“中国石油”微信公众号、“中国石油辟谣平台”微信公众号 2026-08-16 11:45:19

近年来，国内新能源汽车保有量持续攀升，充电已成为车主日常用车的高频需求。与此同时，各类充电认知误区、网络谣言及消费维权难题频发，困扰不少新能源车主。

针对这些消费疑问，记者采访了中国石油昆仑网电高级工程师王东芳，结合国家充电行业标准答疑解惑。

很多新能源车主对“电车充电时产生的辐射是否会危害人体健康？”十分担心。王东芳指出，这种论断子虚乌有，不存在科学依据。

辐射分电离辐射和电磁辐射，有害的是电离辐射，而电动汽车产生的是电磁辐射。电动汽车行业GB/T 18387、GB 14023等主流电磁兼容标准，规范了车辆电场、磁场辐射发射强度的限值，所有正规上市的电动汽车必须通过电磁兼容（EMC）测试才能获得销售许可。依据国家标准《电磁环境控制限值》（GB 8702—2014），公众暴露控制限值为100μT。经权威检测，正规生产的电动汽车在作业或快充状态下，其电磁辐射水平不足国标限值的10%，远低于国家安全标准，与日常使用的电吹风、微波炉等家用电器相当或低于，不会危害人体健康。

针对“大功率快充会严重损伤电车动力电池，只能用慢充”的充电消费疑虑，专家表示，这一说法是谣言。

在充电过程中，车辆的电池管理系统（BMS）始终掌握着主动权，充电桩配合输出，充电速度由车决定而非充电桩。电池损伤主要是来自热量对电池的损伤，而BMS能将电芯温差精确控制在5℃以内，规避过热风险，安全性有保障。研究机构测试数据显示，现代动力电池在智能温控下，快充与慢充的全生命周期容量衰减差异不足3%，对寿命影响微乎其微。

“不同品牌充电桩会损害电车电池”的说法也是谣言。

专家提示，真正的充电过程是由车辆的BMS系统主导，充电桩更像一个听从BMS指挥的“智能控制开关”。插枪后，桩和车辆BMS首先进行安全和需求“沟通”，BMS“批准”后，充电桩才会开启电能输出，充电中由BMS实时监测电池的状态并随时降功率或叫停来保护电池。同时，国家出台GB/T 18487、GB/T 20234、GB/T 27930等标准，全面规范设备本体、接口、交互等方面，不同品牌的充电桩只要在国内销售和运营，就必须符合国家标准。

此外，“充‘劣质电’不安全”也被专家证伪。

本来就不存在“劣质电”概念，合规充电桩电力稳定安全。所谓“劣质电致自燃”纯属杜撰谣言，电力传输不存在高低优劣之分。所有合规公共充电桩均经过权威认证机构检验合格才能投入运营，输出电能质量符合国家标准，电压、电流输出稳定，适配各类新能源车型。

新能源汽车充电的注意事项有哪些？

针对新能源汽车充电，专家提出以下建议。

“合”标准：使用缆上控制与保护装置时，要注意购买正规厂家产品，同时注意标准适配，要与插座最大电流相匹配，避免烧插座。

“看”环境：小雨可以露天充电，暴雨天气避免室外充电。插枪前检查枪头和插座，确保无异物、水渍或烧蚀。

“会”操作：车辆熄火，拉好手刹，防止滑动；插枪时手托枪头，避免拉拽线缆；停机后再拔枪归位，避免锁枪。

“巧”解锁：充电枪无法解锁时，应按照运营商桩体、显示屏或App上提示的应急解锁步骤，使用应急解锁装置，完成解锁。

新能源汽车充电销售维权要点有哪些？

不少新能源车主在使用充电桩过程中，常会遭遇设备故障、收费乱象、小区安装受阻等各类难题。北京泰与瑞律师事务所合伙人陈更道主任提示，车主维权可优先选择汽车品牌官方客服、售后热线，通过品牌App或者电话反馈诉求，该渠道可直接对接车企，更适配保修期内权责清晰的问题，但面对第三方充电桩引发的纠纷，部分品牌易出现响应滞后、相互推诿的情况。

若遭遇收费不透明、虚假宣传等违规情形，车主通过12315平台、电话等渠道提交投诉，借助行政监管力量维护自身权益。

针对小区物业拒绝配合安装充电桩的常见矛盾，律师指出，依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规及国家配套政策，物业公司对充电桩建设负有协助义务。物业公司不得以消防隐患、供电未审批为由拒绝出具证明，消防安全、用电安全的核查权责归属主管部门，物业公司不具备安全鉴定资质，无权私自判定车位不可安装充电桩。

来源：“中国石油”微信公众号、“中国石油辟谣平台”微信公众号

原标题：网传“电车充电辐射危害健康、大功率快充损伤电池”？权威解读→

本文转自：温州新闻网 66wz.com