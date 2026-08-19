美白又淡斑，这款网红面霜真这么神奇？专家：当心引发“激素脸”！

央视一套微信公众号 2026-08-19 11:37:43

近日，广东广州一名年轻女孩使用了一款“网红美白淡斑面霜”，刚开始，皮肤白皙细腻，但停用之后，却发生面部红肿、瘙痒、起疹子等严重不适。紧急就医后，被诊断为“激素依赖性皮炎”，这是一种严重的激素“戒断症状”，也就是俗称的“激素脸”。为什么会出现这种情况？

女子使用美白淡斑霜，却引发“激素脸”

图源：央视新闻

广州中医药大学第三附属医院皮肤科主任 胡勇：通过问诊的时候，发现她最近这两三个月一直在用那个产品，一开始效果非常好，所以她就一直用。当一支美白淡斑的产品用完之后，中间有十来天的时间可能她没有用这个产品，她就突然发现，整个脸上到处都是泛红的，包括那种红色的发炎的痘痘、小脓疱，火烧火燎的感觉。所以我就怀疑是不是这个产品本身有问题，含有激素。

专家说，像这样，如果护肤品使用后有明显效果，一旦停用，面部就会出现红肿、瘙痒、起疹等问题，重新抹上又迅速好转，那么所谓的“美白淡斑”面霜很可能违规添加了糖皮质激素。

图源：央视新闻

广州中医药大学第三附属医院皮肤科主任 胡勇：停用之后出现的一些非常灼热、非常干燥紧绷、非常瘙痒的症状，以及有一些人还出现一些肿胀症状等，它有激素本身带来的，也有反跳戒断所引起的症状的一个组合。

像这样的“激素脸”患者不在少数。

南方医科大学皮肤病医院‌‌‌医学美容科主任医师 刘振锋‌：在我们医院的面部偏专病里面，应该有10%以上的激素脸的占比。激素脸的最常见的原因一个就是药物，另外一个就是护肤产品。

我国《化妆品安全技术规范》中明确规定，化妆品中禁止添加糖皮质激素类物质。医生提醒，消费者在购买有相关功效的化妆品时要尽量选择有国家备案批准文号、成分明确的正规产品，同时警惕商家虚假宣传和低价陷阱。

空军特色医学中心皮肤科主任医师 田燕：没有什么所谓立竿见影的产品。而一些非法添加糖皮质激素的产品，可能会打着这样的一些宣称，比方说马上美白，即刻美白，立刻淡斑，7天淡斑，这些其实都是一些夸大宣称。它可能对我们消费者会造成误导，所以我们消费者要对这样的宣称有一个科学的正确的认识。

什么是“激素脸”？诱因有哪些？

其实“激素脸”在皮肤科门诊上并不少见，那么，“激素脸”的诱因究竟有哪些呢？

空军特色医学中心皮肤科主任医师 田燕：激素脸，其实我们在医学上把它称为激素依赖性皮炎，这种疾病是指长期使用含有糖皮质激素的制剂，一旦停用这种含有糖皮质激素的制剂以后，原有的皮肤问题就会复发、加重，从而迫使患者再次使用含有这种糖皮质激素类的药膏。

专家介绍，“激素脸”在皮肤科门诊上并不少见，多发于脸部有皮肤问题的患者，例如面部反复过敏、色素沉着。最常见的原因一个就是不规范地使用药物，另外一个就是非法添加激素的护肤产品。

空军特色医学中心皮肤科主任医师 田燕：一类是面部反复有皮肤病，他为了治疗疾病，长期使用一些强效的或者是含氟的激素，从而造成这种问题。还有一部分是因为脸上比方说长斑，这种他可能自行外用了一些所谓的特效的神奇祛斑美白霜，长期反复使用这种可能非法添加激素类的护肤品，从而造成了面部出现皮肤的问题。

专家说，外用糖皮质激素是一种人工合成、可涂抹于皮肤的激素类药物，合理短期使用可快速抗炎止痒，但长期滥用会给皮肤带来极大健康隐患。

广州中医药大学第三附属医院皮肤科主任 胡勇：激素用什么样的强度，用多长时间，这些都需要由我们临床医生来帮他把控把关。

那么，“激素脸”通常有哪些典型症状呢？

空军特色医学中心皮肤科主任医师 田燕：激素依赖性皮炎可以使使用的部位，特别是面部皮肤出现皮肤的菲薄、毛细血管扩张，另外还可以出现类似于像痤疮一样的一些疹子，再可以出现色素沉着的一些皮肤问题。

南方医科大学皮肤病医院医学‌‌‌美容科主任医师 刘振锋：滥用激素造成皮肤屏障的损伤，会刺激血管的扩张、皮脂腺的肥大，还可以导致局部的皮肤炎症受到抑制。它的这种被抑制的炎症不用激素以后又出现了，而且出现得可能会更猛烈。

被诊断为“激素脸”后，应该怎么办？

“激素脸”是一个比较顽固、反复发作的皮肤问题，这类患者又该如何应对呢？

空军特色医学中心皮肤科主任医师 田燕：如果确诊，首先要停用这种含有糖皮质激素的产品，特别是一些非法添加糖皮质激素的产品要停用。另外要在医生的指导下，根据原有皮肤的一些问题，我们合理选择药物进行干预。建议这样的人群合理选择一些保湿类的能够帮助我们修复皮肤屏障功能的这样的产品，另外也要做好防晒。

此外，专家提醒，在做好防晒、保湿护肤的基础上，还可以前往正规医疗机构，借助医学的手段积极干预色素斑问题，但同时要科学看待不同色素斑的治疗效果，尤其是一些形成原因复杂的皮肤色素斑，比如中年女性常见的黄褐斑，目前医学治疗仍然困难、棘手，很难完全根除。

空军特色医学中心皮肤科主任医师 田燕：医学上现在有了很多的新的治疗技术，像强脉冲光，也就是我们所说的光子，还有一些各种各样新颖的激光治疗技术，比方说现在所说的皮秒等等，那么这些确实可以部分改善我们的色素斑，但它也不是万能的，例如黄褐斑目前的治疗依然是非常棘手的，激光只是给我们提供了一种新的治疗技术，但它也不是说对于黄褐斑，对于一些色素性疾病它就是万能的。

本文转自：温州新闻网 66wz.com