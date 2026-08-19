健康真相NO.768丨外观体形正常的8岁男孩竟属隐匿性肥胖 医生：儿童生长发育评判切勿仅凭肉眼观察

温州都市报 2026-08-19 11:40:00

昨天，温州市中心医院开展儿童生长发育多学科联合义诊活动。本次义诊涵盖生长发育筛查、过敏性疾病诊治、口腔检查、眼科筛查、行为注意力评估等便民服务，全方位排查儿童成长健康隐患。

温州网讯 昨天，温州市中心医院开展儿童生长发育多学科联合义诊活动。本次义诊涵盖生长发育筛查、过敏性疾病诊治、口腔检查、眼科筛查、行为注意力评估等便民服务，全方位排查儿童成长健康隐患。活动累计接诊235人次，其中生长发育咨询近一半。

一名8岁男孩从外观上看完全不属于肥胖儿童，家长也从未重视孩子的体重管理。经医生专业测量身高、体重并核算BMI指数后，确诊孩子已达到肥胖标准，属于极易被忽视的隐匿性肥胖。一名2岁女童的家长频繁将孩子与同龄人对比，总觉得自家孩子身高偏矮，担忧孩子存在生长迟缓、发育不达标的问题。经过医生对照儿童生长曲线、结合月龄标准综合评估，孩子生长发育完全正常，仅为个体发育差异，无需干预，打消了家长的过度焦虑。

据了解，作为中国儿童生长发育健康传播行动温州站承办方，温州市中心医院生长发育门诊年接诊量超2万人次，重点诊治儿童生长发育障碍、性早熟、青春期发育过早、超重肥胖、甲状腺疾病等常见问题。医院积极整合优质医疗资源，与上海新华医院遗传中心、儿童内分泌遗传代谢科合作，设立余永国儿童遗传代谢罕见病名医工作站，年均接诊罕见病患儿200人次。

该院临床数据显示，本地儿童超重、肥胖率超过20%，隐匿性肥胖、甲状腺异常、育儿焦虑成为影响儿童生长发育的突出问题。该院儿科主任医师郑靖阳提醒，儿童生长发育评判需依托专业医学指标，切勿仅凭肉眼观察、盲目对比判断，发现异常及时就医，以科学干预、理性心态守护孩子健康成长。

来源：温州都市报

原标题：外观体形正常的8岁男孩竟属隐匿性肥胖 医生：儿童生长发育评判切勿仅凭肉眼观察

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