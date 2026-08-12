上海、安徽这些涉暴雨信息是谣言（2026·08·12）

全国网络辟谣 2026-08-12 18:57:07

辟 谣 关于上海、安徽的这些涉暴雨信息均是谣言

详情：受台风“白海豚”影响，多地迎来大范围强风雨天气。正值防汛工作关键期，网络上却出现“台风来了，上海酒店集体打对折”“合肥突降大雨，道路积水严重”等涉灾信息，经核实，以上内容均系谣言。

近日，“上海现状！酒店集体下调53%”的帖文在社交平台流传。帖文称“上海8月雨季来袭，导致酒店空了太多房没人住，星级酒店价格大跌，房价接近半价”，并罗列了上海诸多知名酒店的预订“优惠价格”。同时，相关账号发布的其他帖文还号称“香港、广州、北京等全国多地酒店都因为风雨出现集体降价”。这些帖文的封面与配图均为相关城市在风雨中的照片，但并没有一张照片标注明确拍摄时间。经向帖文中列出的部分酒店核实求证，所谓的“优惠价格”并不存在。相关账号利用公众对风雨天气的关注，炮制并不存在的酒店集体下调房价消息，并用难以兑现的低房价吸引他人，涉嫌虚假宣传。

8月10日，有数位网民为博取关注、吸粉引流，将往年或外地水灾视频进行剪辑、拼接后发布，谎称是合肥受灾情况、“合肥突降大雨，道路积水严重”“亳州的台风暴雨好大、洪水已漫过室内家具”。目前，相关人员均已被公安机关依法予以行政处罚。（来源：“上海网络辟谣”微信公众号、“安徽网络举报”微信公众号）

辟 谣 “武汉网约车司机猝死”系谣言

详情：近日，一条“网约车司机猝死”，并配有机场执勤民警、救护车画面和悲情哀乐的视频在网上流传。看到网传视频后，视频中的涉事网约车司机曾师傅前往湖北省公安厅机场公安局公共区派出所报警，其身体无任何异常，当晚其仅在车内正常休息，所谓猝死内容纯属凭空捏造。经核查，网民冯某在微信群下载曾师傅休息视频，并恶意剪辑发布。网民乔某转发该视频，并在评论区回复“曾师傅去世”。警方随即联系平台封禁相关账号。目前，机场警方依法对造谣者冯某罚款500元，对转发者乔某罚款200元。（来源：“湖北网络辟谣”微信公众号、湖北机场公安）

科 普 警惕职业技能证书五大骗局套路

详情：“免考获证”“包过”“一站式通过”……网上关于职业技能证书的广告宣传，让不少求职者上当受骗。人社部门郑重提醒：职业技能等级认定，是经人社部门备案的评价机构，依据国家职业（技能）标准对劳动者技能水平进行考核评价，核发全国联网可查的职业技能等级证书的正规评价工作。不存在所谓“免考拿证”“内部渠道”，切勿轻信代办、代报宣传，谨防上当受骗，造成财产损失！

套路一：条件不足也能报名 走内部绿色通道

真相：职业技能等级认定严格执行国家统一职业（技能）标准，全流程规范开展报名核验、资质审核、考核评价等环节，不存在任何特批指标、内部通过的特殊通道，任何宣称可直接发证的，均属于虚假宣传。

套路二：搭建高仿网站 伪造“官网可查”假象

真相：骗子专门仿造虚假网页，假证信息会提前录入到这个伪造的站点里，并显示证书记录。但该网站并非人社官方平台，完全不受监管，随时可能关停消失。真正权威的官方查询平台是技能人才评价工作网 https://www.osta.org.cn ，伪造的证书信息在这个网站根本查询不到，是不被认可的无效假证。

套路三：层层加码 持续收取各类杂费

真相：骗子先用低价报名费、建档费把你套住，之后陆续以审核费、加急费、内部疏通关系费、系统录入费等各种名目层层加码收费。一旦你不愿继续缴费，对方就会直接拉黑失联。

套路四：高价保过 过度承诺

真相：职业技能等级认定不存在特殊通关渠道，命题、考核、阅卷全流程严格规范、全程可追溯监管。经过人社部门备案的正规评价机构，收费标准必须对外公示，严禁违规收取各类附加费用。考核结果仅依据考生现场真实考核成绩判定，不存在保证通过的情形。

套路五：混淆证书类型 山寨证书冒充职业技能等级证书

真相：机构推销的培训结业证、合格证等证书不属于职业技能等级证书，不能用于资质备案、申领技能提升补贴。骗子刻意模糊证书类别，误导群众报名，最终证书无法兑现宣传用途。

正规职业技能等级证书辨别要点：

发证机构：‌经人社部门备案的职业技能等级认定机构

核验渠道：技能人才评价工作网、“掌上12333”App

报考流程：考生报名－资格审核－认定考核－成绩公示－国网可查－机构发证（来源：“人力资源和社会保障部”微信公众号、“吉林人社视点”微信公众号）

通 报 上海警方查处多名编造传播涉“白海豚”台风谣言的违法人员

详情：“白海豚”台风影响上海市期间，全市各部门积极有序开展抗台防汛工作，但极少数网民为博取流量、吸引关注，故意发布涉台风虚假信息，干扰抗台防汛工作，造成不良社会影响。近日，上海公安机关查处11起虚构事实扰乱公共秩序案件，12名违法行为人均被依法予以行政处罚。现通报3起典型案例。

案例一：8月9日，黄某某为博眼球并为个人账号引流，将往年外省市的积水视频剪辑拼接，在网络账号发布并标注“坐标：上海金山”，编造虚假信息在网络传播。金山警方依法对黄某某处以行政拘留。

案例二：8月10日，胡某某为博眼球，将在微信群内看到的几段非上海地区视频拼接剪辑后，在网络平台上发布，并配文称“嘉定某酒店地下车库被水淹没”。嘉定警方依法对胡某某处以行政拘留。

案例三：8月9日，吴某故意将广富林遗址公园特色景点“水上金字塔、水下宫殿”配文描述为因台风大雨造成房屋被大水淹没的视频。松江警方依法对吴某处以行政拘留。（来源：@警民直通车-上海）

本文转自：温州新闻网 66wz.com