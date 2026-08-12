健康真相NO.759丨吃止痛药用偏方治类风湿 她关节变形险致残

温州都市报 2026-08-12 09:51:12

双手僵硬、膝盖肿痛十几年，四处寻偏方、长期吃止痛激素药，关节越治越坏。近日，瑞安市人民医院风湿免疫科接诊多名类似中年女性患者。医生提醒：类风湿关节炎绝非普通骨痛，盲目吃止痛药治标不治本，规范治疗才能守住关节功能。

温州网讯 双手僵硬、膝盖肿痛十几年，四处寻偏方、长期吃止痛激素药，关节越治越坏。近日，瑞安市人民医院风湿免疫科接诊多名类似中年女性患者。医生提醒：类风湿关节炎绝非普通骨痛，盲目吃止痛药治标不治本，规范治疗才能守住关节功能。

今年50多岁的瑞安市民王女士，双手、双膝反复肿痛十余年。每天清晨起床关节硬得像木头，要活动一两个小时才能勉强抬手走路。这些年她跑遍各类私人诊所、“祖传风湿馆”，攒下一大堆止痛药、激素类药丸，疼痛虽暂时缓解，可关节变形愈发严重，还查出骨质疏松、血压飙升。

到瑞安市人民医院就诊时，医生翻看她的药盒连连惋惜：多年来她只靠布洛芬、泼尼松这类药物压制痛感，完全没有使用针对性抗风湿药。“止痛药、激素好比临时‘灭火器’，只能暂时消痛，挡不住免疫系统持续破坏关节。”该院风湿免疫科医师解释，类风湿是自身免疫病，免疫系统会持续侵蚀关节滑膜，长期滥用激素还会诱发股骨头坏死、糖尿病等重病。

不少市民分不清类风湿与普通劳损，医生解释，类风湿的关节痛感对称发作，双手、双膝同步难受。另外晨起僵硬超半小时，阴雨天痛感明显加重，且疼痛持续反复，不会自行彻底好转。确诊需到正规医院完成抽血、关节超声等检查，切勿凭体感自行判断。

据介绍，目前类风湿已有成熟分层治疗方案。甲氨蝶呤等基础抗风湿药能从根源阻断关节损伤；生物制剂、口服靶向药适合重症患者；激素、止痛药仅能短期辅助止痛，不可长期单独服用。

医师建议，关节肿痛市民尽快到风湿免疫科规范就诊，病情稳定后可适度游泳、慢走锻炼关节，日常注意关节保暖，按时复诊调整用药。类风湿早已不是 “不死癌症”，找对治疗方式，多数人能正常生活工作。

来源：温州都市报

原标题：吃止痛药用偏方治类风湿 她关节变形险致残

记者 何群芳

本文转自：温州新闻网 66wz.com