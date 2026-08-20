温州都市报 2026-08-20 09:17:51

刚刚过去的七夕，你的朋友圈是不是有人疯狂“撒狗粮”？甜蜜的氛围里，不少单身男女也想趁机脱单，诈骗分子更是抓住这一机会疯狂“营业”。警方提醒，一定要警惕以下恋爱“陷阱”！

杀猪盘诈骗

6月初，市民张女士在交友软件结识一名自称现役军人的男子。对方以部队社交监管严格为由，诱导张女士下载专用聊天软件，二人在软件内联络并逐步发展为恋爱关系。

7月初，对方谎称部队网络受限、操作不便，请张女士帮忙登录某期货账户打理投资，并主动展示账户内的高额收益。眼见回报可观，张女士在对方一步步诱导下自行开户，累计转账5万元投入平台。随后张女士申请提现，却被平台客服以交易限制为由拒绝。近期，张女士发现“男友”彻底失联，才察觉被骗，随即向公安机关报案。

防骗提醒：网上认识的“军人”“高管”，带你投资理财还稳赚不赔？——这是杀猪盘的标准剧本，别信！

网络交友诈骗

7月初，小刘在某短视频平台结识一名女子，双方添加微信后相谈甚欢，很快确立恋爱关系。

交往初期，对方多次以购买衣物、零食等为由索要钱款，小刘均悉数转款。随后对方以“网恋奔现”为由，谎称无力承担路费，诱使小刘再次转账。钱款到账后，对方始终以各种借口推脱见面，又以需购买手机为由继续索要钱财。小刘前后累计转账7000余元，始终未能等来“女友”赴约，直至对方彻底失联，才察觉遭遇网恋诈骗，随即报案。

防骗提醒：网恋对象从不肯视频或见面，却频繁索要路费、礼物、医药费——基本是“抠脚大汉”在另一端钓鱼，快收手！

招嫖刷单诈骗

近日，小吴下载了一个软件。注册后，平台接待员以“会员费可全额返还”诱导其支付28元开通会员。随后小吴添加“导师”，对方称需完成刷单任务才可解锁约炮服务。小吴按指引在平台小程序充值16元刷单，首单提现25元；再完成155元任务后提现175元，逐步放下戒心。很快，导师以“操作失误、数据异常”为由，要求其缴纳1185元补单费，小吴转账后账户显示被冻结，对方又索要1万元解冻金；待小吴再次转账，对方仍要求缴纳保证金，小吴这才察觉被骗并报警。

防骗提醒：招嫖本身违法，补单、解冻均为诈骗套路。

来源：温州都市报

原标题：网恋“高富帅”邀约投资？当心落入“甜蜜”陷阱

作者 夏思思

本文转自：温州新闻网 66wz.com