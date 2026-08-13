健康真相NO.761丨用筋膜枪要避开这些部位！严重可引发脑梗

央视新闻微信公众号 2026-08-13 15:25:47

筋膜枪可以辅助改善筋膜炎患者的疼痛症状，但如果打到血管、神经、内脏、眼球等本来就很脆弱的组织，后果不堪设想。

近日，浙江杭州一名36岁男子因颈部不适，连续3天用筋膜枪按摩脖子，几天后突然头晕、恶心呕吐，迅速陷入昏迷，被紧急送往医院，被确诊为椎动脉夹层引发脑梗，经过手术后脱险。

筋膜枪一度被称为“哪里痛打哪里”的按摩神器，不仅能放松、解压，甚至还被贴上了“运动达人标配”“舒缓颈椎”“治疗疾病”等标签。筋膜枪真的如此神奇吗？为何会导致人脑梗？一起了解↓

筋膜枪学名深层肌肉筋膜冲击仪，可以辅助改善筋膜炎患者的疼痛症状，而且振动频率稳定，可以促进肌肉和软组织恢复。但如果打到血管、神经、内脏、眼球等本来就很脆弱的组织，后果不堪设想。

筋膜枪打脖子侧面，当心脑梗

脖子是筋膜枪使用最危险的区域之一，这里集中着各大血管、神经、呼吸与消化通道，它的重要性不亚于头和心脏。

为了拥有高度灵活性，脖子处主要覆盖着肌肉、皮肤和筋膜，没有重型骨骼或厚脂肪组织保护。

而且脖子里的很多血管，所在位置都非常浅表，比如颈总动脉，位于颈部气管两侧，用手便能摸到它的搏动。

这些血管内膜极其娇嫩，筋膜枪高频暴力震动，很容易把血管内壁震出缺口（椎动脉夹层），缺口处掉落的血栓顺着血流冲进大脑就是脑梗。

医学文献里也有记载：临床案例里，一位年轻女孩因为拿筋膜枪按摩脖子导致缺血性卒中（脑梗），最后不得不切开气管抢救。

至于皮肤红肿淤斑、肌肉拉伤、韧带或关节损伤，那都是最轻的后果。

筋膜枪击打头颈处，巨大冲击还可能顺着头骨传到内耳，把脆弱的耳石「震掉」，让人天旋地转、恶心想吐。

一份观察性报告发现：有人在用筋膜枪按摩颈部、肩部后出现了耳石症；还有耳石症反复发作的患者，停用筋膜枪后，症状竟没有再复发。

筋膜枪打眼睛，当心白内障甚至失明

眼球比肌肉脆弱得多，眼睑表面的冲击会一路传到晶状体、视网膜。眼球本质就是个娇嫩的小水球，筋膜枪一秒钟砸几十下的高频冲击，威力堪比近距离对着眼球射击气枪。

·打在眼球前面：角膜直接擦伤水肿，眼内大出血，瞳孔被震得无法收缩，甚至震出外伤性白内障和青光眼；

·打到眼球后方：把视网膜震荡到水肿、出血甚至穿孔（黄斑裂孔），视力瞬间断崖式下跌；

·最惨的是直接砸爆：力度再大一点，眼球壁直接被锤破，里面的眼内容物炸出来……最后可能手术摘除眼球。

一份开放性病例报告里显示，一名20多岁的男大学生为了缓解眼疲劳，每周都会使用筋膜枪，结果发现眼球外层和眼底都出现了不同程度的撕裂和损伤。

医生形容：筋膜枪的震动传到眼球里，就像有人拿生鸡蛋猛晃，会导致晶状体脱位，视网膜破裂。

更危险的是，眼部损伤往往有延迟性，几天甚至几十天后才出现症状，很容易错过最佳治疗时机。

筋膜枪打胸腹部，可能损伤血管和内脏

很多人腰酸背痛，打着打着就一路打到肚子、胸口，也有人直接把筋膜枪打肚子，当作一种减肥邪修。

实际上，胸口下面是心肺，肚子里面是肝脾胃肠，还有大量血管和神经。高强度的振动和冲击不仅可能造成局部软组织损伤，还可能伤到血管、神经，甚至增加内脏受伤的风险。尤其是做过腹部手术、有疝气、身体特别瘦的人，更不建议往胸腹部使用筋膜枪。

筋膜枪打腋下、肘窝、膝盖窝

损伤血管、神经

腋下、胳膊窝、膝盖窝这些部位看似很抗造，实则很脆弱。密密麻麻布满了血管神经，却只有薄薄的一层皮肤保护，筋膜枪打上来，直接就打在血管、神经上。轻则出现红肿，重则可能会像被电击中一样出现刺痛，甚至是神经损伤。

这几个筋膜枪禁区

赶紧收藏保存！

部分特殊人群身体耐受度不足，震动会带来不可逆伤害。医生提醒 ，骨质疏松的人群，用筋膜枪容易造成损伤；孕妇及 糖尿病患者、肿瘤患者、心脏病患者，也不建议使用筋膜枪。

筋膜枪能打哪里？

很多人以为筋膜枪是个“傻瓜式按摩器”，拿到手就会用。错！它的物理门槛和安全边界远比想象的要苛刻。

那具体哪些地方可以打？有个简单的判断方法：

能捏起一大块肌肉，可以考虑；

摸起来是骨头、血管明显、下面藏着重要器官，就别打。

相对安全的是肌肉厚实、面积大的大肌群：臀大肌、大腿后侧（腘绳肌）、小腿后侧（腓肠肌），这些地方才是筋膜枪真正该待的主场。

使用的时候，还要注意以下细节：

1.每个部位停留1-2分钟，低强度、缓慢移动，不要停留在一个点。

2.急性损伤、炎症、血栓史、骨质疏松人群，使用前建议咨询医生。

3.正在用抗凝/溶栓/抗血小板药，或患肺大疱、主动脉瘤、脾疾等，使用前务必咨询医生。

4.如果用完出现持续疼痛、麻木、头晕、视力变化，及时去医院就诊。

来源：央视新闻微信公众号

原标题：用筋膜枪要避开这些部位！严重可引发脑梗

本文转自：温州新闻网 66wz.com