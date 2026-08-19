编造智驾事故、AI生成假车祸视频？警方通报
公安机关持续推进“净网—2026”专项行动，聚焦涉企领域网络谣言乱象，依法打击编造虚假信息恶意诋毁企业相关违法犯罪，维护企业合法权益。昨日，公布14起典型案例：
案例一
内蒙古呼和浩特公安网安部门查明，网民樊某栋（男，34岁）为博取关注、吸粉引流，在抖音平台直播时编造“**品牌汽车撞死桥上维修工后冲下游轮，烧死外国人”“哈尔滨**品牌汽车冲入大楼爆炸起火，烧死3名环卫工”“云南昆明**品牌汽车后胎爆炸撞死少数民族人员”“武汉**品牌汽车冲入长江”等多条谣言信息，恶意诋毁相关企业及产品，引发该品牌用户恐慌，扰乱网络空间秩序，产生不良影响。
目前，属地公安机关已依法对该樊处以行政处罚。
案例二
黑龙江鸡西公安网安部门查明，网民严某民（男，32岁）为博取关注、吸粉引流，编造“**智驾追尾致3死”等谣言信息，在微博平台发布，恶意诋毁相关企业及产品，引发该品牌用户恐慌，扰乱网络空间秩序，产生不良影响。
目前，属地公安机关已依法对该严处以行政处罚。
案例三
上海公安网安部门查明，网民池某磊（男，44岁）为发泄个人情绪，编造“**公司组织黑公关攻击友商”“**官方发布的漂移视频系使用AI生成”等多条谣言信息，在抖音、微信视频号平台发布，恶意诋毁相关企业及产品，并对其他网民进行恶意“攻击”，扰乱网络空间秩序，产生不良影响。
目前，属地公安机关已依法对该池采取刑事强制措施。
案例四
上海公安网安部门查明，网民夏某秋（男，35岁）为发泄个人情绪，编造“十个事故九个是**公司产品”“十辆某公司产品九辆自燃”等多条谣言信息，在今日头条平台发布，并对其他网民进行恶意“攻击”，恶意诋毁相关企业及产品，引发该品牌用户恐慌，扰乱网络空间秩序，产生不良影响。
目前，属地公安机关已依法对该夏处以行政处罚。
案例五
江苏无锡公安网安部门查明，网民王某华（男，34岁）为博取关注、吸粉引流，编造“**汽车在‘麋鹿测试’中断轴”等相关谣言信息，在抖音平台发布，恶意诋毁相关企业及产品，引发该品牌用户恐慌，扰乱网络空间秩序，产生不良影响。
目前，属地公安机关已依法对该王处以行政处罚。
案例六
江苏扬州公安网安部门查明，网民王某秋（男，28岁）为博取关注、吸粉引流，编造“**智驾撞到环卫工”“**官方发布的漂移视频系使用AI生成”等多条谣言信息，在微信视频号、抖音平台发布，恶意诋毁相关企业及产品，引发该品牌用户恐慌，扰乱网络空间秩序，产生不良影响。
目前，属地公安机关已依法对该王处以行政处罚。
案例七
浙江绍兴公安网安部门查明，网民郑某耀（男，26岁）为博取关注、吸粉引流，编造“**智驾撞死小孩子”等多条谣言信息，在抖音平台发布，恶意诋毁相关企业及产品，引发该品牌用户恐慌，扰乱网络空间秩序，产生不良影响。
目前，属地公安机关已依法对该郑处以行政处罚。
案例八
福建漳州公安网安部门查明，网民陈某伟（男，33岁）为博取关注、吸粉引流，编造“**公司使用AI生成视频将旗下品牌汽车的交通事故嫁祸给其他公司”“**公司雇佣水军，**品牌将遭到打击”等多条谣言信息，在微信视频号、抖音平台发布，恶意诋毁相关企业及产品，扰乱网络空间秩序，产生不良影响。
目前，属地公安机关已依法对该陈处以行政处罚。
案例九
河南商丘公安网安部门查明，网民薛某华（男，41岁）为博取关注、吸粉引流，使用AI工具生成“**品牌汽车车祸现场”虚假视频，在抖音平台发布，恶意诋毁相关企业及产品，引发该品牌用户恐慌，扰乱网络空间秩序，产生不良影响。
目前，属地公安机关已依法对该薛处以行政处罚。
案例十
广西南宁公安网安部门查明，网民苏某安（男，42岁）为发泄个人情绪，编造“**品牌经销商跳楼”等多条谣言信息，在今日头条平台发布，并对其他网民进行恶意“攻击”，恶意诋毁相关企业及产品，引发该品牌用户恐慌，扰乱网络空间秩序，产生不良影响。
目前，属地公安机关已依法对该苏处以行政处罚。
案例十一
广西河池公安网安部门查明，网民余某（男，39岁）为博取关注、吸粉引流，使用AI工具生成“**品牌汽车车祸现场”和涉及**公司负责人的虚假视频，在抖音平台发布，恶意诋毁相关企业及产品，扰乱网络空间秩序，产生不良影响。
目前，属地公安机关已依法对该余处以行政处罚。
案例十二
广西北海公安网安部门查明，网民傅某龙（男，31岁）为发泄个人情绪，编造“**公司投入千亿对其他企业进行抹黑”“**公司组织数万博主怒骂其他企业”“**公司一条黑稿视频几百”等多条谣言信息，在哔哩哔哩平台发布，恶意诋毁相关企业，扰乱网络空间秩序，产生不良影响。
目前，属地公安机关已依法对该傅处以行政处罚。
案例十三
陕西咸阳公安网安部门查明，网民蒙某远（男，37岁）为博取关注、吸粉引流，编造“**汽车轮胎不转轮毂转”等多条谣言信息，在微信视频号、抖音平台发布，恶意诋毁相关企业及产品，引发该品牌用户恐慌，扰乱网络空间秩序，产生不良影响。
目前，属地公安机关已依法对该蒙处以行政处罚。
案例十四
甘肃陇南公安网安部门查明，网民张某龙（男，31岁）为博取关注、吸粉引流，编造“**公司经费不足连黑稿子都不审核了”“**公司每年千亿网络公关投入”等多条谣言信息，还恶意篡改**汽车宣传海报，在抖音平台发布，恶意诋毁相关企业及产品，扰乱网络空间秩序，产生不良影响。
目前，属地公安机关已依法对该张处以行政处罚。
法条链接
《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十九条有下列行为之一的，处五日以上十日以下拘留，可以并处一千元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者一千元以下罚款：（一）故意散布谣言，谎报险情、疫情、灾情、警情或者以其他方法故意扰乱公共秩序的；（二）投放虚假的爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质或者传染病病原体等危险物质扰乱公共秩序的；（三）扬言实施放火、爆炸、投放危险物质等危害公共安全犯罪行为扰乱公共秩序的。
《中华人民共和国刑法》第二百九十一条之一第二款编造、故意传播虚假信息罪：编造虚假的险情、疫情、灾情、警情,在信息网络或者其他媒体上传播,或者明知是上述虚假信息,故意在信息网络或者其他媒体上传播,严重扰乱社会秩序的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;造成严重后果的,处三年以上七年以下有期徒刑。
来源：“公安部网安局”微信公众号
原标题：净网专项行动|公安部网安局公布14起涉企网络谣言典型案例
本文转自：温州新闻网 66wz.com