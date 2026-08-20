温州网讯 日前，“2025浙江文化和旅游总评榜”正式揭晓。其中，温州摘得4项荣誉：洞头区入选“2025浙江十大宝藏小城”，洞头区韭菜岙沙滩主理人杨森权上榜“2025浙江年度文旅主理人”，平阳县入选“2025浙江年度宠物友好目的地”，平阳县逸居凤林园民宿上榜“2025浙江十大‘心动’民宿小院”。

2025浙江十大宝藏小城：洞头区

洞头之美，不在刻意雕琢，而在山海与人间烟火气恰到好处地相融。此次入选“2025浙江十大宝藏小城”，正是对洞头长期深耕“小而美、美而治愈”文旅路径的最佳回响。这里不仅有“海上花园”奇观，更有石屋错落的渔村炊烟、千年传承的贝雕船模、鲜掉眉毛的“百岛十二鲜”，而散落在岛上的40多家海咖馆，更是将咖啡香与海风交织成独有的海岛浪漫。

从昔日孤悬海外的边远海岛，到如今浙南独一份的滨海度假目的地，洞头完成了一场华丽的蜕变。28公里的环岛路如一条珍珠项链，将同心公园、望海楼、仙叠岩、大沙岙、洞头先锋女子民兵连纪念馆、东海贝雕艺术博物馆、东沙不夜港串连成一条“海上花园”的长卷。这座海上花园，正用它独有的生长节奏，为每一位抵达者提供一场治愈之旅。

2025浙江年度文旅主理人：韭菜岙沙滩主理人杨森权

刘吉利 摄

同样来自洞头的韭菜岙沙滩主理人杨森权，此次上榜“年度文旅主理人”。如果说宝藏小城是洞头的桂冠，那么韭菜岙沙滩就是这顶桂冠上最璀璨的明珠。作为浙南最大的人工沙滩，韭菜岙不仅是“蓝色海湾”整治的典范，更是洞头文旅业态创新的试验田。从“政府修复+村企共建”的运营模式，到帆船、快艇、海上飞人、沙滩美食、沙滩音乐节、海上烟花秀等休闲娱乐项目的常态化经营，韭菜岙已经形成了独立且完整的沙滩经济全景业态。

围绕韭菜岙这个核心“引爆点”，洞头正编织一张全域联动、四季可玩的文旅网络。冬季主打“海岛狂欢季”，以跨年烟花秀、鱼灯节、篝火晚会营造浪漫仪式感；夏日掀起“海边有场音乐会”狂欢浪潮，让音符与海浪同频共振。东沙渔港的《向洞头》演艺秀，以海洋为幕、渔港为台，将千年渔家故事与沉浸式光影技术深度融合，成为洞头夜游经济的全新名片。

2025浙江年度宠物友好目的地：平阳县

另一个获奖的县域是平阳县，入选“浙江年度宠物友好目的地”。目前，平阳已完成120多处景区、公园适宠化改造，建成宠物医疗康养中心4个、宠物文创门店18家、宠物主题瀑布咖啡等特色空间5个、宠物友好型民宿和餐厅9家，配套设施覆盖“吃住行游购娱”全场景。3条精品携宠游线路串联12个游玩点位，南麂列岛携宠漫游线路成为网红爆款，成功举办两届“宠爱嘉年华”，打造“嗷呜狂欢节”“携宠露营音乐节”等特色品牌。

2025年，全县接待携宠出行游客1.87万人次，带动关联产业营收近1亿元，携宠游客过夜率提升30%， 人均消费增加580元，“宠爱平阳”文旅名片全网曝光超5亿次。

2025浙江十大“心动”民宿小院：逸居凤林园民宿

上榜“心动”民宿小院的逸居凤林园民宿同样位于平阳，坐落于凤卧革命根据地旧址附近。

作为浙韵古民宿和省级银宿，逸居凤林园占地15亩，古色古香的建筑与后山竹林相映成趣，民宿与周边森林环境深度融合，民宿庭院更成为新人婚纱摄影和草坪婚礼的热门场所，后山竹林每年春冬产鲜笋、夏季供应马蹄笋，让游客在住宿之余品尝地道的山野风味。

据悉，本届总评榜经公众投票、数据评价和专家评审等环节综合评议产生最终榜单，是省内文旅领域具有广泛影响力的年度评选活动。

编辑：鲍苗苗|责任编辑：叶双莲|监制：阮周琳