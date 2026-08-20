美甲“一年最多做4次”！医生提醒：别再忽视这个“健康显示器”了

浙里温州、新闻坊 2026-08-20 09:17:57

入夏以来，杭州市第三人民医院手足专病门诊，接诊不少美甲相关患者。医师蒋啸介绍，很多人出现美甲后遗症，包括指甲变薄发黄、纵裂、甲沟炎，严重时指甲整片掀翻。

频繁美甲破坏指甲结构

外力冲击导致手指损伤

成甲病门诊两大主要病因

蒋医生接诊过一位印象很深的患者，本身是美甲店老板。为体验新品，她频繁给自己换美甲款式，久而久之指甲变得粗糙无光，出现严重甲营养不良，需要定期门诊修复，至今还未完全恢复。

蒋医生表示，临床经常见到频繁美甲破坏指甲结构的病例，受外力撞击后指甲甚至会整片掀翻、甲床裸露。

近年来，因美甲断裂，导致指甲或手指损伤的患者，也不少见。

今年2月，杭州的王小姐为了过年走亲访友，做了一款心仪已久的美甲。不料，第二天她骑电动车时不慎摔了一跤。手掌本能撑地的同时，一阵钻心的剧痛也随时而来——左手食指上的延长甲片连同甲床直接断裂，鲜血直流，“左手食指指骨骨折，甲床破裂，部分甲床外露，需要手术修复。”

去年7月，江苏常州的高女士刚做了带延长甲片的美甲，骑电动车时为接电话，甲片狠狠戳在大腿上，左手小指指甲当场半脱落，鲜血直流。

仅仅两天后，又有一位20岁的女士来到同一家医院，也是因为近期新做了一款价值千元的超长甲片，却在和朋友嬉闹时，左手小指指甲不小心受力导致翘起断裂。

美甲还可能成为急救时的“拦路虎”

医生提醒，美甲款式不当，还可能干扰急救，曾有女子因美甲无法测出血氧，险些耽误抢救。

记者实测不同穿戴甲：款式简单、颜色浅、长度适中，对血氧检测影响小；深色、装饰繁复美甲会造成读数偏差，黑色穿戴甲甚至无法读取数据。

指脉氧是急救时评估供氧的首选手段，依靠光线吸收差计算数值，深色甲吸光、厚美甲造成光线折射，都会干扰透光度，导致结果不准，建议爱美人群，保留一根手指不做美甲，留好“救命甲”。

此外，频繁打磨指甲、贴甲片，还容易滋生绿脓杆菌。

医生表示，绿脓杆菌是一种条件致病菌，十分喜欢潮湿的环境。频繁做美甲、打磨指甲后，若甲片粘贴不够牢固，水蒸气和脏东西就会进入甲缝中，形成密闭潮湿的环境，绿脓杆菌会在这种环境下大量繁殖，从而引发感染，也就是绿指甲。

此外，做美甲时工具混用、消毒不及时也容易导致交叉感染。做美甲的过程会对皮肤屏障造成伤害，指甲表面的保护屏障消失后就有可能出现感染，感染类型包括细菌感染、真菌感染以及病毒感染，我们熟知的HPV病毒也可能通过美甲进行传播。

指甲是全身健康的“显示器”

一年最多做4次美甲

蒋医生提醒，甲营养不良会出现生长慢、甲面凹凸、竖裂、发白、倒刺多等情况，可能和缺少蛋白质、铁锌钙、B族维生素相关，肺部、心脏、血管疾病以及重金属中毒，也会通过指甲发出预警。

美甲不单单损伤指甲表层，还会破坏这个反映身体健康的“显示器”，甲板打磨得越薄，身体发出的健康信号就越模糊，甚至完全失效，如果真的拒绝不了做美甲的诱惑，蒋医生从专业角度给出建议：

控制频率，给指甲修复周期。指甲从甲母质长成完整的甲板，大约需要2～3个月。两次美甲之间至少间隔3个月，全年最好不要超过4次，让指甲有充足的休息时间。

保护天然屏障。明确要求美甲师不要过度修剪甲小皮（指甲根部的“死皮”），这是保护指甲免受感染的第一道防线。

注意工具卫生。优先选择有高温高压蒸汽消毒工具的店铺，有条件可自备个人美甲工具。

警惕异常信号。如果发现指甲不明原因的颜色改变、增厚、变形或长期不愈的甲沟炎，及时就医。

以下特殊人群直接不建议美甲

易导致健康隐患

孕妇、哺乳期女性：美甲化学药水可能危害母婴。

儿童青少年：指甲尚未发育完全，不建议美甲。

厨师、护士、理发师等职业：手部常沾水，美甲会提升感染概率。

心肺病、即将手术或体检人群：美甲会干扰血氧监测。

甲面、甲周有皮肤病者：美甲容易加重病症。

糖尿病、抵抗力低下人群：美甲造成的微小伤口易感染，且伤口难以愈合。

来源：浙里温州、新闻坊

原标题：一年最多做4次”！医生提醒：别再忽视这个“健康显示器”了

本文转自：温州新闻网 66wz.com