健康真相NO.758丨快自查！这种手机壳，可能在伤害你的健康

央视新闻微信公众号 2026-08-11 11:28:00

不少人可能都体会过，刚买的手机壳有浓烈的塑料味，当手机发热时味道更明显，这可能是有毒有害物质超标的信号。

近日，话题“这种手机壳可能是医疗垃圾做的”冲上热搜，引发网友热议。不少人可能都体会过，刚买的手机壳有浓烈的塑料味，当手机发热时味道更明显，这可能是有毒有害物质超标的信号。你的手机壳安全吗？

廉价手机壳

暗藏3大健康隐患

手机壳为何成为“健康隐形杀手”？该行业准入门槛极低，仅需购买模具即可批量生产。许多小作坊为压缩成本，使用回收塑料、工业级染料，甚至违规添加廉价助剂。从业者透露：“正规原料每吨上万元，掺入废塑料成本能降三分之二。”

■ 回收“垃圾”塑料

部分商家可能会回收医疗废料、电子垃圾，简单处理后注塑成型，这样的手机壳往往携带塑化剂、多环芳烃、重金属等有毒物质。

塑化剂通常指邻苯二甲酸酯，可通过皮肤接触和呼吸等途径进入人体，长期接触可能导致：

儿童发育异常，性早熟、生殖系统发育受损、注意力缺陷多动障碍；

疾病风险增加，如哮喘、过敏症、重金属慢性中毒；

成年男性精子质量下降，女性内分泌紊乱。

多环芳烃中的某些成分具有强致癌性：多环芳烃易通过皮肤接触和呼吸进入人体，并在人体内蓄积。长期接触会在人体内经代谢转化，引发基因突变，增加患癌风险。

■ 使用廉价染色剂

这样生产出来的手机壳重金属含量易超标。如铅含量超标，不仅对人体细胞有害，还可能破坏骨骼，引发肾衰竭。

浙江省市场监督管理局此前曾开展手机壳产品质量专项风险监测，随机从各类销售渠道购买价格从十几元到近百元不等的20款手机壳，对有害物质含量等指标进行产品质量安全评估。

评估结果显示，部分低价手机壳的铅含量超出国家标准上限30倍。

■ 使用工业胶水

可能导致手机壳甲醛、苯系物超标，并伴有刺鼻气味，长期接触有引发慢性中毒的风险。

如何选购手机壳？

牢记这3点

很多人每天都“手机不离手”，如果使用的手机壳质量不过关，可能会悄悄损害健康。那么，如何才能选到安全的手机壳？

■ 看材质

优先选购液态硅胶或TPU手机壳，这两种材质通常无异味，捏起来软但有韧性。

如果手机壳有刺鼻异味，或手感过于黏腻、掉色，且边缘毛刺过多、按键卡顿，可能属于劣质手机壳，不建议购买。

■ 认标准

优先选择标有3C认证、执行《手机壳套通用技术要求》的产品。正规手机壳通常会在包装上注明材质，如食品级硅胶等。

国家标准GB 4806.7-2023要求用于食品的塑料主要应当满足迁移率的要求，即塑料制品向食物迁移的化学物质不能超标，以确保安全性。消费者可留意商品包装上的该执行标准，优先选购。

■ 避雷区

外观花哨还便宜的手机壳，往往暗藏健康隐患。若手机壳只有轻微塑料味，且通风半天后味道可消散，问题往往不大。

不过，即使购买正规产品，长时间使用后也可能因磨损、老化等原因导致有害物质释放。为了安全起见，建议大家定期更换手机壳。

提醒，请避免购买气味刺鼻、价格过低的“三无”产品。使用新壳前，可用清水冲洗并通风放置一周，别让几块钱的小物件成了健康“大麻烦”。

来源：央视新闻微信公众号

原标题：快自查！这种手机壳，可能在伤害你的健康

本文转自：温州新闻网 66wz.com