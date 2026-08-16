老人莫名被扣款超4000元，温州瓯海社工硬核维权全额追回

学习强国温州平台 2026-08-16 10:23:14

近日，温州市瓯海区梧田街道十里河社区专职社工陈颖收到了辖区居民陈阿姨送来的锦旗。此前，陈颖全程跟进、热心协助陈阿姨维权，帮助其追回多笔隐形扣款，实实在在为老人守住了“钱袋子”。

“小事紧盯排隐患，用心维权挽损失。”近日，温州市瓯海区梧田街道十里河社区专职社工陈颖收到了辖区居民陈阿姨送来的锦旗。此前，陈颖全程跟进、热心协助陈阿姨维权，帮助其追回多笔隐形扣款，实实在在为老人守住了“钱袋子”。

据悉，陈阿姨不慎误点网络弹窗广告、填写个人信息，在不知情的情况下被自动投保了一款不知名保险，产生1.2元扣费，于是立刻在社区微信群求助。看到消息后，陈颖第一时间邀约陈阿姨前往社区处理，当场帮老人完成退保退费操作。“考虑到阿姨这次是误操作中招，平时刷手机很容易遇到同类扣费陷阱，我就顺便帮她查了微信、支付宝及各种APP的自动续费、免密扣款项目。果然发现有一款小程序每月自动扣费39.5元，于是帮她关闭了这项扣费服务。”陈颖说道。

沟通中，陈阿姨又向陈颖倾诉了一桩困扰她许久的烦心事。两年多来，她在全然不知情的情况下被办理了一份保险，被扣除保费4200余元。此前，她曾自行联系保险公司协商维权，仅追回92.49元，剩余款项迟迟未能退还。陈颖主动扛起责任，全程对接保险公司协商全额退款事宜。面对保险公司多次推诿、消极处理的态度，她耐心指导并协助陈阿姨拨打12378银行保险消费者投诉维权热线进行投诉维权，仅两个小时，陈阿姨就收到了全部退款，4200余元款项全额到账。“真的太感谢社区了！十里河社区的工作人员态度特别好。为了帮我处理问题，他们中午都顾不上吃饭，特别负责。”陈阿姨表示。

维权事宜办结后，陈颖并未就此止步，还专门为陈阿姨开展了反诈科普，叮嘱她日常切勿随意点击陌生广告、不明网络链接，不轻易填报、泄露个人隐私信息。“不少老年人不熟悉网络操作，很容易落入各类隐形扣费、网络诈骗等陷阱。接下来，我们会开展反诈宣讲、科普讲座，普及手机扣费套路、网络安全知识，守护老年居民的财产安全。”陈颖说。

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原标题： 文明温州丨老人莫名被扣款超4000元，温州瓯海社工硬核维权全额追回

作者：罗琛琛 许文星 翁梦熙 孙可

本文转自：温州新闻网 66wz.com