别的房源，这样的行为，在法律上更适合定性为虚假广告。 宣传时允许通过滤镜等方式美化环境，但美化程度不能和房源实际情况相差悬殊。

“《中华人民共和国广告法》第28条对虚假广告的具体认定标准进行了规定，包括商品或服务不存在、虚构效果等。AI生成图宣传民宿、询问预订情况就说没房，属于典型的虚假广告。至于是否属于欺诈，还需结合个案细节来评定。” 赵精武说。

AI“照骗”屡禁不止

专家：治理的关键在传播环节

AI “ 照骗”为何屡禁不止？北京大学政府管理学院教授马亮认为，根源在于违规商家很难被追究责任。“不少商家通过AI来生成虚假的图片，吸引消费者买单，但是又没有得到平台的有效监管，出现问题得不到必要的惩戒，违法成本极低。”

马亮表示，治理的关键在传播环节——

对于没有标识而有明显 AI生成特征的图片，大型平台企业应通过更强的技术能力加强监管。

监管部门要对一些有社会影响、带来恶劣后果的案件进行严惩，形成有效的震慑作用，避免其他商家效仿。

马亮认为， 如果放任AI“照骗”问题持续发生，可能会让劣币驱逐良币，久而久之整个平台生态都会遭到破坏。

来源：央视新闻微信公众号、中国之声

原标题：AI“照骗”很吸睛、一订就“没房”，“种草笔记”还能信吗？

本文转自：温州新闻网 66wz.com