编造智驾事故、AI生成假车祸视频？警方通报

“公安部网安局”微信公众号 2026-08-19 11:40:00

　　公安机关持续推进“净网—2026”专项行动，聚焦涉企领域网络谣言乱象，依法打击编造虚假信息恶意诋毁企业相关违法犯罪，维护企业合法权益。昨日，公布14起典型案例：

　　案例一

　　内蒙古呼和浩特公安网安部门查明网民樊某栋（男，34博取关注、吸粉引流，在抖音平台直播时编造**品牌汽车撞死桥上维修工后冲下游轮，烧死外国人”“哈尔滨**品牌汽车冲入大楼爆炸起火，烧死3名环卫工”“云南昆明**品牌汽车后胎爆炸撞死少数民族人员”“武汉**品牌汽车冲入长江等多条谣言信息，恶意诋毁相关企业及产品，引发该品牌用户恐慌，扰乱网络空间秩序，产生不良影响。

　　目前，属地公安机关已依法对该处以行政处罚。

　　案例二

　　黑龙江鸡西公安网安部门查明网民男，32为博取关注、吸粉引流，编造**智驾追尾致3等谣言信息，在微博平台发布，恶意诋毁相关企业及产品，引发该品牌用户恐慌，扰乱网络空间秩序，产生不良影响。

　　目前，属地公安机关已依法处以行政处罚。

　　案例三

　　上海公安网安部门查明网民磊（男，44岁）为发泄个人情绪，编造**公司组织黑公关攻击友商”“**官方发布的漂移视频系使用AI生成等多条谣言信息，在抖音、微信视频号平台发布，恶意诋毁相关企业及产品，对其他网民进行恶意攻击扰乱网络空间秩序，产生不良影响

　　目前，属地公安机关已依法对该采取刑事强制措施

　　案例四

　　上海公安网安部门查明网民秋（男，35为发泄个人情绪，编造十个事故九个**公司产品”“十辆某公司产品九辆自燃多条谣言信息，在今日头条平台发布，对其他网民进行恶意攻击，恶意诋毁相关企业及产品，引发该品牌用户恐慌，扰乱网络空间秩序，产生不良影响。

　　目前，属地公安机关已依法对该处以行政处罚。

　　案例五

　　江苏无锡公安网安部门查明网民华（男，34为博取关注、吸粉引流，编造**汽车在麋鹿测试中断轴相关谣言信息，在抖音平台发布，恶意诋毁相关企业及产品，引发该品牌用户恐慌，扰乱网络空间秩序，产生不良影响

　　目前，属地公安机关已依法处以行政处罚。

　　案例六

　　江苏扬州公安网安部门查明网民秋（男，28博取关注、吸粉引流，编造**智驾撞到环卫工**官方发布的漂移视频系使用AI生成等多条谣言信息，微信视频号、抖音平台发布恶意诋毁相关企业及产品，引发该品牌用户恐慌，扰乱网络空间秩序，产生不良影响

　　目前，属地公安机关已依法处以行政处罚。

　　案例七

　　浙江绍兴公安网安部门查明网民耀（男，26为博取关注、吸粉引流，编造**智驾撞死小孩子多条谣言信息，在抖音平台发布恶意诋毁相关企业及产品，引发该品牌用户恐慌，扰乱网络空间秩序，产生不良影响

　　目前，属地公安机关已依法处以行政处罚。

　　案例八

　　福建漳州公安网安部门查明网民男，33博取关注、吸粉引流，编造**公司使用AI生成视频将旗下品牌汽车的交通事故嫁祸给其他公司”“**公司雇佣水军**品牌将遭到打击等多条谣言信息，在微信视频号抖音平台发布恶意诋毁相关企业及产品，扰乱网络空间秩序，产生不良影响

　　目前，属地公安机关已依法处以行政处罚。

　　案例九

　　河南商丘公安网安部门查明网民薛某华（男，41岁）为博取关注、吸粉引流，使用AI工具生成**品牌汽车车祸现场虚假视频，在抖音平台发布恶意诋毁相关企业及产品，引发该品牌用户恐慌，扰乱网络空间秩序，产生不良影响

　　目前，属地公安机关已依法对该处以行政处罚。

　　案例十

　　广西南宁公安网安部门查明网民苏某安（男，42岁）为发泄个人情绪，编造**品牌经销商跳楼等多条谣言信息，在今日头条平台发布，对其他网民进行恶意攻击，恶意诋毁相关企业及产品引发该品牌用户恐慌，扰乱网络空间秩序，产生不良影响

　　目前，属地公安机关已依法该苏处以行政处罚。

　　案例

　　广西河池公安网安部门查明网民余某（男，39岁）为博取关注、吸粉引流，使用AI工具生成**品牌汽车车祸现场和涉及**公司负责人的虚假视频，在抖音平台发布恶意诋毁相关企业及产品，扰乱网络空间秩序，产生不良影响

　　目前，属地公安机关已依法对该处以行政处罚。

　　案例十二

　　广西北海公安网安部门查明网民傅某龙（男，31岁）为发泄个人情绪，编造**公司投入千亿对其他企业进行抹黑”“**公司组织数万博主怒骂其他企业”“**公司一条黑稿视频几百等多条谣言信息，在哔哩哔哩平台发布，恶意诋毁相关企业，扰乱网络空间秩序，产生不良影响

　　目前，属地公安机关已依法处以行政处罚。

　　案例十三

　　陕西咸阳公安网安部门查明网民蒙某远（男，37岁）为博取关注、吸粉引流，编造**汽车轮胎不转轮毂转等多条谣言信息，在微信视频号、抖音平台发布恶意诋毁相关企业及产品引发该品牌用户恐慌，扰乱网络空间秩序，产生不良影响

　　目前，属地公安机关已依法处以行政处罚。

　　案例

　　甘肃陇南公安网安部门查明网民张某龙（男，31岁）为博取关注、吸粉引流，编造**公司经费不足连黑稿子都不审核了”“**公司每年千亿网络公关投入等多条谣言信息，还恶意篡改**汽车宣传海报，在抖音平台发布，恶意诋毁相关企业及产品，扰乱网络空间秩序，产生不良影响。

　　目前，属地公安机关已依法对该张处以行政处罚。

　　法条链接

　　《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十九条有下列行为之一的，处五日以上十日以下拘留，可以并处一千元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者一千元以下罚款：（一）故意散布谣言，谎报险情、疫情、灾情、警情或者以其他方法故意扰乱公共秩序的；（二）投放虚假的爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质或者传染病病原体等危险物质扰乱公共秩序的；（三）扬言实施放火、爆炸、投放危险物质等危害公共安全犯罪行为扰乱公共秩序的。

　　《中华人民共和国刑法》第二百九十一条之一第二款编造、故意传播虚假信息罪：编造虚假的险情、疫情、灾情、警情,在信息网络或者其他媒体上传播,或者明知是上述虚假信息,故意在信息网络或者其他媒体上传播,严重扰乱社会秩序的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;造成严重后果的,处三年以上七年以下有期徒刑。

　　来源：“公安部网安局”微信公众号

　　原标题：净网专项行动|公安部网安局公布14起涉企网络谣言典型案例

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本文转自：温州新闻网 66wz.com

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