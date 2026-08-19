编造智驾事故、AI生成假车祸视频？警方通报

“公安部网安局”微信公众号 2026-08-19 11:40:00

公安机关 持续推进 “净网— 2026 ”专项行动， 聚焦涉企领域网络谣言乱象，依法打击编造虚假信息恶意诋毁企业相关违法犯罪，维护企业合法权益 。昨日，公布 14 起典型案例：

案例一

内蒙古呼和浩特 公安网安部门查明 ， 网民 樊某 栋（ 男， 34 岁 ） 为 博取关注、 吸粉引流，在抖音平台直播时编造 “** 品牌汽车 撞死桥上维修工后冲下游轮，烧死外国人 ”“ 哈尔滨 ** 品牌汽车 冲入大楼爆炸起火，烧死 3 名环卫工 ”“ 云南昆明 ** 品牌汽车 后胎爆炸撞死少数民族人员 ”“ 武汉 ** 品牌汽车 冲入长江 ” 等多条 谣言 信息， 恶意诋毁相关企业及产品， 引发该品牌用户恐慌， 扰乱网络空间秩序，产生不良 影响。

目前， 属地公安机关已 依法 对该 樊 处以行政处罚。

案例二

黑龙江鸡西 公安网安部门查明 ， 网民 严 某 民 （ 男， 32 岁 ） 为博取 关注、吸粉引流 ，编造 “** 智驾追尾致 3 死 ” 等谣言 信息，在微博平台发布，恶意诋毁相关 企业及 产品， 引发该品牌用户恐慌，扰乱网络空间秩序，产生不良 影响。

目前， 属地公安机关已 依法 对 该 严 处以 行政处罚。

案例三

上海 公安网安部门查明 ， 网民 池 某 磊（男， 44 岁） 为发泄个人情绪，编造 “** 公司 组织黑公关攻击友商 ”“** 官方发布的漂移视频系使用 AI 生成 ” 等多条 谣言 信息，在抖音、微信视频号平台发布，恶意诋毁相关企业及产品， 并 对其他网民进行 恶意 “ 攻击 ” ， 扰乱网络空间秩序，产生不良影响 。

目前， 属地公安机关已依法对该 池 采取刑事强制措施 。

案例四

上海 公安网安部门查明 ， 网民 夏 某 秋（男， 35 岁 ） 为发泄个人情绪，编造 “ 十个事故九个 是 ** 公司产品 ”“ 十辆 某公司产品 九辆自燃 ” 等 多条谣言 信息，在今日头条平台发布， 并 对其他网民进行 恶意 “ 攻击 ” ，恶意诋毁相关企业及产品， 引发该品牌用户恐慌，扰乱网络空间秩序，产生不良 影响。

目前， 属地公安机关已依法对该 夏 处以 行政处罚。

案例五

江苏无锡 公安网安部门查明 ， 网民 王 某 华（男， 34 岁 ） 为博取关注 、吸粉引流 ，编造 “** 汽车在 ‘ 麋鹿测试 ’ 中断轴 ” 等 相关 谣言 信息，在抖音平台发布， 恶意诋毁相关 企业及 产品， 引发该品牌用户恐慌，扰乱网络空间秩序，产生不良影响 。

目前， 属地公安机关已 依法 对 该 王 处以 行政处罚。

案例六

江苏扬州 公安网安部门查明 ， 网民 王 某 秋（男， 28 岁 ） 为 博取关注、 吸粉引流，编造 “** 智驾撞到环卫工 ”“** 官方发布的漂移视频系使用 AI 生成 ” 等多条 谣言 信息， 在 微信视频号、抖音平台发布 ， 恶意诋毁相关企业及产品， 引发该品牌用户恐慌，扰乱网络空间秩序，产生不良影响 。

目前， 属地公安机关已 依法 对 该 王 处以 行政处罚。

案例七

浙江绍兴 公安网安部门查明 ， 网民 郑 某 耀（ 男， 26 岁 ） 为博取 关注、吸粉引流 ，编造 “** 智驾撞死小孩子 ” 等 多条谣言 信息，在抖音平台发布 ， 恶意诋毁相关企业及产品， 引发该品牌用户恐慌，扰乱网络空间秩序，产生不良影响 。

目前， 属地公安机关已 依法 对 该 郑 处以 行政处罚。

案例八

福建漳州 公安网安部门查明 ， 网民 陈 某 伟 （ 男， 33 岁 ） 为 博取关注、 吸粉 引流，编造 “** 公司 使用 AI 生成视频将旗下品牌汽车的交通事故嫁祸给 其他 公司 ”“** 公司 雇佣 水军 ， ** 品牌 将遭到打击 ” 等多条 谣言 信息，在 微信视频号 、 抖音平台 发布 ， 恶意诋毁相关企业及产品， 扰乱网络空间秩序，产生不良影响 。

目前， 属地公安机关已 依法 对 该 陈 处以 行政处罚。

案例九

河南商丘 公安网安部门查明 ， 网民薛某华（男， 41 岁）为 博取关注、 吸粉引流，使用 AI 工具 生成 “** 品牌 汽车车祸现场 ” 虚假视频，在抖音平台发布 ， 恶意诋毁相关 企业及 产品， 引发该品牌用户恐慌， 扰乱网络空间秩序，产生不良影响 。

目前， 属地公安机关已 依法 对该 薛 处以行政处罚。

案例十

广西南宁 公安网安部门查明 ， 网民 苏某安（男， 42 岁）为发泄个人情绪，编造 “ ** 品牌 经销商跳楼 ” 等多条 谣言 信息，在今日头条平台发布， 并 对其他网民进行 恶意 “ 攻击 ” ，恶意诋毁相关企业 及产品 ， 引发该品牌用户恐慌，扰乱网络空间秩序，产生不良影响 。

目前， 属地公安机关已 依法 对 该苏处以 行政处罚。

案例 十 一

广西河池 公安网安部门查明 ， 网民余某（男， 39 岁）为博取 关注、吸粉引流 ，使用 AI 工具 生成 “** 品牌 汽车车祸现场 ” 和涉及 ** 公司负责人的 虚假视频，在抖音平台发布 ， 恶意诋毁相关 企业及 产品， 扰乱网络空间秩序，产生不良影响 。

目前， 属地公安机关已依法 对该 余 处以行政处罚。

案例十二

广西北海 公安网安部门查明 ， 网民傅某龙（男， 31 岁）为发泄个人情绪，编造 “ ** 公司 投入千亿 对其他企业进行抹黑 ”“** 公司 组织数万博主怒骂 其他企业 ”“** 公司 一条 黑稿 视频几百 ” 等多条 谣言 信息，在哔哩哔哩平台发布，恶意诋毁相关企业， 扰乱网络空间秩序，产生不良影响 。

目前， 属地公安机关已 依法 对 该 傅 处以 行政处罚。

案例十三

陕西咸阳 公安网安部门查明 ， 网民 蒙某远（男， 37 岁）为 博取关注、 吸粉引流，编造 “** 汽车轮胎不转轮毂转 ” 等多条 谣言 信息，在微信视频号、抖音平台发布 ， 恶意诋毁相关企业及产品 ， 引发该品牌用户恐慌，扰乱网络空间秩序，产生不良影响 。

目前， 属地公安机关已 依法 对 该 蒙 处以 行政处罚。

案例 十 四

甘肃陇南 公安网安部门查明 ， 网民张某龙（男， 31 岁）为 博取关注、 吸粉引流，编造 “** 公司 经费不足连黑稿子都不审核了 ”“** 公司 每年千亿网络公关投入 ” 等多条 谣言 信息，还恶意篡改 ** 汽车宣传海报，在抖音平台发布，恶意诋毁相关企业及产品， 扰乱网络空间秩序，产生不良 影响。

目前， 属地公安机关已依法对该张处以行政处罚。

法条链接

《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十九条有下列行为之一的，处五日以上十日以下拘留，可以并处一千元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者一千元以下罚款：（一）故意散布谣言，谎报险情、疫情、灾情、警情或者以其他方法故意扰乱公共秩序的；（二）投放虚假的爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质或者传染病病原体等危险物质扰乱公共秩序的；（三）扬言实施放火、爆炸、投放危险物质等危害公共安全犯罪行为扰乱公共秩序的。

《中华人民共和国刑法》第二百九十一条之一第二款 编造、故意传播虚假信息罪：编造虚假的险情、疫情、灾情、警情 , 在信息网络或者其他媒体上传播 , 或者明知是上述虚假信息 , 故意在信息网络或者其他媒体上传播 , 严重扰乱社会秩序的 , 处三年以下有期徒刑、拘役或者管制 ; 造成严重后果的 , 处三年以上七年以下有期徒刑。

来源：“公安部网安局”微信公众号

原标题：净网专项行动|公安部网安局公布14起涉企网络谣言典型案例

本文转自：温州新闻网 66wz.com