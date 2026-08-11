新华社微信公众号、保密观 2026-08-11 11:28:00

管好手机的权限开关，是对自己隐私最实在的保护。花几分钟检查设置，把守护隐私安全变成你的日常习惯。

你是 否 有过这 样的经历：刚和朋友聊起某款耳机，购物 App立马推送了相关广告；提到想吃火锅，下一秒就刷到了附近火锅店的推荐。这种“聊什么推什么”的“巧合”，让人细思极恐 ， 难道手机真的在 24小时监听我们的对话？

揭开 “偷听”真相：

技术上可能，现实中不划算

要回答手机是否在 “偷听”，首先要从技术原理和实际成本两个维度来审视。从技术层面看，App确实存在调用麦克风权限采集语音数据的可能性。有研究显示 ， 恶意程序甚至能利用运动传感器捕捉设备扬声器振动产生的信号来推断语音内容。

然而， “技术上可行”不等于“现实中普遍发生”。中国电子技术标准化研究院网安中心测评实验室发布的实验报告指出，持续后台录音会致使手机耗电速度较正常加快约27%，并伴随明显的发热和卡顿，普通用户在日常使用中完全可以感知到这些异常。

AI生成图

与此同时，手机操作系统 不仅 会通过状态栏的亮点提示实时显示麦克风调用状态，还设定了后台一分钟切断机制对 “偷听”行为进行阻断，麦克风权限只能被前台 App 占用，多款 App同时“偷听”会 相互 打断。

即便突破了这些技术屏障，规模化 “偷听”的成本也高到令人望而却步 。 以智能语音行业某头部公司的语音转写成本 为例进行 测算，一款日活 1亿的App若每天有效监听用户1小时，年运营成本高达263亿元，全天候监听更是飙升至6307亿元。相关专家表示，App通过“偷听”来进行用户画像性价比极低、法律风险极高且易被察觉，在商业逻辑上完全不成立。

精准推送的 “元凶”：

大数据画像与跨应用关联

既然 “偷听”不成立，那“聊什么推什么”的精准推送从何而来？答案在于大数据用户画像。

相关专家分析， App根据用户平时使用习惯进行分析，形成多维用户画像，并据此进行个性化推荐。用户画像维度越丰富，广告投放的精准度和转化率就越高，App也能因此实现盈利。在数以万计的推送中，总会有几条恰好与用户近期需求吻合，当人们注意到这些“巧合”时，便容易产生被监听的错觉，不自觉地将其归因于手机 “ 偷听 ” 了自己的对话。

另一关键因素是跨应用数据关联。互联网广告普遍使用 “实时竞价”流量交易方式，用户在 网络社交 平台接收到的电商广告，是广告平台将曝光机会同时发给多方、通过实时竞价达成的结果，并非电商平台与社交平台之间存在数据交换。

“保密观”有话说

理解了推送背后的逻辑，我们就能有的放矢地采取防护措施。

权限管理遵循 “最小必要”原则，从源头阻断数据收集。每月检查手机权限列表，将麦克风、摄像头、定位等敏感权限设置为“仅在使用时允许”或“每次询问” ， 杜绝 App在后台随意读取隐私数据 。

关注系统提示信号，发现异常及时处理。 手机 iOS 系统 顶部出现橙色圆点、安卓 系统 显示麦克风图标时， 应 留意是哪个 App在调用敏感权限，发现不合理调用即刻关闭或卸载 。同时，优先通过官方应用商店下载 App，切勿点击不明链接或扫描陌生二维码安装软件，以 规避恶意程序捆绑索权的风险。

关闭个性化广告推荐 ， 减少商业追踪。用户可在手机系统设置中搜索 “广告”或“个性化推荐”等关键词，找到“关闭个性化广告推荐”或“限制广告跟踪”等选项进行操作，具体路径因手机品牌而异。部分品牌 手机 还提供了 “重置广告标识符”功能，可定期重置以切断广告商对用户身份的跨应用关联。

管好手机的权限开关，是对自己隐私最实在的保护。花几分钟检查设置，把守护隐私安全变成你的日常习惯。

来源：新华社微信公众号、保密观

原标题：聊什么推什么，手机真的在“偷听”我们说话吗？

本文转自：温州新闻网 66wz.com