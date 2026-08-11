“上海浦东一女子在台风中坠楼”不实（2026·08·11）

全国网络辟谣 2026-08-11 17:52:55

辟 谣 “上海浦东一女子在台风中坠楼”不实

详情：近日，网上流传“浦东一女子在台风中坠楼”的消息，引发关注。经属地公安部门调查，该信息系网民高某某（男，60岁）为博取流量，运用AI软件生成涉台风相关视频，编造以上虚假信息并发布，造成不良社会影响。目前，高某某已被依法处以行政拘留。（来源：@警民直通车-浦东）

科 普 近距离、长时间玩拼豆伤眼

详情：“拼豆”又称“熔融豆”或“像素画”，是一种将彩色塑料小豆子按图案排列在单孔模板上，再用熨斗加热定型的手工活动。浙江省眼科医院主治医师反映，近期接诊的多名度数或眼轴快速增长的儿童患者中，好几例存在长时间玩拼豆的习惯。扬州大学附属医院眼科医生表示，拼豆作为一种文化娱乐活动，一定程度上的确能够帮助孩子训练手眼协调能力，增加手部操作的稳定度。但需注意，拼豆颗粒非常细小，孩子长时间盯着拼豆，高强度近距离用眼，眼睛需要持续调节焦距，睫状肌一直处于紧张收缩状态，久而久之，眼轴被拉长，近视度数就会不断攀升。医生建议，暑假期间儿童每日户外活动时长仍需得到合理保障，家长可利用好碎片化时间，安排孩子每天早起一小时，在上午8-10点外出活动，中午稍早一点午休，傍晚六点以后气温降低再出门。（来源：“新华社”微信公众号）

通 报 浙江省宁波市鄞州区公安部门依法处置五起涉台风“白海豚”谣言案件

详情：台风“白海豚”来势汹汹，在抢险救灾的关键时刻，一些不实信息却在网络上悄然滋生。近日，浙江省宁波市鄞州区公安部门依法处置五起涉台风“白海豚”谣言案件。

案件1：造谣黄鹂新村积水成灾。8月9日，网民叶某某（男，50岁）发布“宁波市鄞州区黄鹂新村积水”的涉台风“白海豚”不实视频。经核实，该视频系往年旧视频。叶某某对其为博取流量、吸引眼球，故意炮制虚假灾情内容的违法事实供认不讳。

案件2：造谣瞻岐镇积水严重。8月9日，网民叶某某（女，51岁）发布视频，称瞻岐镇积水严重。经核实，该视频系2019年台风“利奇马”登陆期间的旧视频。叶某某对违法事实供认不讳。

案件3：造谣姜山镇树木被吹倒压车。8月9日16时许，网民童某某（男，35岁）发布视频，称姜山王伯桥村因台风“白海豚”导致树木被吹倒、压到车辆，并配有“其实风也不是很大只是把树吹倒了而已、白海豚”的文字。经核实，该地未发生树木倒伏压车情况。童某某对违法事实供认不讳。

案件4：造谣鄞州公园水位线暴涨风浪冲岸。8月9日，网民王某某（男，46岁）发布涉台风“白海豚”视频，称鄞州公园内池塘水位线暴涨、池塘被狂风吹起大浪、冲击岸边房屋，营造出台风“白海豚”影响严重的假象。经查，该视频系AI技术生成，相关内容严重失实。王某某对其为博取眼球虚构失实信息的违法事实供认不讳。

案件5：造谣白鹤街道黄鹂新村积水严重。8月9日18时许，网民欧阳某某（女，41岁）发布视频，称白鹤街道黄鹂新村附近积水严重，并配有“皮划艇大家都备好了嘛”的文字。经核实，视频系欧阳某某看到业主群内视频后未经核实随意转发、吸引关注。

目前，鄞州公安机关已依法对以上人员进行处罚。（来源：“鄞州公安”微信公众号）

本文转自：温州新闻网 66wz.com