全国网络辟谣 2026-08-12 10:17:40

近日，多地持续遭遇高温天气，不少网友产生疑惑：明明体感已经远超40℃，气象预报却没有报出40℃，难道气象部门刻意压低气温、回避高温预报？

对此，中国气象局明确回应：不存在“高温低报”“高温不报”的情况。天气预报公布的气温，来自气象观测站内距离地面1.5米百叶箱的实测大气温度，观测到多少就如实发布多少。近期，新疆、重庆等多地已发布过40℃以上高温红色预警。

体感温度和预报温度并不是一回事：一般来说，气温较高、湿度偏大时，体感温度比实际气温偏高；气温较低、湿度较大时，体感温度比实际气温偏低。体感温度通常会受到湿度、风速、太阳辐射、降水、云量、地面覆盖物和个体差异等诸多因素的影响，甚至个人情绪也会影响对气温的判断。

需要警惕的是，一些造谣者刻意混淆体感温度与实际气温，借温差炒作“气象数据造假”，歪曲抹黑科学观测，误导公众认知。甚至还有诈骗分子趁机发布“高温补贴线上申领”虚假链接，诱导群众填写个人信息实施诈骗，大家务必提高警惕。

应对高温天气，请尽量避免高温时段外出，及时补水、合理饮食，穿戴透气防暑衣物；如身体出现中暑不适，及时服用防暑药品、做好处置。

来源：全国网络辟谣

原标题：“气象台不报40℃？”这是真的吗？

本文转自：温州新闻网 66wz.com