温州日报 2026-08-14 10:58:00

近年来，电信网络诈骗手段不断翻新，隐蔽性持续升级，而利用手机NFC功能实施远程盗刷的新型诈骗已悄然出现，尤其是老年群体极易中招。

近年来，电信网络诈骗手段不断翻新，隐蔽性持续升级，而利用手机NFC功能实施远程盗刷的新型诈骗已悄然出现，尤其是老年群体极易中招。近日，我市鹿城区就发生一起典型的NFC电信诈骗案件，一名七旬老人被诈骗分子精准设套，名下多张银行卡共计12万余元被骗走。

事发当日，这位老人在家中接到陌生来电，对方冒充中国银联工作人员，谎称与抖音平台存在官方业务合作，告知老人其抖音会员即将自动扣费800元，若不按照指定流程及时操作取消，系统将持续自动扣款。

在诈骗分子的诱导下，老人家中的孙子按照对方要求，一步步落入圈套。为实现远程操控，诈骗分子首先诱导孩子下载三款非正规的陌生软件，同时发送陌生虚假网址，指引其登录仿冒的抖音官方客服界面。

为彻底打消受害人的戒备心理，诈骗分子在虚假聊天窗口出示伪造的银联工作证件以骗取信任。后续操作中，老人的手机突然黑屏，屏幕弹出“正在对接系统中心，请勿触碰手机，避免影响业务，请耐心等待”的虚假系统提示。

在诈骗分子的全程电话操控下，先是诱导老人手写关闭抖音会员申请文字并语音念读留存，获取相关语音及文字信息；随后哄骗老人的孙子将老人的社保卡贴近手机NFC感应区域，手机随即显示“配对成功”“连接成功”提示，诈骗分子借此窃取卡片信息，打通远程操作通道。

完成NFC信息读取后，诈骗分子继续诱导受害人下载云闪付APP，绑定老人名下的多张储蓄卡，并指引其设置支付密码，全面掌握账户操作权限。待所有铺垫操作完成后，诈骗分子利用远程控制权限，通过云闪付连续发起7笔转账操作，最终将老人多张银行卡内的12万余元存款全部转走。现案件正在进一步侦办中。

警方提醒：

对此类新型诈骗，广大市民务必高度警惕，筑牢安全防线：

1.日常关闭手机NFC功能。谨慎使用NFC功能，可根据日常生活需要，在乘坐公交、刷卡支付等必要场景临时开启；不使用NFC时，在手机设置中直接关闭，避免被恶意程序远程开启或读取信息。

2.坚决不听不信不配合。凡是陌生来电要求开启屏幕共享、下载非官方APP或将银行卡贴手机背面的，一律挂断电话；绝不向他人透露银行卡密码及短信验证码。

3.保护个人信息。不随意透露银行卡号、身份证号、手机号等信息，不点击陌生链接，不扫描陌生二维码，不连接公共WiFi进行支付操作。

4.掌握应急处置方法。若手机莫名黑屏、卡顿或不受控制，疑似遭遇远程操控，请第一时间关机，拔出手机SIM卡，立即联系银行冻结名下银行卡账户，同时拨打110报警止损。

来源：温州日报

原标题：近期高发 警惕NFC新型诈骗陷阱

本文转自：温州新闻网 66wz.com