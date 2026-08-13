辟谣学堂NO.337丨这类“黄金首饰”里藏着镍、镉等致癌物，别再当“宝”戴着了

央视财经、湖北日报、湖北市场监管 2026-08-13 09:51:00

这些首饰主要采用黄铜作为原材料，在表面上电镀了0.05微米的黄金，可以模拟出黄金的质感。部分“沙金”首饰的镍释放量超标上千倍，佩戴或引发皮肤病症。

近年来，随着黄金价格持续上涨，市面上涌现出来一批“沙金首饰”。这类首饰外观酷似黄金，售价却不高，因而迅速受到热捧。

商家称，这些“沙金”主要产自越南、缅甸等地，内外颜色相同，且永不掉色。不过，由于电镀层较薄，长期佩戴使用过程中会逐渐磨损。

图源：AI生成

也有商户表示，这些首饰主要采用黄铜作为原材料，在表面上电镀了0.05微米的黄金，可以模拟出黄金的质感。部分“沙金”首饰的镍释放量超标上千倍，佩戴或引发皮肤病症。

根据报道，出厂价10元左右（实际成本更低）的黄铜镀金首饰，在网上的直播间里被主播包装成所谓越南提纯沙金，一件首饰能卖到上百元。

这些首饰，风险不小！

一些低价饰品，往往含有铜、铁、镉、铅、镍、铬、铋等重金属，还有钪、钍这些不常见的稀有金属，这些或许是致癌的“慢性毒药”！

这对于人体而言有2个重要危害：

1.过敏：镍、镉都是重金属，可能引发皮肤过敏；

2.致癌：镍化合物、镉都是国际癌症研究机构认证的1类致癌物，长期接触会增加肝癌、肺癌、乳腺癌、前列腺癌、肾癌等癌症的发病概率。

尤其耳洞汗液分泌旺盛，容易形成弱酸环境，加速重金属离子析出，比佩戴在其他部位的饰品更加危险。

这些首饰也危险

家里有的赶紧扔

1.染色玉石

玉石类饰品也一直深受人们追捧，直播间里的“白菜价”吸引了不少人购买。

但目前市面上很多价格低廉、色彩鲜艳的玉石，其实都是用不值钱的玛瑙灰白原料加工、染色而成。

染色剂的主要成分往往是硝酸银、硝酸钠、硝酸钾等，它们要么有一定毒性，要么进入体内后可以转化为有害物质，要么长期接触会损伤皮肤……总之是不利于健康的。

2.药洗核桃

近年来，“盘核桃”也特别流行。而一些不良商贩，为了方便清理核桃表面的青皮，会使用84原液来浸泡核桃。

这类核桃表面会有刺激性异味，如果长期把玩，可引发皮肤红肿、刺痛，一些过敏体质的人还会出现水疱、皮炎等现象。

如何才能买到让人放心的首饰？

1.尽量选高纯度、天然饰品

金银首饰尽量选择标注“足金999”“足银999”的纯金、纯银产品，玉石类首饰尽量选择纯天然的。

购买时可以要求商家提供与商品对应的检测证书，并询问是否支持第三方鉴定。

尽量不选镀金、镀银首饰，以防镀层厚度不足或电镀工艺不达标，导致镀层脱落后底层不明金属伤身；避免购买“钛钢”“合金”等模糊标注的饰品。

2.选择正规渠道

尽量到正规商场专柜、知名品牌专卖店，或有信誉的电商平台官方旗舰店购买，减少买到假冒伪劣产品的可能性。

来源：央视财经、湖北日报、湖北市场监管

原标题：注意！这类“黄金首饰”里藏着镍、镉等致癌物，别再当“宝”戴着了

本文转自：温州新闻网 66wz.com