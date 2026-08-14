健康真相NO.763丨穿洞洞鞋会得脚气？ 最近可不少

温州晚报 2026-08-14 10:55:00

医生介绍，洞洞鞋多为塑料、橡胶材质，完全不具备吸汗能力，汗液长期停留在脚部皮肤，再加上鞋子硬质边缘反复摩擦脚底、趾缝，形成肉眼看不见的微小伤口，真菌顺着破损处侵入皮肤，最终诱发足癣。

穿洞洞鞋怎么会得脚气？近日，温州市中西医结合医院皮肤科每天都有数十名脚癣患者前来就诊，其中不少人就是因为穿了凉鞋得了脚气。

市民陈女士一到夏天就穿洞洞鞋，不久前，她感觉脚趾缝开始发痒、发白脱皮，脚底冒出成片小水疱。她自行用药后不见疗效，只好到医院就诊，结果一查竟是脚癣。

医生介绍，洞洞鞋多为塑料、橡胶材质，完全不具备吸汗能力，汗液长期停留在脚部皮肤，再加上鞋子硬质边缘反复摩擦脚底、趾缝，形成肉眼看不见的微小伤口，真菌顺着破损处侵入皮肤，最终诱发足癣。

医生表示，不少人认为穿凉鞋不会得脚气，事实上恰恰相反。塑料、橡胶凉鞋无吸湿功能，缺少棉袜作为吸湿缓冲，脚底长期处于潮湿温热环境，极易滋生皮肤癣菌。在公共泳池、浴室光脚走路时，脚部皮肤会直接接触散落的带真菌皮屑，凉鞋摩擦造成的微小破损，更是给真菌打开了入侵通道。

临床上脚癣分为四种类型：水疱型多在脚底、脚侧长出密集透明小水泡，瘙痒剧烈；糜烂型多发于三四、四五脚趾缝，皮肤泡得发白，脱皮后露出鲜红创面，伴随异味，还容易继发细菌感染；角化过度型集中在脚后跟、足底，瘙痒相对轻微；还有同时存在多种症状的混合型。

不少患者觉得脚气只是小毛病，不痒不痛就放任不管，其实，脚气不及时治疗，可能会诱发丹毒，真菌还会传染到手、大腿根部，形成手癣、股癣。治疗脚气规范用药周期要达到4至6周，就算瘙痒、脱皮症状完全消失，也要坚持巩固涂抹一两周药膏，杜绝复发。

医生介绍，除了足癣，近期还有大量儿童因戏水后皮肤长丘疹就诊，确诊传染性软疣，民间俗称“水瘊子”。该病由病毒感染造成，典型表现是皮肤上长出带有蜡样光泽、顶端有凹陷的珍珠色小疙瘩，挤压会排出饱含病毒的乳酪状软疣小体。需要提醒家长的是，千万不要在家自行挤压丘疹，极易引发皮肤细菌感染，还会留下疤痕。临床主流治疗方式为专业刮除术，一次性清除疣体，配合碘伏消毒。年龄小、配合度差的孩子，可在医生指导下外用药物保守治疗。

来源：温州晚报

原标题：穿洞洞鞋会得脚气？ 最近可不少

本文转自：温州新闻网 66wz.com