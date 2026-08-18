人民网科普、中国食品安全报精选 2026-08-18 10:49:30

每次逛菜市场或刷短视频，是不是总被“土法”“古早”“纯天然”的花生油吸引？商家主打一个“无添加、原生态”，闻着还特别香，价格也实在。但你可能想不到，你和肝脏损伤之间，也许就隔着这桶土榨油。今天必须把这件事说清楚。

土榨油里到底藏着什么？

先说结论：风险主要来自黄曲霉毒素B1。它是黄曲霉毒素家族里最常见、毒性也最强的一种，早在1993年就被世界卫生组织国际癌症研究机构（IARC）列为1类致癌物。它的毒性大约是氰化钾的10倍、砒霜的68倍，致癌能力极强——长期少量摄入就有健康隐患，一次性大量摄入可致命。更麻烦的是，它耐高温，要到237℃~299℃才分解，咱们日常炒菜那一百多度的温度，根本去不掉它。

为什么偏偏土榨油更容易中招？

其实道理不复杂。正规大厂的油，原料会筛选、榨完还要“精炼”（碱炼、吸附等），能把毒素压到很低水平。而小作坊的土榨油，通常只有去壳、烘烤、压榨、沉淀几道工序，简单来说，就是没有能力把霉变花生挑干净，也没有精炼环节去毒素。再加上榨油设备往往清洗不彻底，残留的油渍和残渣一氧化就容易霉变，隐患就更大。

特别要提醒：在广东、广西等温暖潮湿的南方，黄曲霉本身就爱生长，散装土榨油超标的现象更常见。有检测曾发现市售土榨油黄曲霉毒素B1达到160μg/kg，是国标限量的8倍。

那是不是所有油都不能吃了？

必须说清楚

当然不是。我国《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》（GB 2761-2017）规定，花生油中黄曲霉毒素B1不得超过20μg/kg。正规品牌油从原料到出厂有一整套管控和检测，毒素完全能控制在安全线以下。土榨油的问题不在“土”这个字，而在“无检测、无精炼”——把没把关的原料直接压成油就卖，风险才高。

怎么避坑？

最核心的一点：买油看工艺和检测，别只看“香”和“纯天然”。给大家几个简单建议：

1.认准正规厂家、有完整包装和检测信息的产品，别图便宜买来路不明的散装油。

2.别被“现榨现卖”“无添加”的话术带偏，没检测报告的“原生态”反而要警惕。

3.南方潮湿地区的散装土榨花生油，尽量少碰；自家花生若发霉、发苦，必须整批丢弃，绝不能再榨油。

4.食用油买小包装，避光、阴凉、密封保存，别长时间放在灶台边高温处。

正所谓“香不代表安全”，选油拼的是工艺和把关，不是情怀和那股香味。把这道关守住，全家的餐桌才真正安心。

来源：人民网科普、中国食品安全报精选

原标题：追求原生态买土榨花生油？当心一口吃下致癌物

本文转自：温州新闻网 66wz.com