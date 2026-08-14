台风来了，上海酒店集体打对折？记者调查

上海辟谣平台 2026-08-14 10:53:00

调查发现，社交平台上有不少账号也从自然灾害中嗅到了“商机”，用相关照片、视频吸引他人，兜售自己的产品，还有一些账号利用灾情画面“起号”“引流”。

这两天，台风“白海豚”给上海带来强风雨，部分地区出现短暂积水。各行各业闻风而动，很多一线工作者坚守岗位，全力以赴迎战台风，降低风雨给城市运转和百姓生活带来的影响。

可在社交平台，记者发现一些不和谐的声音和画面。部分账号竟从迎战台风中嗅到“商机”，把拼凑、嫁接而来的照片和视频当作揽客卖点。

酒店集体下调房价？

“上海现状！酒店集体下调53%”，这是社交平台上某帖子的标题，用的是风雨中上海街景的画面。帖子称，上海8月雨季来袭，导致酒店空了太多房没人住，星级酒店价格大跌，房价接近半价。帖子还罗列了上海诸多知名酒店的预订价格。乍一看，这些价格确实比相关酒店的日常预订价格优惠不少。

相关账号发布的酒店房价远低于正常市场价

酒店真的因为风雨降价了吗？记者联系了发帖者，对方要求记者使用聊天软件私信联系。使用聊天软件后，记者发现这位名叫“Tina”的客服身份令人难以捉摸：其在社交平台的认证身份是上海某咨询公司，发帖IP地址位于湖南。而聊天工具显示，Tina是深圳一家旅游咨询公司的员工。

Tina要求记者先提供拟入住酒店的名称和时间，她再提供酒店报价。记者表示，8月任何日期入住均可，目的是体验上海特色酒店，所以价格是首要考虑因素，只要有帖子上的优惠价，入住时间都能考虑。

谁知，Tina称“酒店价格经常变动，查不到最低价”，必须提供具体入住日期，才能查看房价。之后，她提供了多家酒店8月不同日期的房价，均远高于帖子上的房价。记者又将相关报价与其他旅游在线平台比较，发现价格优势并不明显，有的还略高于其他旅游在线平台。

记者直截了当地询问Tina：到底有没有帖子上所称的优惠价格？她回答：“一般都没有”，并表示相关价格“要提前一两个月（预订），连住3天才可能有”。记者又问，在帖子列出的酒店中，是否有一家能在本月享受到优惠价格，她说“没有”。

记者还联系了帖子上列出的部分酒店，询问近期房价。有酒店工作人员表示，暑假是入住旺季，房价没有因为台风出现明显波动；酒店在不同平台上的价格基本一致，但因为平台有各自的促销活动，所以消费者看到的价格可能有些许不同，“房价都是公开的，如果调整也会同步线上平台，客人可以‘货比三家’后预订”。

记者又查看了社交平台相关账号发布的其他帖子，发现该账号不仅称上海的酒店集体下调房价，香港、广州、北京等全国多地酒店都因为风雨出现集体降价。这些帖子的封面与配图均为相关城市在风雨中的照片，只是没有一张照片标注明确拍摄时间。

该账号称，全国多地都因天气原因，出现酒店房价集体下跌

至此，该账号的营销套路浮出水面：利用公众对风雨天气的关注，炮制并不存在的酒店集体下调房价消息，并用难以兑现的低房价吸引他人，涉嫌虚假宣传。

自然灾害怎能变成营销卖点？

调查发现，社交平台上还有不少账号也从自然灾害中嗅到了“商机”，用相关照片、视频吸引他人，兜售自己的产品。

记者在多个社交平台看到有个账号不断发布各地自然灾害视频。该账号自我介绍称，“专注全球重大灾情、地质灾害与应急救援纪实，记录真实瞬间，传递生命力量”，并表示发布的“所有视频均为真实发生，并非AI合成”。在这些视频中，既有台风“白海豚”给浙江、上海带来的影响，又有其他地区发生的冰雹、强暴雨等画面。

但仔细查看这些内容会发现，该账号发布的视频几乎都是“二创”作品——将互联网上其他网友发布的视频剪辑后，添加字幕后发布，而且尤其喜欢体现灾情严重的画面。

那么，该账号发布这些视频真的是为了“传递生命力量”吗？并非如此。因为每段视频都关联了相关商品，且账号关联的“商品橱窗”功能也显示，该账号一直在兜售手机防水袋、户外手电筒、车用安全锤、雨衣等商品。这些商品由不同商家提供，销售数据显示，有的商品销量很不错，一款手机防水袋累计销量甚至突破40万件。

左边是该账号发布的视频，右边是该账号兜售的商品（网络截屏）

看来，该账号的真实目的不是“记录灾情实况、传递生命力量”，而是把灾难场景当作牟利的流量工具。它使用网络上他人拍摄的灾情画面，借自然灾害带来的公众关注度博取流量，吸引网友点击商品橱窗，售卖相关商品赚取带货佣金。

还有一些账号利用灾情画面“起号”“引流”。

在某短视频平台，记者发现多个账号发布了同一段视频称，在台风“白海豚”影响期间，有游客因风雨过大而蹲在外滩观光平台。上海辟谣平台去年曾核查过相关视频：游客遇到的是夏季的短时阵雨，而非台风，阵雨过后均平安离开。

记者核查还发现，在8月9日“白海豚”登陆前，外滩观景平台已经临时封闭，直到8月10日下午才恢复开放。在相关账号发布视频期间，观光平台一直处于封闭状态，游客不能上去，不存在视频中的“游客被困”情况。

部分账号发布的“游客被困照片”去年就已澄清过

可见，这些视频又是发布者博眼球的结果。记者进一步核查发现，在这些账号中，有的新近注册，只发布了这一条虚假视频。其目的不难推测：利用自然灾害引流“起号”。

事实上，台风“白海豚”影响上海期间，已有数人因发布涉台风不实信息被行拘。从警方披露的信息看，造假者是为了博取流量而编造不实信息。而社交平台上的这些假视频说明，还有部分发帖者罔顾防灾大局与客观事实，明知信息失真仍搬运旧素材、炮制虚假灾情，把灾害事件当成涨粉牟利的捷径。

面对台风等自然灾害，公众关注现场状况、记录所见所闻，本身无可厚非。但自然灾害不是流量密码，更不该成为带货、起号的工具。网络空间的灾情记录，应当守住真实底线。比起拼接旧素材、编造惊悚场景博取点击量，更值得记录和传播的，是防汛人员值守一线、各方互帮互助的真实画面。对那些编造灾情谣言、篡改他人影像牟利的行为，法律自会制裁。

本文转自：温州新闻网 66wz.com