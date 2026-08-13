孩子在暑假“超前学”，有用吗？

温州日报 2026-08-13 09:51:00

专家表示，教育应当尊重孩子的身心发展规律。每个孩子成长节奏各不相同，有的开窍早，有的起步晚，不能用“预制”的统一模式去批量培养。

暑假过半，一个新词在温州家长圈引发热议：预制娃。

这个说法借用预制菜的比喻，形容不少孩子利用假期超前学习下学期课程，像工厂半成品一样提前加工；待到开学上课，课堂不过是最后一道“加热工序”。

正因如此，暑假慢慢变成了争抢进度的“第三学期”。孩子连轴上课疲惫不堪，家长被裹挟在内卷之中进退两难。近日，记者走访市区多名中小学生家长、一线任课老师与教育学专家，倾听各方声音，剖析预制娃背后潜藏的隐忧，探讨假期学习该如何把握分寸。

全科新课排满假期

几乎没有娃敢不“超前学”

“还不如不放假，天天上课比正常上学还要累。”傍晚刚结束暑期课程，即将升入八年级的悠悠拖着疲惫的身躯回到家中，看着桌上堆叠的学习资料，忍不住轻声吐槽。

两个月的假期，悠悠有四分之三的时间被语文、数学、英语、科学四门学科的超前课程填满。科学连续三周集训、数学隔天开课、英语语文固定频次辅导，遇到课程密集的日子，她一天要赶四场学习，白天奔波上课，晚上还要完成学校布置的暑期作业，几乎没有放松玩耍的时间。

看着孩子日渐疲惫，悠悠妈妈既心疼又无奈。“身边不少同学连社会科目都在提前学，几乎没有娃敢不超前赶路。”她告诉记者，现在课堂节奏很快，老师默认大家假期已经接触过基础内容，简单知识点大多一带而过。如果整个暑假完全放空，很担心孩子开学跟不上，一步落后、步步跟不上。

记者走访发现，这样的假期抢跑状态，在中小学生中十分普遍。不少家庭从小学阶段就养成假期超前学新课的习惯，每逢假期赶进度、学新知，这种高强度的学习节奏，从小学一路延续至高中。

市民陈先生的儿子多年来始终保持假期超前学习的习惯，寒暑假几乎没有空档，投入了大量时间和精力抢学新课。可在刚刚结束的高考中，孩子成绩并不理想，多年超前补课并未换来预期效果。

“这么多年一直逼着孩子往前赶、提前学，只换来开学一时轻松，却缺少独立思考和沉淀基础的过程，”陈先生感慨，“现在回头看，盲目抢跑反而耗掉了孩子的学习后劲。”

针对超前抢跑的现象，家长们的心态与陈先生一样矛盾。部分家长坚信假期超前学能抢占学习优势，让孩子开学更自信、表现更亮眼；但更多家长清楚，过度超前挤占了孩子阅读、运动、社交和玩耍的时间，慢慢磨掉了孩子原本的学习兴趣和好奇心。即便深知内卷弊端，身处集体氛围中，多数家长依旧身不由己、不敢停步。

预制出来的“高光”

透支了孩子成长的底气

“很多家长只看到孩子开学初期听课轻松、做题顺手，却不知道这种优势十分短暂，属于典型的假性领先。”市区知名初中一位有着十余年教学经验的班主任在采访中直言。

根据长期课堂跟踪，这位老师发现，不少依靠假期超前学习提分的学生，升入高年级后成绩普遍波动较大。“学段越高，知识的逻辑性、综合性越强，单纯靠提前记忆的浅层内容根本撑不住。现在中高考越来越看重自主探究、逻辑推导和灵活运用能力，机械式超前灌输、批量刷题，已经跟不上当下的考试改革方向。”

“提前学过新课的孩子，最大问题就是课堂专注力严重不足。”另一位高中一线数学教师向记者道出日常教学的直观感受，“新学期翻开课本，孩子觉得内容都学过，心里产生懈怠，不愿跟着老师的思路重新推导、深入理解。”

“真正的学习，一定要有自己啃难题、反复试错、慢慢琢磨的过程。”这位老师坦言，假期超前学习，大多是培训机构把难点拆解透彻、梳理到位，直接教给孩子。孩子听得懂、做得对，看似高效，实则跳过了最重要的思考过程。长期依靠外界“投喂”，孩子慢慢失去自主钻研的能力，遇到难题容易畏难、缺少底气，也不会自己规划学习。

采访中，多位教师提到家长普遍存在的“空白焦虑”。“很多家长见不得孩子闲下来，总觉得发呆、玩耍就是浪费时间，一定要把假期时间表全部填满。”他们表示，孩子的成长需要留白，大脑需要通过放松、运动、自由探索来整理知识、调节情绪。全程紧绷的超前学习，很容易滋生厌学情绪，激化亲子矛盾，透支孩子的成长活力。

如今，教育抢跑的起点越来越低。幼儿园启蒙拼音写字、小学预学初中内容、初中提前接触高中课程，甚至高三毕业还要报大学衔接班。“所有人都在拼命往前跑，最终只是抬高了整体分数线，大部分孩子的排名并没有变化，反而消耗了时间精力和美好的童年。”这几位老师无奈地表示，这场全民抢跑，没有真正的赢家。

分清预习抢跑边界

留白养育积蓄成长后劲

针对假期超前学习热潮，记者采访了温州大学教育学院教授崔岐恩。

“‘预制娃’走红，说到底还是家长教育焦虑的集中体现。”崔岐恩表示，很多家长分不清正常预习和过度超前的区别，简单认为学得越早、学得越多，就是学得越好。

在他看来，二者有着本质区别。适度预习只是翻阅新书、熟悉知识框架，标记疑惑点，带着问题听课，以此提升课堂效率。而全盘超前学习，是假期就学完整册新课、刷完配套习题，相当于直接吃上“成品菜”，让孩子跳过了自主探究、独立思考与试错的过程。

崔岐恩特别提到，教育应当尊重孩子的身心发展规律。每个孩子成长节奏各不相同，有的开窍早，有的起步晚，不能用“预制”的统一模式去批量培养。少数孩子或许适合提前学习，但对大多数孩子而言，过早加码超前学习，反而会妨碍正常成长。

对于家长最关心的暑假到底要怎么学，崔岐恩给出明确建议。暑假重点应该是查漏补缺、巩固旧知、积累素养。理科优先复盘上学期薄弱知识点，扫清学习漏洞，夯实基础；文科多读书、多积累，培养语感和阅读习惯。对于新学期内容，只需简单浏览框架，不必深挖难点、不用大量刷题。

“短期抢跑带来的分数优势难以持续。真正决定孩子未来发展的，是思维能力、学习习惯和求知热情。”他建议家长转变方式，多引导陪伴。孩子遇到难题时，鼓励他自己梳理思路、尝试解决，独立攻坚的过程正是思维成长的关键。

成长不是赶工期，教育无法流水线速成。他建议家长适当给孩子的假期留白，运动、兴趣、家务、闲暇放空，看似没有产出，实则滋养着孩子的创造力、情绪和韧性。跳出抢跑内卷，尊重成长规律，分清预习与抢跑的边界，才能让孩子拥有更稳、更远的成长后劲。

来源：温州日报

原标题：暑假过半 你家孩子在“超前学”吗？透支后劲、磨灭兴趣，专家直言抢跑得不偿失

记者 潘舒畅

本文转自：温州新闻网 66wz.com