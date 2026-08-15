健康真相NO.764丨睡前关灯刷手机别大意！身体出现这4个变化，一定要警惕

人民网科普 2026-08-15 10:53:14

经常在门诊遇到就诊的患者，眼睛满是红血丝，问就是昨天熬夜玩手机了。其实大家都知道，关灯后玩手机对眼睛不好，但具体会有哪些危害又不是很清楚，这导致很多人对危害认识不到位，总是忍不住还想玩。

那么，经常关灯看手机到底会对身体造成哪些影响？怎么才能玩得更健康呢？

经常关灯看手机

可能会对眼睛产生4点危害

我们先来看看，关灯玩手机到底对眼睛有什么不好。

01.出现暂时看不清

主要表现为在黑暗中长时间玩手机后，一只眼睛能看到东西，另一只眼睛暂时看不清了，要过几分钟才能缓过来，这个主要与用手机的习惯和人眼的暗适应有关。

晚上用手机，很多人都习惯于侧躺着用一只眼睛来看，这时如果房间又没开灯，突然关闭手机屏幕，在较黑暗环境中，可能会发觉之前看手机的那只眼睛看不到了，另一只眼睛却可以，其实这是人眼的暗适应。平时我们从亮的地方走到暗处时，也会有这种感觉，需要适应一点时间才能逐渐看到暗处的东西。

这是因为我们人眼看东西有两种感光细胞：视锥细胞和视杆细胞。在强光刺激下，视锥细胞立刻可以投入工作，因此从暗处到亮处，我们虽然会觉得刺眼，但是能在瞬间看清物体，这个过程叫明适应。而暗环境下是视杆细胞起作用，它是需要一定的适应时间才能开始工作。

除了暗适应，也有文献报道，长时间暗光下玩手机，可能会对感光细胞产生一些影响，从而出现视力下降。不过基本是可逆的，一般在过一段时间后，眼睛的视觉功能可以得到恢复。

02.引起干眼和视疲劳

有研究表明，很多人在使用电脑1小时后就可能出现视物模糊、眼胀、眼痛等视疲劳症状，并且视疲劳轻重程度和使用视频终端的时间显著相关。手机屏幕比电脑更小，看的距离更近，因此用眼负担更重，更容易出现视疲劳。

健康的眼睛，看起来总是黑白分明。其中的黑眼珠其实并不完全黑色，表层是无色透明的角膜，透见下方的虹膜像我们国人大多是深褐色。白眼球是巩膜，巩膜的表面还有一层薄薄的组织叫结膜。

通常结膜上的血管是处于“休眠”状态，不被我们所见。一旦出现感染或其它刺激因素时，“休眠”的血管就会扩张充血，加速新陈代谢，也就是我们能看到的红血丝。熬夜后眼睛红，其实是你的眼睛在提醒你，它很疲劳，要休息。

眼球表面还有一层结构叫泪膜，主要起滋润角膜的作用，长时间盯着手机屏幕看，眼睛不自主会降低眨眼频率，导致泪液蒸发变多，泪膜稳定性下降，就容易出现眼睛干涩、酸胀等干眼和视疲劳症状。

03.导致近视发生和发展

大家都知道，对于儿童来说，过多的近距离用眼会导致睫状肌疲劳，从而增加近视的可能。但其实成年人过多近距离用眼，也有可能导致近视度数的增加。

特别是晚上如果是侧躺着看手机，长时间的只使用一只眼睛看，还可能出现这只眼睛近视度数发展更快，造成双眼度数差异过大，进一步影响双眼视功能。

04.引起闭角型青光眼发作

青光眼是一种不可逆的致盲性眼病，主要是由于眼球内压力太高，超出了自身所能承受的范围，从而引起视神经损害。临床上把眼压10mmHg~21mmHg定义为正常眼压范围，眼压的稳定主要依赖于眼球内房水循环。

关灯玩手机，暗光环境下，瞳孔会变大，对于本身眼球结构有些特殊，如眼球较小房角又窄的人来说，就可能影响房水循环，出现眼压突然增高，导致青光眼急性发作。发作时，不仅会眼痛头痛，还可能对视力造成不可逆损害。

晚上玩手机

护眼模式、夜间模式有用吗？

手机护眼模式主要是从防蓝光角度对眼睛进行保护，蓝光本身就存在于太阳光中，生活中的LED灯、液晶显示器和手机屏幕都会释放蓝光。

依据波长，可将蓝光分为较短波长蓝光（400至440纳米）和较长波长蓝光（440至500纳米）。一般认为较短波长蓝光能量高，有可能造成眼底损害，而较长波长蓝光对我们的暗视力和昼夜节律是有好处的。

而我们日常用的LED光源峰值光谱多为450至500纳米，而就手机屏幕的照度而言，通常倒不太需要担心会对眼底造成损害。

手机的夜间模式，通常是设置的屏幕亮度会随着环境光源亮度而相应调整，如房间暗，手机屏幕的亮度也会变暗，理论上来说，会让人的神经放松，逐渐过渡到睡眠状态。

但如前所说，这种暗光对眼睛却不甚友好，因此，晚上刷手机只是依靠护眼/夜间模式，其实是不太行的。

刷手机时做到这3点

对眼睛更友好

睡觉之前刷会儿手机是很多人的习惯，想要完全戒掉基本上都很难做到，不过注意以下几点，能一定程度减少对眼睛的伤害。

01.调整环境光

睡前如果一定要刷手机，房间里开个阅读灯或小夜灯，让周围环境和屏幕亮度对比差异不要太大会更合适。

02.注意用眼姿势

眼睛与手机距离不要太近，以自己舒适的相对远一点的距离会更好。最好不要躺着玩，如果一定要躺着玩，也不要侧躺，要让双眼和屏幕距离相同。

03.控制用眼时间

少玩一会比什么都强，但如果实在做不到，那就增加休息间歇，可以采用20-20-20的原则来休息，就是用眼20分钟，至少20秒，闭眼或看看远处都可以。

最后，当你早上醒来，看看镜子里的自己眼睛红红的，如果觉得眼干眼涩等不适，那就要引起重视，你的用眼已经超负荷，需要好好调整下了。

本文转自：温州新闻网 66wz.com