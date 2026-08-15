健康真相NO.765丨鱼刺扎进心脏？这些“土方法”真的很危险！

健康浙江 作者：童彩霞、张小芳 2026-08-15 10:57:26

被鱼刺卡喉咙，第一反应：狂炫饭？狂喝醋？能解决最好，不能自行解决再去医院呗！

然而，李女士的经历给我们敲响了警钟：一根小小的鱼刺，竟然从食管“穿墙而过”，刺入了心脏左心房，险些酿成无法挽回的悲剧。

事情要从5天前说起……

那天，李女士正吃着饭，突然感觉喉咙一阵刺痛——被鱼刺卡了！她立刻开始扒饭，想把鱼刺咽下去，几口饭下肚，喉咙的异物感果然消失了。本以为和以前一样，鱼刺被顺利地“吞”下去了。

然而，5天后李女士开始出现不明原因的发热，她立即来到温州医科大学附属衢州医院（衢州市人民医院）就诊。为了查明发热原因，医生为李女士安排了相关检查。

胸部CT增强显示：左心房内有异物，结合病史，考虑鱼刺穿入，立即转诊至心脏中心—心脏外科。

经多学科专家讨论后，决定在体外循环下行左心房切开鱼刺取出术。术中周珉副主任医师团队发现一根长约2.5cm的鱼刺，已经穿透了食管，刺入了左心房腔内，鱼刺的根部，被一个小的脓肿包裹着。目前李女士情况好转，正在接受后续的抗感染治疗。

医生解读：我们的食管与心脏左心房在后纵隔的位置是紧密相邻的。当吞下的鱼刺较大、形态尖锐且吞入角度恰当时，它可能在吞咽过程中直接刺穿食管壁。由于食管周围没有坚硬的骨骼保护，鱼刺一旦突破食管，就可能继续向前“挺进”。紧邻食管的左心房就成了下一个目标。鱼刺凭借尖锐的头部，在心脏每一次跳动收缩的助力下，最终刺入心房肌壁，甚至完全进入心腔。

一旦鱼刺进入心脏，后果极为严重：

心脏破裂：直接导致心包填塞或大出血。

感染性心内膜炎/脓肿：鱼刺携带大量细菌，在心脏这个“密闭无菌”的环境里引发严重感染。

栓塞风险：心脏内的感染赘生物脱落，可导致脑梗塞等致命后果。

李女士的情况虽然罕见，但也给大家敲响了警钟！

鱼刺卡喉后的错误处理（绝对禁止！）

1.吞饭团、吞馒头

试图把鱼刺“带下去”。这是最危险的行为！会极大概率将鱼刺从较浅的咽喉部，推向更深的食管，甚至刺穿食管。

2.大量喝醋

醋在咽喉停留时间极短，根本无法软化骨刺，反而可能灼伤受损的黏膜。

3.用手抠喉

可能诱发呕吐，将鱼刺吸入气管，导致窒息。

鱼刺卡喉后的正确处理

1.立即停止进食

不要再吞咽任何东西。

2.尝试咳出

低头弯腰，用力咳嗽，看细小的鱼刺能否被气流冲出。

3.检查就诊

在亮光下用勺子压住舌头，如果看到鱼刺在扁桃体或舌根浅处，可用镊子夹出。如果看不到或疼痛剧烈，请立即前往就近医院耳鼻咽喉科就诊。

4.专业处理

医生会根据鱼刺位置（口咽、喉咽、食管），采用镊子、喉镜或胃镜取出。

如果鱼刺进入食管甚至更深处，咽喉部的异物感反而可能减轻，“不那么疼了”——往往是更危险的信号！

一段时间后，可能会出现更危险的症状：

1.胸骨后疼痛（闷胀感、刺痛）

2.吞咽困难加重，甚至饮水都痛

3.发热（提示感染）

4.呼吸困难、心悸

特别提醒：一旦怀疑鱼刺已穿出食管进入胸腔或心脏，普通胃镜已无法解决，建议立即至心脏外科、胸外科就诊。

本文转自：温州新闻网 66wz.com