公安部网安局微信公众号 2026-08-17 09:19:39

依法严厉打击舆情敲诈等新型黑恶犯罪，是深化扫黑除恶专项斗争的重点任务。近期，公安机关网安部门循线攻坚，接连破获3起针对影视行业的网络舆情敲诈案件，累计抓获犯罪嫌疑人24名，有力打击了网络黑灰产嚣张气焰，切实维护了网络传播秩序与相关主体合法权益。

浙江杭州破获一起针对文娱领域利用舆论实施敲诈案

经查，以李某、廖某为首的犯罪团伙，通过注册成立文化传媒公司，有组织、有预谋、流程化操控网络舆论。该团伙利用实控的多个百万级粉丝量自媒体账号，长期针对当下热门影视剧、热播综艺和流量明星，拼凑、捏造并发布大量负面信息，形成舆论压力，倒逼受害方主动联系并购买所谓的“护剧”服务，以此非法牟利。

该团伙相关犯罪行为严重扰乱文娱产业的健康生态。查清全案后，杭州市公安局开展集中收网行动，抓获犯罪嫌疑人10名。

经审讯，以李某、廖某为首的团伙对违法犯罪事实供认不讳，案件正在进一步侦办中。

福建福州破获一起捏造新剧和明星的“负面信息”实施敲诈案

经查，郑某、黄某二人长期收集新剧和明星的“负面信息”，操控多个网络热门平台账号，炮制、捏造不实内容。每逢热门电视剧播出、艺人公开活动节点，二人便通过其掌控的账号发布负面内容，人为抬高帖文热度，故意制造负面舆论热点。相关影视剧组、艺人经纪团队因担忧负面舆情影响作品口碑、艺人名誉及商业收益，主动联系二人处置负面信息，二人收取费用后即删除相关负面帖文。

该行为严重扰乱影视行业正常宣发秩序，破坏网络舆情生态，侵害影视出品方及艺人的合法权益。

目前，2名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

广东河源破获一起以“护剧”为名实施敲诈案

经查，李某军团伙成立MCN机构，注册某文化传播有限公司，实际控制多个微信公众号和微博账号，总粉丝量超千万。该团伙长期雇佣网络写手，搜罗、拼接各类明星八卦，利用人工智能工具操控其持有的多个大V账号发帖，在电视剧、综艺播放期间故意制造负面舆论热点。待相关剧组承受舆论压力、主动联系协商删帖事宜时，李某军便借机要求电视剧播放平台或明星经纪公司购买其所谓的“护剧”服务，否则拒不删除负面网帖。

该团伙的“护剧”服务一般包括发布剧集正向宣传帖文、删除前期发布的相关明星负面帖文，以及承诺在剧集播出期间不再发布有关剧集和明星的负面帖文等，本质是通过操控账号制造负面舆论、变相强迫交易的方式实施敲诈。该案受害方涉及数名知名演员及多部热播电视剧发行方，前期已有多名艺人、多家经纪公司或影视出品方以名誉侵权为由对该团伙提起诉讼。

查清全案后，河源市公安局开展集中收网行动，抓获犯罪嫌疑人12名。

经审讯，李某军团伙对违法犯罪事实供认不讳，案件正在进一步侦办中。

网络空间并非法外之地，利用网络平台有组织实施舆情敲诈，严重扰乱网络秩序，属于违法犯罪，全国公安机关网安部门将持续保持高压严打态势，深挖黑灰产全链条，严惩违法犯罪分子；同时呼吁广大网民理性发声、文明讨论，共同营造风清气正的网络生态。

来源：公安部网安局微信公众号

原标题：公安机关网安部门破获3起影视领域舆情敲诈案件

本文转自：温州新闻网 66wz.com