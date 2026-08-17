温州都市报 2026-08-17 09:09:00

温州网讯 以“影响征信、连累子女”相威胁，冒充网贷平台客服拨打催收电话，诱导受害人点击伪造链接转账至个人账户——近日，这起由温州市龙湾区人民检察院提起公诉的电信网络诈骗案一审宣判，被告人江某、娄某因犯诈骗罪分别被判处有期徒刑一年十一个月和一年八个月，各并处罚金1.5万元。

法院审理查明，2025年夏天，江某与娄某在一处出租房内搭建临时“话务窝点”，通过境外加密通信软件从上游诈骗团伙处获取大量曾借贷人员的精准个人信息，包括姓名、身份证号、借贷平台名称及具体借贷时间等。二人使用向他人收购的实名电话卡，按照固定话术冒充网贷平台客服，向不特定市民拨打催收电话。

在通话中，二人谎称受害人名下贷款已严重逾期，威胁如不立即还款将被列入征信黑名单，影响子女上学。为进一步取信受害人，他们通过短信发送伪造的“正规还款链接”，链接页面内显示受害人个人信息及待还金额。多名受害人在恐慌之下点击链接，将数千至数万元不等的钱款转入指定个人账户，转账后“客服”立即失联。

2025年8月11日，公安机关将二人抓获归案。经查，该案共涉及9名受害人，江某涉案金额58700元，娄某涉案金额56700元。2026年2月6日，龙湾区人民检察院以诈骗罪对二人提起公诉，后法院采纳检察机关全部指控意见和量刑建议，并于近日作出上述判决。

检察官提醒，市民应通过官方App或客服电话核实借贷信息，任何要求向个人银行账户或第三方支付账户还款转账的行为均属诈骗；个人征信由中国人民银行征信中心统一管理，任何声称可“花钱修复征信”或“不还款立即拉黑”的说法均为骗局，切勿轻信。

来源：温州都市报

原标题：“不还钱就上征信黑名单” 类似催收电话骗了9人

作者：龙轩 吴祖坚

本文转自：温州新闻网 66wz.com