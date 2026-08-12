“全国教育辟谣”微信公众号 2026-08-12 17:45:44

有网民在某网络平台发布视频称，“青岛大学新校徽被指像旭日旗，校方紧急撤下”，迅速引发关注。经核查，该信息纯属造谣，网传校徽图样并非青岛大学校徽。

8月10日，有网民在某网络平台发布视频称，“青岛大学新校徽被指像旭日旗，校方紧急撤下”，迅速引发关注。经青岛互联网联合辟谣平台核查，该信息纯属造谣，网传校徽图样并非青岛大学校徽。

青岛大学回应称，该校自办学起从未使用过网传视频中的校徽，近期也没有组织过新校徽设计、征集、发布等工作。网传所谓“新校徽”图片，并非学校发布。

图片来源：青岛互联网联合辟谣平台

一个校徽用了13年，为何突然被贴上了“新校徽”标签？

青岛大学现校徽2013年5月开始使用，以蓝色为主基调，由中英文校名和建校年份等三个基本元素组成，中英文校名呈不对称构图，交替出现的四部分色块寓意学校主体由四所学校合并而成。

一个用了13年的校徽，突然在8月10日被贴上“新校徽”标签，还被指“像旭日旗”——谣言甚至连基本的时间线都没对上。

网传谣言大致可分为三个步骤：一张来历不明的“假校徽图”，加上“被指像旭日旗”的定性，再叠加“校方紧急撤下”的情节。三段拼接，一个完整的谣言叙事就出炉了。谣言利用的正是公众对民族情感的珍视——越在乎，越容易被击中。

拆解这则谣言的操作手法

仔细拆解这则谣言，可以看到一套清晰的操作逻辑：

来源不明：从一张来历不明的图片开始，无可靠信源支撑；

强行关联：强行与敏感符号扯上关系，用标签替代论证；

虚构情节：在“像”的基础上，进一步编造“校方紧急撤下”等细节，增强戏剧性和传播力；

一旦传播开来，学校即便辟谣也往往陷入被动——因为情绪已经跑在了事实前面。

校徽为何会成为靶子？

校徽是一所学校的视觉象征，承载着师生的情感认同，拿校徽做文章能精准挑动校内外的敏感情绪。谣言制造者正是看中了这一点——用最低的成本，制造最大的情绪冲击。

青岛大学此次回应有两个关键信息值得注意：

一是现校徽已使用13年，设计元素（蓝色基调、四部分色块）与所谓的“旭日旗”在视觉和文化内涵上均无关联；

二是学校“近期没有组织过新校徽设计、征集、发布等工作”，所谓“新校徽”从何而来，本身就是一个经不起推敲的问题。

观察员点评

“青岛大学新版校徽疑似旭日旗”谣言，是典型的利用技术手段合成素材、挑动公众敏感情绪引发的网络谣言。青岛大学的处置为全国高校应对同类舆情提供了可复制的实操方法，有几点做法值得关注：

一是抢占舆论先机，严控谣言窗口期。针对技术造谣成本低、传播快、迷惑性强的特点，学校在谣言出现当天即通过官方渠道澄清，以真相前置对冲虚假信息，避免谣言形成固化认知，牢牢掌握舆论主动权。事实清晰、定性明确的舆情，学校应该自己站出来说话，主动掌握辟谣话语权。

二是聚焦核心事实精准辟谣，不跟风争论、不被带节奏。面对“像旭日旗”这类涉及民族情感的舆情，容易陷入“像与不像”的主观争执。青岛大学没有在对方设置的话题框架里打转，而是跳出争论、回归事实——直接回应“校徽已使用13年、近期无新设计”，以简洁权威的信息正本清源。

三是正视能力短板，推动常态化防控。事件也提醒各高校需进一步加强舆情监测、联动处置、快速回应等方面的能力建设，为常态化舆情防控敲响警钟。只有将单点应急经验转化为行业集体防御能力，才能真正化解“辟谣跑不过谣言”的困境，推动高校舆情工作从被动应对转向常态长效治理。

来源：“全国教育辟谣”微信公众号

原标题：青岛大学“新校徽”谣言是如何拼凑出来的

本文转自：温州新闻网 66wz.com