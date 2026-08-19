中央广电总台中国之声 2026-08-19 11:40:00

当“抗焦虑、舒缓压力”被印在普通糖果和固体饮料的包装上，还打着所谓“9项国家专利”的旗号，您会选择购买吗？中国之声记者近日调查发现，这类所谓的“抗焦虑”食品在电商平台售卖的背后，不仅套路满满，还涉嫌违法宣传疾病治疗功效。

比如，有商品宣称可以治疗抑郁、焦虑，但实际上只添加了0.01%的所谓有效成分，却将这微乎其微的剂量包装成“核心配方”。电商平台售卖所谓“抗焦虑”食品，是真有用还是智商税？

益生菌固体饮料宣传暗示可治病

专家：违反广告法

近日，记者在电商平台发现，一款名为即食益生菌固体饮料的产品，以能够“舒缓焦郁”等词汇作为卖点，但其真实身份仅为普通食品。

记者咨询商家产品能否治疗抑郁症，商家明确表示产品属于普通膳食补充剂，不是药品，不具备相关功效。但在该商品宣传页面上，商家把焦虑忧郁、情绪暴躁、躯体不适、难眠压力等字样用横线划掉，暗示对上述症状具有缓解甚至治疗功效，声称具备专利配方，持续释放“愉悦因子”，从根源上减少焦虑信号。

法律专家岳屾山指出，益生菌固体饮料作为普通食品，其广告宣传不能声称具有保健功能或涉及任何疾病的预防和治疗功能。

“该产品所宣称的促进睡眠、缓解压力等功效，已超出普通食品依法可声称或进行广告宣传的功能范畴。至于改善抑郁、焦虑等表述，则更直接涉嫌宣称疾病的治疗功能。普通食品使用此类表述，明显违反了我国相关法律法规的规定。”

岳屾山表示，《中华人民共和国广告法》第十七条禁止非医疗、药品广告涉及疾病治疗功能。即便商家通过打擦边球的方式，通过明示或者暗示等方式宣传其功效，也涉嫌违法违规。

根据《中华人民共和国广告法》第五十八条，应由市场监管部门责令停止发布广告，责令在相应范围内消除影响，并处以广告费用3倍以上5倍以下的罚款；若广告费用无法计算或明显偏低的，可处以20万元以上100万元以下的罚款。情节严重的，可处以广告费用5倍以上10倍以下的罚款。

9项专利认证中7项未获得，2项属他人

涉嫌冒用他人专利

记者进一步调查发现，该商品还声称具有专利认证9项，号称具有被国家认可的品质证明，并且标注了专利号码。

不过记者在国家知识产权局逐项查询相关专利号发现，所谓的9个认证专利，有7个没有标注为发明专利，只标注为“发明专利申请”字样，而仅有的2项授权专利，专利权人也不是该销售公司或者生产企业，可能是上游的原料供应商。

该产品号称具有专利认证9项，并且标注了专利号。

岳屾山表示，它有7项处于专利申请公布阶段，理论上尚未取得专利授权。根据《专利标识标注办法》的相关规定，只有获得授权的专利方可标注专利标识。本案中，商家既未按规定进行标注，又将原材料供应商名下的授权专利拿来为自身产品背书，此举亦涉嫌冒用他人专利。

9项专利中7项仅为专利申请状态，只有2项为发明专利（红色圈出处）。

“核心专利配方”实为微量添加

剂量远低于有效浓度，严重情况应就医

记者在不同电商平台检索关键词发现，打着改善甚至治疗抑郁症、焦虑症，存在虚假宣传嫌疑的普通食品其实并非个例。一些宣称能“舒缓情绪”“稳定状态”的普通食品存在较大的消费误导隐患，此类产品多属于压片糖果、固体饮料等普通食品，却在宣传中将“改善焦虑”“舒缓情绪障碍”等医疗疗效性词汇作为核心卖点。

更典型的是，部分商家还采取“概念添加”的营销手法。将万分之一含量的常规活性成分包装成“核心专利”放在醒目位置，这个剂量是否存在实际意义？还是有赖于所谓“安慰剂效应”？

比如某电商平台一款名为“情绪舒缓片”的产品，虽在配料表中标注了如N-乙酰神经氨酸、茶叶茶氨酸等具有一定科研背景的活性成分，但其添加比例仅为0.01%。换句话说，按常规片重换算，单粒含量可能还不足0.1毫克，实际摄入剂量可能远低于科学实验中的起效浓度，却在醒目位置将其包装为“核心专利配方”。

中国农业大学食品科学与营养工程学院教授范志红表示，大家在食用某些食品时，可能会发现其中添加了具有生理调节作用的微量成分。这些成分在人体中发挥作用所需的剂量非常小，通常以毫克级计。然而，在每100克糖果中，这类特殊成分可能仅有几毫克至十几毫克，绝大部分均为糖、柠檬酸、香精等常规配料。

专家指出，确有相关研究表明部分益生菌、氨基丁酸等成分能在一定程度上起到改善情绪、调节身体等作用，但从“某种成分可能影响人体状态”，到最终的“服用这款食品能够改善情绪”，这中间还需要经过严格的科学验证，此外还要考虑剂量、适用人群的个体差异等诸多因素。

范志红指出，情绪问题甚至心理问题，需要结合生活环境、心理状态等多方面因素分析，如果问题严重，更建议去正规医疗机构寻求专业的诊断和治疗，仅凭商家吹嘘包装的普通食品，恐怕难以从根本上解决问题。

食品广告违法违规行为屡禁不止

专家：需监管部门、平台、消费者共发力

“驼乳粉”普通食品广告宣称可以“降血糖、降脂降压”，益生菌固体饮料宣称可以预防和治疗胃炎、溃疡……近年来，市场监管部门多次公布普通食品或者保健食品虚假宣传声称具有疾病预防、治疗功效的违法广告典型案例。

今年上半年，全国市场监管部门查办广告违法案件超2万件，罚没金额共计1.05亿元。尽管取得了一定成效，但食品广告特别是互联网食品广告领域的违法违规行为仍然较为突出。专家指出，治理上述乱象还需要监管部门、电商平台和消费者共同发力。

岳屾山表示，首先，执法层面必须严格，对此类违法行为做到及时发现、及时处罚。其次，平台应对广告中涉及的专利资质进行审核，切实承担起相应的主体责任。此外，消费者可主张惩罚性赔偿，消费者协会亦可通过提起公益诉讼等方式，依法维护消费者的合法权益。

来源：中央广电总台中国之声

原标题：“抗焦虑”食品，是真有用还是智商税？

本文转自：温州新闻网 66wz.com