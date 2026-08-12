健康真相NO.760丨10岁孩子游泳后，脚底长满“菜花”，确诊HPV感染！HPV并非只靠性传播

温州妇幼、第一儿科公众号 2026-08-12 10:04:21

夏天到了，游泳馆、水上乐园成了不少家庭的遛娃首选。

走进场馆，家长通常会先看看池水清不清、闻闻消毒水味重不重。有人担心孩子呛一口水会感染腺病毒，也有人看到“游泳后感染HPV”的新闻，索性不敢再带孩子下水。

泳池真有这么“毒”吗？

正规场馆的水质有明确标准，完善的循环过滤和消毒措施可以降低大部分病原体的传播风险。但泳池并非无菌环境，含氯消毒剂也不能瞬间杀死所有病原体。

更衣室、淋浴间、泳池边的湿地面，公用拖鞋、毛巾和浮板，同样可能成为传播环节。

带孩子游泳，水要看，脚下也不能忽略。

10岁游泳后脚底长满小疙瘩

在泳池感染了HPV？

此前曾有媒体报道，一名10岁孩子参加游泳班后，脚底出现了密密麻麻的小疙瘩，最终被诊断为跖疣。

很多家长看到“HPV感染”几个字，第一反应是疑惑：孩子这么小，怎么会感染HPV？

HPV全称人乳头瘤病毒，它并非单一病毒，而是一个包含200多种型别的病毒家族。不同型别感染的部位、传播方式和可能引起的疾病差异很大。

部分HPV主要感染生殖道黏膜，其中一些高危型与宫颈癌等疾病有关；另一些HPV更喜欢感染手、足等部位的皮肤，可以引起寻常疣、跖疣。这些皮肤型HPV并不需要通过性接触传播。

跖疣常出现在足底受力部位，看起来像一块粗糙、坚硬的角质，有时表面能看到针尖样黑点。由于走路时受到挤压，疣体可能向皮肤深处生长，孩子踩地时会有疼痛感，也可能感觉脚底硌着一颗小石子。

引起跖疣的HPV可以通过皮肤直接接触传播，也可能经被污染的毛巾、鞋袜、公共淋浴间地面和泳池边地面传播。病毒更容易从足底细小的裂口、擦伤或被水浸软的皮肤进入，因此医生通常建议，在公共淋浴间、更衣室和泳池边穿拖鞋。

但有一点必须说清楚：

孩子游泳后发现跖疣，不等于一定是在那次游泳时感染。

跖疣从接触病毒到出现肉眼可见的疣体，可能间隔达2～6个月，甚至更长。仅凭“最近上过游泳课”这一条信息，很难追溯病毒究竟来自泳池、学校、家庭，还是更早的一次接触。

家长也不必看到“HPV”就联想到宫颈癌。

引起足底跖疣的皮肤型HPV，与宫颈癌相关的高危黏膜型HPV属于不同类型。

孩子脚底出现不明增生物，尤其是数量增多、走路疼痛、反复出血或无法判断是鸡眼还是疣时，应到皮肤科检查。不要自行剪掉、抠破，也不建议随意照搬网上的腐蚀性药物方案。

正规泳池有消毒

但风险不等于零

按照我国现行《公共场所卫生指标及限值要求》（GB 37488—2019），使用含氯消毒剂的人工泳池，池水游离性余氯应保持在0.3～1.0毫克/升，pH值为7.0～7.8，浑浊度不超过1 NTU，菌落总数不超过200 CFU/mL，大肠菌群不得检出。

余氯过低，持续消毒能力不足；余氯过高，也可能刺激孩子的皮肤、眼睛和呼吸道。因此，闻到很重的“消毒水味”，并不能证明池水更干净。

在管理规范、水质达标的场馆里，含氯消毒剂和循环过滤系统能够降低多数细菌、病毒的传播风险。腺病毒引起的泳池相关结膜炎暴发，通常与消毒不足或管理不到位有关。

不过，泳池水也没到“无需担忧”的程度。

氯杀灭病原体需要时间，不是所有病原体都能被迅速清除。例如可引起长时间水样腹泻的隐孢子虫，在消毒浓度合格的池水中仍可能存活超过7天。孩子吞入少量受污染的水，也可能感染。

带娃游泳时，家长仍要提醒孩子不要喝池水，也不要把“水看起来清澈”作为判断安全的唯一依据。

真正容易漏掉的

还有脚下那段路

从更衣室走到淋浴间，再从淋浴间走到泳池边，地面经常处于潮湿状态，人流量大，清洁工具和赤脚走动还可能把微生物带到不同区域。

研究曾在室内游泳场所的水体、空气和物体表面分离出多种具有临床相关性的真菌；另有研究发现，更衣室、淋浴间和泳池周边地面可能受到皮肤癣菌污染。

孩子赤脚踩过这些区域，并不代表一定会被感染。皮肤长时间泡水、脚趾缝潮湿、有擦伤或与他人共用物品，会让感染机会增加。

足癣：脚趾缝发白、脱皮、瘙痒

足癣就是常说的“脚气”，由皮肤癣菌感染引起。公共浴室、泳池、更衣室等潮湿地面，是可能的传播场景。

孩子可能出现脚趾缝发白、脱皮、瘙痒、起小水疱，严重时伴有裂口和疼痛。

儿童足部脱皮并不一定都是足癣，湿疹、接触性皮炎和汗疱疹也可能有相似表现。没有明确诊断前，不要随意给孩子使用含激素的复方药膏，以免掩盖或加重真菌感染。

传染性软疣：

表面光滑，中间有小凹陷

传染性软疣多见于儿童，表现为肤色或淡红色的小丘疹，通常呈半球形，中央可见小凹陷。

它主要通过皮肤直接接触或共用毛巾、玩具、浮板等物品传播。游泳与传染性软疣之间存在一定关联，但现有证据难以证明病毒主要通过池水传播，共用物品和密切接触可能更重要。

如果孩子已经有传染性软疣，游泳前应咨询医生。皮损能够完全覆盖、没有破溃时，部分孩子仍可游泳，但不能共用毛巾、浮板等物品；有开放性伤口时，应暂时停止游泳。

游泳后眼睛红，未必都是“感染”

不少孩子游泳后会眼睛发红、发涩。

这种情况可能只是池水中的氯胺等物质造成刺激，也可能是病毒性或细菌性结膜炎。仅凭“眼睛红”很难自行分辨。

如果只是轻微发红、刺痛，离开泳池并用清洁流动水冲洗后很快缓解，通常更像化学刺激。

如果孩子出现明显异物感、怕光、流泪、眼睑肿胀、分泌物增多，或者同伴中已有多人出现类似症状，需要警惕感染性结膜炎。

孩子出现红眼后，不要自行使用“消炎眼药水”。

多数病毒性结膜炎具有自限性，抗生素对病毒无效；抗病毒滴眼液也不是所有病毒性结膜炎的常规治疗，通常只用于疱疹病毒等特定感染。

如果孩子眼睛明显疼痛、畏光、视力下降、无法睁眼，或者症状持续加重，应及时到眼科就诊。

确诊感染性结膜炎后，应暂停游泳，不共用毛巾、枕巾和眼部用品，并注意手卫生。

发热、咳嗽和红眼一起出现，

要想到腺病毒

腺病毒感染在儿童中较常见，可以引起发热、咽痛、咳嗽、结膜充血、腹泻等不同表现。部分孩子会持续高热，但也有很多感染症状较轻。

腺病毒感染没有供普通患儿常规使用的特效抗病毒药，多数以补液、退热和观察病情等对症处理为主。出现呼吸困难、精神反应差、持续高热、明显脱水等表现时，需要及时就医。

带孩子游泳

做好这8件事更实用

选择管理规范的场馆

查看场馆是否公示卫生许可证和近期水质检测结果，重点关注余氯、pH值和浑浊度。

池水明显浑浊、池底看不清、场馆通风差、气味刺鼻，或者水质信息长期不更新，建议更换场所。

有腹泻时不要下水

腹泻患儿可能把大量病原体带入水中，游泳尿裤也无法完全阻挡病原体进入池水。

孩子出现腹泻、呕吐或发热时，应暂停游泳。已经明确感染隐孢子虫的孩子，腹泻停止后仍需按医生或当地公共卫生部门的建议延长停游时间。

入水前先淋浴

入池前用清水冲洗至少1分钟，可以减少汗液、污垢和少量粪便残留进入池水，帮助消毒剂更有效地发挥作用。

全程穿防滑拖鞋

从更衣室、卫生间到淋浴间和泳池边，都尽量让孩子穿自己的防滑拖鞋，不要赤脚行走。

拖鞋也不要与他人混穿。

毛巾和贴身用品自己带

浴巾、毛巾、拖鞋、泳镜尽量使用自带用品，不与其他孩子共用。

浮板、玩具等公用设备使用后要按场馆要求清洁，孩子手上有疣或软疣时，更要避免共用。

皮肤有破损时暂缓游泳

脚底擦伤、皮肤皲裂、湿疹明显渗出、伤口红肿或已有感染时，先让皮肤恢复。

开放性伤口既增加自身感染机会，也可能污染公共环境。

提醒孩子不要喝池水

呛水很难完全避免，但要告诉孩子不要故意含水、吐水或在水下张嘴喝水。

低龄儿童可每小时安排一次如厕和休息，家长及时检查游泳尿裤，并到更衣区更换，不要在池边处理。

游完及时冲洗并擦干

上岸后用清洁流动水冲洗身体，换掉湿泳衣，将脚趾缝、腋窝和皮肤褶皱处擦干。

耳道进水后，可让孩子侧头自然排水，用毛巾擦干外耳。不要用棉签深入掏耳，也不要自行给孩子滴酒精、酚甘油或其他滴耳液。是否需要预防性滴耳液，应先咨询医生。

游泳后出现这些情况

别在家扛

多数孩子游泳后不会感染疾病。即使出现轻微皮肤或眼部不适，也常能很快恢复。

出现以下情况，建议尽早就医：

脚底或身体出现成片、不断增多的疙瘩；

足部明显瘙痒、脱皮、起疱或裂口；

眼睛红肿并伴大量分泌物、畏光、疼痛或视力变化；

耳朵疼痛，拉耳廓时更加明显，或出现耳道流液；

持续高热、精神状态差、呼吸急促；

反复呕吐、频繁水样腹泻、尿量明显减少。

游泳本身是一项很好的运动，不需要因为几条感染新闻就彻底避开。

选择卫生管理规范的场馆，让孩子穿好拖鞋、不共用毛巾、不吞池水，身体不舒服时暂停游泳。把这些细节做好，已经能避开大部分可以避免的风险。

水里的快乐可以放心享受，脚下的路也要好好走。

来源：温州妇幼、第一儿科公众号

原标题：10岁孩子游泳后，脚底长满“菜花”，确诊HPV感染！HPV并非只靠性传播

本文转自：温州新闻网 66wz.com