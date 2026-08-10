“浙江温州一建筑被台风吹塌了”不实（2026·08·10）

全国网络辟谣 2026-08-10 18:16:53

辟 谣 “浙江温州一建筑被台风吹塌了”不实

详情：近日，浙江温州一网民发布视频称，“‘白海豚’还没来，楼已塌？”引发关注。经属地有关部门核实，确认该建筑确系位于温州市泽雅镇境内，但其外观是特意设计的艺术造型，并非发生坍塌。“瓯海发布”官方公众号曾于2026年6月29日发布《1.1万平方米！瓯海这一文旅新地标又有新动态》，介绍该建筑已进入外立面幕墙及精装修阶段，预计2026年下半年竣工验收。（来源：“温州辟谣”微信公众号）

辟 谣 “青岛大学新校徽像旭日旗”系造谣

真正的青岛大学校徽在此：

详情：8月10日，有网民发布视频称，“青岛大学新校徽被指像旭日旗，校方紧急撤下”，引发关注。经查，该信息纯属造谣，网传校徽图样并非青岛大学校徽。

据了解，青岛大学现校徽为2013年5月启用，以蓝色为主基调，由中英文校名和建校年份等三个基本元素组成，交替出现的四部分色块寓意学校主体由四所学校合并而成。青岛大学表示，该自1909年建校起均未使用过网传视频中的校徽，近期也没有组织过新校徽设计、征集、发布等工作，网传所谓新校徽图片纯属造谣。（来源：青岛互联网联合辟谣平台）

科 普 这个姿势玩手机最伤眼

详情：在很多人眼里，睡前侧躺玩手机只是放松的小习惯，却很少意识到：黑暗环境下，侧躺玩手机，才是日常最隐蔽、最危险的用眼陋习。

为什么侧躺看手机更伤眼？

正常平视时，双眼调节、集合功能同步协调，双眼肌肉受力均衡。但侧躺玩手机时，这套联动机制会被彻底打乱。

双眼视距不对称，调节负荷严重不均：贴近床铺的一只眼睛离屏幕更近，需要动用更多调节力；另一只眼睛距离屏幕更远，调节负担更小。长此以往，双眼调节强度长期不均衡，容易诱发视疲劳，甚至可能导致屈光参差。

长期处于黑暗环境，有可能诱发急性闭角型青光眼：暗处瞳孔散大，虹膜挤压堵塞房角，房水无法正常流出，眼压迅猛上升。典型表现为眼痛头痛、虹视、视力骤降，常伴有恶心反胃。浅前房、家族青光眼病史者属于高危群体。因此请勿关灯玩手机，夜间用眼，请打开室内灯光。

诱发顽固性干眼症：正常用眼时，人会通过规律眨眼来滋润眼球、稳定泪膜。而侧躺玩手机时，注意力高度集中，眨眼频率会大幅降低。长期如此，容易出现眼干、异物感、畏光等不适，严重时可发展为顽固性干眼症。

睡前玩手机的正确姿势

坐姿平视用眼：保持坐姿，开启室内柔和灯光，背部贴靠床头或座椅，将手机举至与视线平齐的位置，双眼平视屏幕。

平躺正视屏幕：若习惯躺着玩手机，优先选择平躺姿势，双手举手机置于面部正上方，保证双眼与屏幕距离一致，受力均匀，避免单侧眼睛劳损。

定时交替侧卧：若实在难以改掉侧躺习惯，需严格控制时间，每10~15分钟更换一次侧卧方向，让双眼轮流调节受力，避免单眼持续超负荷工作。（来源：“健康中国”微信公众号）

通 报 公安机关持续严厉打击编造传播涉汛等涉灾网络谣言，公布15起典型案例

详情：公安机关网安部门依托“净网—2026”专项行动，持续严厉打击编造传播涉汛等涉灾网络谣言违法犯罪活动。今日，公安部网安局公布15起典型案例，部分案例如下：

案例1：广东深圳网民陈某某为博取关注、吸粉引流，剪辑拼接美国飓风肆虐致城市严重损毁的现场画面，在短视频平台发布并谎称系台风“红霞”灾情现场，扰乱公共秩序。

案例2：广东深圳网民陈某某为博取关注、吸粉引流，利用AI工具将深圳市发布的《台风天配送安全通知》进行篡改，并将篡改后的《通知》截图在社交平台散布，影响防汛救灾工作正常开展。

案例3：广东清远网民杨某为博取关注、吸粉引流，使用AI工具生成主要内容为“紧急情况！明天周四我市停课！停业！停工！”的多篇涉汛情停课、停业、停工虚假通知，并在社交平台发布，扰乱公共秩序，影响防汛救灾工作正常开展。

案例4：广东中山网民黄某某为博取关注、吸粉引流，编造“横县水灾，死了不少人，只是官方不公开而已”“单是甘棠高棠村，就死了十几个，但官方说没有人死亡”等虚假信息，在社交平台发布，扰乱公共秩序。

案例5：广东中山网民王某某为博取关注、吸粉引流，将其他地区的台风灾害视频剪辑、拼接，谎称是中山市受灾情况，在短视频平台发布，影响防汛救灾工作正常开展。

目前，属地公安机关已依法对上述人员进行行政处罚。（来源：“公安部网安局”微信公众号）

本文转自：温州新闻网 66wz.com